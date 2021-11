María Eugenia Vidal: “No pudieron con nosotros”

La lista de Juntos por el Cambio, con María Eugenia Vidal a la cabeza, se impuso con amplitud en la Ciudad de Buenos Aires. En un clima de festejo y triunfo en el búnker de Costa Salguero, la exgobernadora comenzó su discurso: “Qué fuerza que hay esta noche”.

“Estamos todos muy emocionados, conmovidos por el voto que expresaron los argentinos en las urnas, porque hablaron y fueron con toda su convicción, con toda su valentía, pero sobre todo con mucha esperanza”, siguió.

“Millones de argentinos en todo el país dijeron basta y derrotaron la tristeza, la frustración, el enojo. Dijeron acá estamos: esta noche el triunfo es de ustedes”, dijo. Y continuó: “Hoy ganaste vos que pasaste un año encerrado y tuviste a tus hijos sin ir a la escuela, que fuiste a la Plaza de Mayo a dejar las piedras para honrar a tus seres queridos. No te pudieron derrotar y no pudieron con nosotros”.

Con un discurso crítico hacia el oficialismo, la exgobernadora destacó: “El poder es tuyo, los argentinos no tienen dueños y no se venden. Nosotros no somos tus jefes, somos tus empleados”. Acompañada por el canto de los militantes, la candidata electa resaltó: “Los votos no se compran y esta noche la provincia de Buenos Aires lo va a demostrar”.

En otro momento, Vidal resaltó que se trataba de “una noche de festejos porque hay muchos argentinos que la están pasando mal”. Y expresó: “Es una noche de esperanza”.

Durante su discurso, manifestó: “Vamos a ser mucho más fuertes. Tenemos que estar orgullosos porque el camino de dignidad, de futuro que elegimos, logramos los cinco senadores en el Congreso. Orgullosos porque estamos ganando a nivel nacional por 10 puntos, orgullosos por esta elección contundente en la ciudad, orgullosos por que estamos ganando en la provincia de Buenos Aires. Orgullosos de haber hecho lo correcto”.

Vidal se impuso con amplitud en la Ciudad de Buenos Aires con el 47% de los votos, según los datos publicados por el ministerio del Interior, con el 92% de las mesas escrutadas. En segundo lugar, el Frente de Todos, con Leonardo Santoro, obtuvo el 25%, y el partido La Libertad Avanza, conducido por Javier Milei, quedó posicionado en tercer lugar, con 17% de los sufragios y la posibilidad de sumar dos diputados nacionales.