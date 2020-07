Además, la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires criticó medidas que el Gobierno intenta implementar, como la reforma judicial y la expropiación de Vicentín Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno

24 de julio de 2020 • 15:19

Tras recibir el alta por coronavirus, María Eugenia Vidal comienza a retomar su agenda. A través de una videollamada, la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires volvió pedir por la unidad de Juntos por el Cambio (JxC) de cara a las elecciones legislativas de 2021. "Tenemos que refundarnos ", sostuvo en su mensaje; "debemos escuchar a aquellos que una vez nos eligieron y no nos votaron". Además, criticó medidas que el gobierno de Alberto Fernández intenta implementar, como la reforma judicial y la expropiación de la empresa agroindustrial Vicentín.

En la emisión de este jueves de Ya somos grandes (TN), se compartió una comunicación vía teleconferencia de Vidal. "Es muy importante sostener la unidad. Yo tengo la convicción de que ese 41% no votó nombres y apellidos. Y en ese 41% está la defensa de las libertades", dijo la exgobernadora, en referencia a los comicios nacionales de 2019. Y agregó: "No hay sistema democrático sin sistema judicial independiente y sin democracia no hay libertad".

Mientras analizaba los resultados electorales que JxC obtuvo el año pasado, Vidal afirmó que la coalición opositora necesita lograr una refundación: "Con la unidad no alcanza. Con entender que no es tiempo de mezquindad ni de especulación personal ni de estrategias electorales no alcanza. Además, tenemos que refundarnos".

En este sentido, la referente del PRO remarcó: "Después de estar cuatro años en el poder, además de representar a ese 41%, tenemos que escuchar a aquellos que una vez nos eligieron y no nos votaron porque nos dieron un mensaje. Y ese mensaje no puede ser ignorado".

Por eso, agregó que "si de verdad queremos transformar el país, si de verdad queremos volver a ser una alternativa de poder, tenemos que escuchar a esos que no nos votaron".

Luego de realizar su autocrítica, Vidal abordó las polémicas medidas que el gobierno de Alberto Fernández intenta implementar. "También en estos meses asistimos a una iniciativa anunciada, que nunca se transformó en proyecto. Primero, que el Estado debía recibir algo a cambio por el rescate que hacía a las empresas con los ATP. Incluso se habló de expropiación de Vicentín. Frente a eso, claramente, decimos 'no'. No compartimos esa posición, no creemos en ese proyecto de país", afirmó, de manera tajante.

Finalmente, la exmandataria provincial apoyó las manifestaciones convocadas contra el oficialismo: "Me parece muy bien que la gente se convoque a manifestar, sea del espacio político que sea, a mostrar que quiere cambiar algo. Me parece que fue muy valioso el banderazo de Vicentín. Está bueno que nos movilicemos, esto no es de un solo dirigente, esto es de todos".