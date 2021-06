María Eugenia Vidal, sobre la interna de Juntos por el Cambio: “En este contexto de pandemia podemos esperar para definir candidaturas”

Convencida de que los argentinos van “hacia un lugar más moderado”, la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal insistió con que la definición de candidaturas puede esperar si se tienen en cuenta los problemas derivados de la pandemia y advirtió, en el medio de la interna que atraviesa su espacio: “No creo que la confrontación permanente represente al votante de Juntos por el Cambio (JxC)”.

Luego de que la presidenta de PRO, Patricia Bullrich, posara su mirada sobre ella y considerara que su indefinición en cuanto a lo que hará para las elecciones “no ayuda a JxC”, la exgobernadora dijo, durante una entrevista para Radio 10: “Este no es el tiempo de dar debates sobre candidaturas. JxC tiene buenos candidatos de las tres fuerzas políticas. Eso hace que podamos esperar, no tenemos que definir un candidato hoy porque tiene que ser conocido por la gente o porque no está instalado. En este contexto de pandemia podemos esperar para definir candidaturas”.

La exfuncionaria sostuvo que la discusión sobre quiénes se postularán “es un debate de la política y de la dirigencia, y no de la gente” y remarcó que ya escuchó las opiniones de los referentes de su espacio en cuanto a cómo deberá ser su participación en las elecciones de este año. “La decisión la voy a tomar yo, en función de mi convicción y de lo que crea que es mejor para la gente, para mi espacio y, en último término, para mí”, aseguró.

Vidal comentó que aún quedan 60 días para el cierre de listas y enfatizó en la necesidad de pensar en aquellas familias que se vieron afectadas por la pandemia, tanto en cuestiones sanitarias, como económicas. “A partir de que se dé el cierre de listas empezara la campaña”, determinó, e indicó: “Hoy no estamos en campaña, mi responsabilidad no es hablar de candidaturas. La gente espera de mí y de todos los dirigentes vernos cercanos, entendiendo sus necesidades, acompañando medidas que sean buenas y marcar lo que esté mal, lo que el Gobierno hace mal”.

En cuanto a este rol de control, agregó: “Es bueno para el Gobierno, porque cuando uno está en el poder pierde humildad, se vuelve intolerable a las críticas, y una crítica honesta puede ayudar a mejorar”.

“Promuevo que haya más diálogo que confrontación”

Integrante de la facción dialoguista del mayor espacio opositor, la exgobernadora expresó que “la Argentina está yendo a un gobierno de coalición” y definió cómo debería posicionarse su fuerza política: “Promuevo que haya más diálogo que confrontación. Cada vez que JxC y el Frente de Todos profundizan su discusión, la sensación de la gente es que no los estamos cuidando”.

En esa línea, remarcó que “los extremos son los más ruidosos y los que más se hacen escuchar”, pero indicó: “Creo que la sociedad está yendo a un lugar más moderado. No es el más ruidoso, pero es el mayoritario”.

Frente a una actitud intransigente con el gobierno nacional que muestran algunos referentes de JxC, representados por Bullrich, Vidal deslizó: “Que uno esté dispuesto a dialogar no quiere decir que se convierta en el otro, que uno pierda su identidad. Como en la Argentina todo es extremo, o confrontás o te entregas, no es así. Uno puede tener no negociables y encontrar acuerdos que sean buenos para la gente”.

La exmandataria de la Provincia entendió que dentro del oficialismo también hay moderados -definición dentro de la que incluyó al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa- e incluso dijo que cuando la vicepresidenta Cristina Kirchner “decidió poner en primer lugar a un candidato moderado, reconoció que su fuerza no vota solo posiciones más duras”. No obstante, remarcó que el presidente Alberto Fernández “no está expresando eso hoy”.

Por último, la exgobernadora destacó la coordinación tripartita para abordar la pandemia durante el año pasado entre Fernández; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, pero lamentó que “se haya metido en el medio y haya dañado el trabajo conjunto” la discusión por la coparticipación.

“En el contexto de pandemia hay un antes y un después. Cuando Alberto, Axel y Horacio se sentaban juntos le transmitían una tranquilidad a la gente que hoy no logran transmitirle en este contexto de pandemia, estando separados”, cerró.

