La quinta de Pilar ligada a la AFA cuesta mucho más que lo declarado y este lunes se conocerá la cifra que considera la Justicia

La quinta de cinco hectáreas de Villa Rosa, en Pilar, que la Justicia sospecha está relacionada con las autoridades de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), que cuenta con helipuerto y pista de equitación, debería ser valuada en varios millones de dólares por encima de lo que figura en la escritura, según anticiparon los peritos oficiales que trabajan en el caso.

Los expertos realizaron un peritaje extenso sobre la propiedad y adelantaron de manera telefónica al juzgado en lo penal económico de Marcelo Aguinsky que la cifra a la que llegaron es mucho mayor a la que figura en la escritura, cuando fue vendida por última vez.

De acuerdo a fuentes judiciales consultadas por LA NACION, los especialistas entregarán este lunes el peritaje en los tribunales con la cifra precisa.

Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino x.com/ascensointerior

En esa escritura, Mauro Javier Paz aparece firmando por Malte SRL y Luciano Pantano, por Central Park Drinks. Paz era el presidente de una asociación de Fútbol Femenino asociada a la AFA y Pantano, el presidente de la Asociación de Futsal afiliada a la AFA.

Ahora, el juez Aguinsky decidió levantar el secreto fiscal, financiero y bancario sobre el tesorero de la AFA Pablo Toviggino y quienes se supone son sus testaferros, en torno a la compra de esta mansión y de otras firmas ligadas al dirigente de fútbol. Es la medida más directa que conecta a Toviggino con esta causa.

En la escritura de compraventa −donde no está el nombre de Toviggino, sino de sus supuestos prestanombres− figura que la propiedad de 55.690 metros cuadrados se pagó 1,8 millones de dólares, a razón de sólo 32 dólares el metro cuadrado, una cifra muy por debajo de los valores de mercado, concluyeron los peritos.

Chiqui Tapia con el cheque de la Copa América en 2024 Omar Vega - Getty Images North America

Los expertos fueron designados por el juez Daniel Rafecas cuando empezó esta investigación. Luego, el magistrado se declaró incompetente y el caso siguió en manos de Aguinsky, del fuero Penal Económico.

Los expertos son tres integrantes del Cuerpo de Peritos Tasadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que trabajaron con tres integrantes del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de San Isidro.

Una plaqueta encontrada en la quinta de Pilar, a nombre de Pablo Ariel Toviggino

Cuando se allanó la quinta encontraron un galpón de grandes dimensiones donde había 45 autos de lujo y de colección, siete motos de alta cilindrada y dos kartings; es decir, un total de 54 vehículos, todos propiedad de la firma Real Central SRL. Los peritos especialistas también tasaron esos vehículos que fueron secuestrados.

Luciano Pantano es dueño junto con su madre Ana Conte de la sociedad Real Central, continuadora de Central Park Drinks, que es la dueña de la propiedad que está embargada.

Bolso encontrado en la Mansión de Pilar

Ambos tienen prohibición de salida del país, una inhibición general de bienes y se dispuso el congelamiento de sus cuentas, así como la de la firma. Fueron citados para este lunes por el juez Aguinsky para que den las explicaciones del caso.

No será una indagatoria, sino una invitación según el artículo 73 del Código Procesal, que implica que a la persona a quien se le imputa la comisión de un delito “tiene derecho, aun cuando no hubiere sido indagada, a presentarse al tribunal, personalmente con su abogado defensor, aclarando los hechos e indicando las pruebas que, a su juicio, puedan ser útiles”.

Autos de lujo y de colección que estaban en la quinta de Villa Rosa investigada por la Justicia

El abogado de Pantano y su madre, Matías Morán, acordó que sus clientes van a hacer una exposición por Zoom el lunes, en presencia también del fiscal del caso, Claudio Navas Rial.

Blanqueo de capitales

Allegados a los investigados dijeron que Pantano y su madre regularizaron varios millones de dólares al amparo de los sucesivos regímenes de blanqueo de capitales, pero se descuenta que ampliarán las explicaciones en ese sentido.

El juez Aguinsky avanzó en la semana con la búsqueda de información sobre las sociedades ligadas con la mansión y le encomendó al jefe de la DGI, Mariano Mengochea, un informe económico, financiero y fiscal sobre las sociedades ligadas al lugar, incluida Real Central S.R.L.

La quinta perteneció a Carlos Tevez, que en 2023 se la vendió a Malte SRL, que es propiedad de Mauro Javier Paz (95%) y de Orlando Martín López (5%). Tanto la firma como sus dos socios tienen domicilio en Santiago del Estero, en la misma dirección que HT SRL, la empresa de Pablo Toviggino, tesorero de la AFA.

La firma Malte SRL está dedicada a “servicios de transporte” y figura además como cotitular de cuenta corriente María Florencia Sartirana. Previamente, en junio de 2024, Malte SRL era propiedad de “SO MA” SRL, y en 2022, de Carlos Bruno Seguel y Juan Pablo Beacon, abogado ligado a la AFA, a “Chiqui” Tapia y a Toviggino.

Según la escritura, el domicilio de Paz es el de la calle Posadas 1111 de la Capital Federal, en Retiro, y el de Malte es Posadas 1111, en Santiago del Estero, el mismo de la empresa HT, de Toviggino.

Paz dice que vive en San Justo, partido de La Matanza, en Peribuy 2244, según la escritura. En realidad, el nombre de la calle es Peribebuy 2244 y esa dirección pertenece a una vivienda de clase media, situada frente a un corralón donde se depositan pallets de madera.

Operativo de la Policía Federal en la quinta investigada por la Justicia Rodrigo Néspolo

Además de presidir la Asociación Argentina de Futsal, Pantano ocupó un cargo en la tesorería del Club Almirante Brown. Es monotributista y al momento de la denuncia tenía una deuda bancaria de poco más de 2.000.000 de pesos, según consta en la causa.

Su madre, Ana Conte, que también figura como accionista de la empresa que compró la mansión, es jubilada y trabajadora autónoma. Durante la pandemia cobró el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) otorgado por la Anses.

Pantano tuvo desde 2021 la mitad de las acciones de Central Parks Drinks S.R.L. El 16 de mayo de 2024 la rebautizaron como Real Central S.R.L. y su capital se incrementó a 58.000.000 de pesos. Con esa reestructuración, el exdirigente futbolístico también le cedió su 50% de la empresa a su madre, que se convirtió en la accionista mayoritaria de la sociedad.

Dos semanas después, la empresa compró el predio donde está la mansión, según la denuncia. Pantano pagó 1,8 millones de dólares mediante una transferencia la cuenta 18903/2 del Banco Credicoop hacia una cuenta especial en dólares del Banco Coinag S.A., perteneciente a la vendedora.

Ese banco es justamente con el que operaba Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, para emitir tarjetas de crédito. Una de ellas se le cedió a Chiqui Tapia. La operación de la quinta fue cerrada el pasado 30 de mayo de 2024 e involucró el traspaso de ese inmueble de más de cinco hectáreas.

La transacción quedó registrada bajo la escritura número 66, autorizada por la escribana María José Leoni Peña en la ciudad de Buenos Aires. El terreno cuenta con frentes sobre las calles La Rioja, Misiones y Lamadrid, lo que le otorga una conectividad estratégica en la zona.