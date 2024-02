escuchar

Tras la caída de la ley ómnibus y en el marco de versiones que apuntan a posible un acuerdo entre La Libertad Avanza y Pro, la diputada nacional del Pro María Eugenia Vidal afirmó este domingo que “nadie” de su partido ni del Gobierno “le ofreció ningún cargo”, luego de que circulara su nombre para reemplazar a Osvaldo Giordano en la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Así, la parlamentaria negó un desembarco a la administración mileísta y planteó que es “prematuro hablar” de puestos cuando “aún falta una discusión al interior” de su agrupación sobre una posible coalición o “cogobierno”.

“Nadie del gobierno ni de Pro me ofreció ningún cargo y no hay un acuerdo para cogobernar hasta ahora”, apuntó la exgobernadora bonaerense en una entrevista con radio Milenium. “Aún falta una discusión al interior del Pro y eventualmente otra con el gobierno, pero me parece prematuro hablar de cargos”, relativizó Vidas las versiones que la situaban como futura jefa de la Anses.

Vidal destacó el “compromiso” del Pro en la discusión legislativa y el acompañamiento que su bloque hizo durante el tratamiento de la Ley Bases, pero aclaró que más allá del ámbito parlamentario “un cogobierno es algo muy distinto”. “Primero tiene que darse una discusión dentro del Pro, que no se está dando”, apuntó.

En ese sentido, advirtió: “Si el Pro como partido envía personas al Ejecutivo pasaríamos de ser una oposición constructiva a ser parte del gobierno”. Y aclaró: “Respeto a todas las personas del Pro que a título personal decidieron ir al Ejecutivo, pero no hay un acuerdo con La Libertad Avanza para cogobernar hasta ahora”.

“Lo más importante no son los cargos sino lo que vamos a hacer para resolverle los problemas a la gente”, opinó la diputada nacional, y consideró que el Gobierno “no se tiene que dejar correr por los anuncios precipitados” luego de haber retirado su megaproyecto de ley del Congreso. “Puede tomarse un tiempo para ver cómo va a reconducir este proceso para no tomar decisiones apuradas”, abundó.

Respecto al debate legislativo, señaló: “A la ley ómnibus y el DNU los defendí con convicción, porque creo que van en el camino correcto sin especular ni esperar ningún cargo”. En este sentido, el evaluar si ocuparía cargos en el gabinete de Milei, Vidal aseguró que el país vive “un momento dramático y no hay lugar para la especulación”.

Consideró que “no se trata de repartir cargos”, y reiteró que es “prematuro” plantear que miembros de su partido ocupen cargos en el gabinete cuando “aún falta una discusión al interior del Pro”. “Si el presidente Javier Milei quiere avanzar en una coalición de gobierno con Pro, la discusión más importante que se tiene que dar es qué país queremos”, dijo, y advirtió que “la discusión por los cargos debería ser la última”.

Por su parte, el presidente del bloque de Hacemos Coalición Federal sostuvo más temprano que no le “sorprendería” la posible conformación de una alianza política entre La Libertad Avanza (LLA) y el Pro, al considerar que esa eventual unidad le permitiría al oficialismo “fortalecerse” al frente del Ejecutivo y en el Congreso.

“Si hace una alianza con el Pro, sería interesante para el gobierno fortalecerse en el plano del Congreso, donde tiene una estructura muy minoritaria en ambas cámaras, y en el Ejecutivo; la alianza les conviene [a los libertarios]” , opinó Pichetto. En declaraciones a Radio Splendid, el legislador evaluó que el vínculo político que podría sellarse “es casi natural que ocurra”, debido a que el expresidente Mauricio Macri y a su partido “jugaron a favor” de Milei en el balotaje en el que resultó ganador.

“No me sorprende que estén cerca o hablando para poder ampliar la base de sustentación del Gobierno”, agregó el dirigente y excompañero de fórmula de Macri en 2019. El posible acuerdo con el Pro, analizó el ex-Auditor General de la Nación, “le suma al Gobierno en procura de consolidar la mayoría parlamentaria, una condición clave para gobernar los cuatro años”. “Es importante hacerlo y no romper con algunos sectores que eran aliados”, completó.

