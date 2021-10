María Eugenia Vidal le respondió a Máximo Kirchner y afirmó: “La propuesta del oficialismo es dar planes”

María Eugenia Vidal, primera candidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio en la Capital, le respondió hoy al jefe de la bancada del Frente de Todos, Máximo Kirchner, quien había cuestionado con dureza a la exgobernadora bonaerense por su mudanza política a la ciudad de Buenos Aires.

Tras participar de una actividad de campaña junto a la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, la exmandataria defendió su gestión en materia de salud en la provincia y apuntó con el líder de La Cámpora. “La mejor respuesta en política es lo que uno hace”, aseguró Vidal en diálogo con Radio Rivadavia.

Ayer, Kirchner disparó contra la exgobernadora durante el acto organizado por los movimientos sociales en el estadio de Nueva Chicago, en el barrio porteño de Mataderos. “Cuando tuvo que levantar la voz adentro de su gobierno porque los humildes no podía más, se calló la boca, dijo: ‘Sí, Mauricio [Macri]’, y rajó para la ciudad de Buenos Aires” , afirmó el titular de la bancada oficialista en Diputados.

Consultada sobre los dichos del hijo de la vicepresidenta, Vidal defendió su legado en Buenos Aires, bastión electoral del kirchnerismo. “Los bonaerenses saben lo que hicimos en materia de salud. Hoy tienen ambulancias, que seguramente fueron muy importantes para atender a pacientes con Covid, cuando antes no había ninguna. Saben que las guardias de todos los hospitales públicos se hicieron a nuevo y se equiparon durante mi gobierno o que pusimos en valor y construimos más de 200 centros de atención primaria en los barrios más pobres”, puntualizó.

En ese marco, la candidata patrocinada por Horacio Rodríguez Larreta en la Capital justificó su regreso al terruño porteño para competir en las elecciones legislativas. Y advirtió que Juntos por el Cambio necesita construir una mayoría para sacarle el quórum al oficialismo en ámbas cámaras del Congreso. “La mejor respuesta en política es lo que uno hace. Yo doy pelea donde creo que hay que darla. La gran elección que hicimos en Buenos Aires y en todo el país donde 9 millones de personas, sin micros ni banderas, eligieron a Juntos por el Cambio, nos dieron una tarea: construir una mayoría”, apuntó.

Máximo Kirchner en el acto de la militancia llevado a cabo en el club Nueva Chicago Rodrigo Néspolo - LA NACION

“En la ciudad de Buenos Aires nos faltan dos diputados para construir una mayoría que nos permita decirle basta a los atropellos de este Gobierno y frenar la locura en el Congreso. Y también para empezar a pelear contra los problemas que venían a arreglar y se agravaron. Hoy, hay un 40 por ciento de pobreza”, agregó Vidal, quien se reunió con familias que participan de la red de apoyo escolar del Ejecutivo.

Durante la entrevista radical, Vidal renovó sus críticas al gobierno de Alberto Fernández: dijo que el kirchnerismo solo promueve los planes asistenciales para combatir la pobreza y la exclusión. En cambio, señaló, la oposición propone crear empleo genuino.

“Toda la gente que estaba en el acto de ayer de los movimientos sociales recibe un plan. No sé si todos eligieron ir. Esa es la propuesta que les hace el kirchnerismo. Nuestra propuesta es distinta: queremos dar trabajo”, apuntó. “Lo que permite progresar de verdad no es un plan, no es algo que debamos celebrar”, continuó.

María Eugenia Vidal, durante una actividad de campaña junto a Soledad Acuña

Y les pidió seriedad a sus rivales del Frente de Todos para “hablar” sobre la pobreza. “Recorramos los barrios y fijémonos el daño que les hizo a los chicos que menos tienen no ir a la escuela durante un año y medio. Escuchaba hablar de universidades, que están cerradas. Los estudiantes siguen estudiando de manera virtual. ¿Ellos nos quieren decir cómo se defienda la educación pública?”.

Tras la dura derrota electoral en las PASO, el Gobierno impulsa un proyecto de ley que intentará convertir planes sociales en trabajo genuino y registrado en el sector de la construcción. “Tenemos que ver cómo convertimos planes sociales en empleo, devolverle dignidad de trabajo a aquellos que lo perdieron, y reconstruir la cultura del trabajo que también se fue perdiendo”, aseguró Fernández durante el cierre del acto de la Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción.