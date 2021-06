Patricia Bullrich cruzó a María Eugenia Vidal por su indefinición electoral: “No ayuda a Juntos por el Cambio”

La titular de Pro, Patricia Bullrich, aseguró hoy que la indefinición de la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, quien duda desde hace meses entre competir en la provincia o regresar a la ciudad de Buenos Aires en las próximas elecciones legislativas, “no ayuda” a Juntos por el Cambio.

Tras una cumbre entre el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, Vidal y referentes de la agrupación La Territorial en Tigre, la exministra de Seguridad, quien pretende encabezar la lista de diputados nacionales de la coalición opositora en la Capital, cuestionó la actitud de la exmandataria. En sintonía con la visión de Mauricio Macri, Bullrich sostuvo que sería “natural” que Vidal liderara la boleta del espacio en Buenos Aires y sugirió que la exgobernadora no toma una decisión porque especula con su proyecto presidencial para 2023.

“Es natural que Vidal sea candidata en la provincia. Mudarse de distrito y generar un movimiento que tiene que ver más con el 2023 que con el presente no ayuda a lo que nosotros necesitamos en este momento que es tener a todos los grandes jugadores en la cancha, porque es una elección muy importante para nosotros”, dijo Bullrich en diálogo con Radio La Red.

La presidenta de Pro consideró que el espacio debe “avanzar” en el armado electoral más allá de las dudas de la exgobernadora, cuya postulación ordenaría la interna de la fuerza en el distrito más poblado del país. “Un año de debate sobre si Vidal va a ser candidata o no en la provincia, no le ayuda a Juntos por el Cambio. Es una discusión que hay que sacarla. Ella tendrá su decisión individual, pero tenemos que seguir avanzando porque no podemos estar un año debatiendo si alguien va a ser candidata o no”, apuntó.

Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal y Cristian Ritondo

Con un tono más combativo del habitual, Bullrich remarcó que el conglomerado opositor no puede seguir esperando que Vidal defina su futuro. “Estamos todos luchando por reconciliar a nuestra gente y representar a los que nos dejaron de votar. Damos esa batalla todos los días. No quiero discutir más. Acá hay una decisión de Juntos por el Cambio de ganar estas elecciones, equilibrar y volver a ser gobierno, y no podemos estar esperando si alguien decide ser o no”, afirmó.

En línea con el mensaje de Macri de que ”el segundo tiempo ya arrancó”, la exministra de Seguridad advirtió que el espacio está “en marcha”: “El que no está en esa marcha es una decisión que no se puede discutir”, soltó.

Por último, Bullrich reiteró que pretende postularse en la ciudad de Buenos Aires. “Voy a ocupar el lugar que tengo que ocupar. Y mi lugar es la Ciudad. Eso es lo natural”, subrayó.

El posible retorno de Vidal a la Capital para competir como candidata a diputada nacional en las legislativas genera fricciones en Juntos por el Cambio. Los líderes del conglomerado opositor en la provincia coinciden en que la exgobernadora es la única que podría alinear a todas las facciones en el terruño bonaerense. Pero Vidal medita su futuro y no da señales. Podría encabezar la nómina en la provincia, volver a la Capital o no competir en estas elecciones de medio término. Ya avisó que le pondrá el cuerpo a la campaña.

Vidal está convencida de que no debe apresurarse y de que aún no es momento para hablar sobre candidaturas, ante la incertidumbre por la pandemia y la crisis.

A pesar de la inquietud que genera su futuro, Vidal posterga las definiciones hasta fines de junio. Durante los próximos días, viajará a Estados Unidos para asistir a un programa de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Cumbre y mensaje

Larreta y Vidal se reunieron ayer con los referentes de La Territorial, que aglutina a varios “sin tierra” del macrismo, funcionarios de la Ciudad y exministros de Cambiemos que orbitan cerca de los principales exponentes del ala moderada.

Tanto Larreta como Vidal hicieron un llamado a la unidad, dijeron que no hay que temerle a la interna y transmitieron una promesa: no habrá una ruptura entre ellos por la candidatura presencial de 2023. Ambos subrayaron que, más allá de sus ambiciones, seguirán trabajando en tándem, según relataron cuatro fuentes de Pro que participaron del encuentro.

Durante su intervención, Vidal dijo que ella y Larreta comparten la vocación presidencial, pero que los dos se fijaron como objetivo primordial que Juntos por el Cambio vuelva al poder en 2023. Y recalcó que permanecerá al lado de Larreta antes y después de las elecciones. Sin dar pistas sobre su futuro, advirtió que pondrá “el cuerpo” en la campaña y respaldará a “los sin tierra”, juegue o no en la provincia.

Por su parte, el jefe de gobierno dijo que con Vidal quieren trabajar en un proyecto que transforme el país. Y advirtió que la meta del conglomerado opositor en las legislativas es blindar la unidad y evitar que el kirchnerismo alcance quorum propio en la Cámara baja. “No queremos ser Venezuela”, lanzó.

LA NACION