escuchar

El presidente Javier Milei le pidió la renuncia este viernes al titular de la Anses, Osvaldo Giordano, y a la secretaria de Minería, Flavia Royón, según informó oficialmente el gobierno.

Ambos funcionarios están vinculados a gobernadores provinciales a los que Milei reprocha parte de la responsabilidad de la caída de la ley ómnibus en la Cámara de Diputados.

En la comunicación de la Oficina del Presidente, se aclaró esta noche que los respectivos sucesores de Giordano y Royón “serán anunciados en los próximos días” .

Antes de ser eyectado del Gobierno, Giordano había sido apuntado por Milei porque su esposa, la diputada cordobesa Alejandra Torres, votó en contra de un artículo de la ley ómnibus en la sesión del martes pasado.

Giordano, un técnico ponderado por su gestión en la provincia de Córdoba, había llegado al Gobierno de la mano del ministro del Interior, Guillermo Francos, en diálogo con el gobernador Martín Llaryora y su antecesor Juan Schiaretti.

A su vez, Royón es una especialista cercana al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, y destacada por su experiencia en el sector privado. “Ya había ofrecido mi renuncia al ministro. No me voy a hacer cargo de diputados de Salta, pero si el presidente lo entiende así , yo no estoy aferrada a un cargo” , dijo Royón ante una consulta de LA NACION.

Noticia en desarrollo

LA NACION