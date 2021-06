María Eugenia Vidal versus Patricia Bullrich: conjeturas y guerra de encuestas por la eventual interna porteña

En una de sus últimas conversaciones sobre las candidaturas en la ciudad de Buenos Aires, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, le dijo a la titular de Pro, Patricia Bullrich, que María Eugenia Vidal la superaba por quince puntos en una eventual contienda interna en la Capital , según las encuestas que analiza su equipo. “Yo tengo otros números”, le respondió la exministra.

A un mes del cierre de listas para las legislativas, el Pro se encamina a una interna en la Ciudad que podría dañar los acuerdos que selló Larreta con la Coalición Cívica, la UCR, Confianza Pública y el Partido Socialista en el principal distrito opositor. En la cúpula del Ejecutivo porteño, que contratan a un pool de encuestadoras para las mediciones, repiten que Juntos por el Cambio se garantizaría un diputado más en el Congreso si Vidal fuera la postulante y no Bullrich. “No nos muestran de dónde sacan esas cifras” , replican desde el sector de los “patricios”.

Si bien en Uspallata confían en que Vidal, apuntalada por el aparato de la Ciudad, podría imponerse en un mano a mano con Bullrich, nadie descarta un batacazo. “¿Y si gana?”, se sinceró un funcionario porteño ante un ladero de la exministra.

Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y Patricia Bullrich, durante un acto en 2017 Prensa GCBA

Los colaboradores de Bullrich se muestran entusiasmados por los números de las encuestas. La titular de Pro le encarga los sondeos desde hace meses a Giacobbe & Asociados Opinión Pública . Según una encuesta realizada en “dispositivos móviles” entre 1500 casos, entre el 31 de mayo y el 2 de junio, Bullrich superaría a Vidal por más de treinta puntos (62% a 28%) entre quienes planean participar de la interna de JxC (un 38% de toda la muestra). En el total de los casos, la diferencia entre ambas es de diez puntos (33% a 23%) , mientras que un 34% dijo que aún no había decidido su voto.

Si bien esperan que Vidal regrese de los Estados Unidos, en la Ciudad ya dan por hecho que competirá en el bastión de Pro. “Está cerrado en un 80%”, dicen en el gabinete porteño. Y consideran que la diferencia de quince puntos con Bullrich que arrojan sus sondeos podría ampliarse una vez que Vidal esté instalada como candidata.

Varias encuestadoras esperan que se confirme la interna entre la exgobernadora y la titular de Pro para sumar la pregunta a sus mediciones. Según una encuesta de mayo pasado de Management & Fit, Vidal tiene un 52,3 % de imagen positiva y un 32% de negativa en la Ciudad. Bullrich, en tanto, tiene un 45% de positiva y 39% de negativa . En tanto, en un estudio realizado el 24 de mayo por la consultora González y Valladares, entre 218 casos y con varios candidatos como opción, Vidal se posiciona un poco mejor que Bullrich en la Capital: el 41% dijo que la votaría. En tanto, un 28% respondió que respaldaría a la titular de Pro.

Cerca del jefe de gobierno insisten en que Pro siempre eligió a sus postulantes según los números de las encuestas: remarcan que deben poner al candidato más competitivo en cada casillero para evitar que el kirchnerismo acceda al quorum propio en Diputados. A su vez, abogan por bajar el nivel de beligerancia interno y entienden que los tironeos son habituales de la etapa preelectoral.

Patricia Bullrich y Rodríguez Larreta

En cambio, los colaboradores de Bullrich se entusiasman cuando reciben los resultados de los sondeos en sus celulares y ya se imaginan la batalla. Algunos dan por descontado que la titular de Pro le facturará a Vidal haberse ido de la provincia. Cerca de Bullrich repiten que la exministra no tiene nada que perder en una interna con la exgobernadora y avisan que, si bien no la seduce volver al Congreso, no se bajará del ring electoral a esta altura. La única solución para evitar la contienda, remarcan, es que Larreta le deje encabezar y le garantice lugares para los suyos. Muy difícil.

En el larretismo están decididos a enfrentar a la titular de Pro. El jefe de gobierno repite ante quienes lo frecuentan que no puede dejarle pasar a Bullrich las constantes provocaciones y desafíos a su liderazgo en el distrito. En la Ciudad y el vidalismo no comprenden cómo un sector importante del macrismo ponga en discusión que Larreta es el dueño de la lapicera en la Capital. “Es increíble que el único gobernador de Pro no puede elegir a su primer candidato a diputado. ¿Mirá si Cornejo le va a decir a Morales quién encabeza su lista? Están locos”, exclama un alfil de Vidal.

“Horacio no se puede quedar con todo”, responden allegados a la exministra. En el almuerzo con intendentes aliados en Olavarría, Larreta no ocultó su malestar: “No se quejen, yo estoy a punto de tener que ir a una interna en mi distrito entre el candidato que yo elija y la presidenta de Pro”.

En una de sus últimas charlas con Bullrich, el alcalde le ofreció el tercer lugar de la nómina porteña . Pero la exministra entiende que ella debe liderar la lista de Juntos por el Cambio en la Capital porque es quien está posicionada para ocupar ese lugar. Astuta, sabe que un triunfo holgado en el terruño porteño la ubicará en la lista de posibles candidatos a presidente para 2023 y entre los eventuales sucesores de Larreta.

Aliados del alcalde perciben que el jefe de gobierno está decidido a no postergar la disputa con Macri por el liderazgo del espacio hasta 2023. “Horacio está jugando fuerte. Puede ganar todo o perder todo”, aventura un intendente del conurbano.

En sus oficinas de Olivos, Macri pone el foco en el armado de la provincia, su principal fuente de preocupación por la negativa de Vidal de competir allí, y les dice a los suyos que se arrepiente de no haber ido como candidato a diputado en la Ciudad para bloquear la pelea entre Bullrich y Larreta. Durante las últimas horas, Miguel Ángel Pichetto activó una suerte de “operativo clamor” para que el expresidente ordene la discusión en la Capital y se postule en las legislativas. Y sugiere que Bullrich lo acompañe en la boleta -está claro que no le entusiasma el discurso edulcorado de Vidal-. Sin embargo, cerca de Macri descartan una eventual candidatura.

Larreta y Vidal, en Tigre

La semana pasada, Larreta y Bullrich aceleraron las gestiones para sumar a Juntos por el Cambio a Ricardo López Murphy. El exministro de Economía pretende competir en la Ciudad con una lista propia y podría ser el tercer actor en una PASO entre Vidal y Bullrich. Los armadores de la exministra creen que el “bulldog” le podría morder algunos votos a la titular de Pro, pero especulan con que el kirchnerismo podría terciar en la interna para perjudicar a Larreta, el principal candidato a presidente de la oposición.

“Ellos ya demostraron que pueden direccionar sus votos en las elecciones de 2015 cuando apoyaron a [Martín] Lousteau”, aventura una fuente cercana a Bullrich. Además, sospechan en Pro, podría haber menos participación de votantes moderados en las primarias. Eso, interpretan, favorecería a Bullrich, porque consideran que el núcleo duro del electorado macrista suele “comprometerse más”. Otra conjetura de laboratorio.

Mientras tanto, un sector de la UCR presiona a Lousteau para que entre en la interna porteña y compita como candidato a diputado. El senador no lo seduce la idea que agita Gerardo Morales, pero no lo descarta.