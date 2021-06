¿Martín Lousteau candidato? La nueva complicación para el plan electoral de Horacio Rodríguez Larreta

La fuerte interna en Juntos por el Cambio por el armado de las listas en la provincia y la ciudad de Buenos Aires suma cada vez más ingredientes. La Coalición Cívica (CC), la fuerza de Elisa Carrió, dejó trascender ayer su malestar por la reunión que encabezaron Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich con el economista José Luis Espert para explorar un acuerdo electoral. En paralelo, después de que la UCR impulsara al médico Facundo Manes como su postulante en el terruño bonaerense, un sector del radicalismo agita la idea de que Martín Lousteau, hoy senador nacional, se ponga el traje de candidato para competir en las legislativas en la Capital , bastión del macrismo. La jugada, que busca fortalecer al partido en los distritos más poblados del país, podría sacudir las fichas en el tablero porteño , aún convulsionado por la mudanza de María Eugenia Vidal.

El principal promotor de la eventual postulación Lousteau , quien tiene mandato como senador hasta 2025, es el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, uno de los caciques radicales que aspiran a competir por la presidencia dentro de dos años. El mandatario sorprendió ayer a varios de dirigentes cuando vociferó su plan en medio de la cumbre organizada por la UCR para “arropar” a Manes. “Arrancó el pressing” , evaluaron los alfiles del líder de Evolución, la fuerza con la que Lousteau hizo pie en la Capital.

Lousteau aún no se expresó sobre el tema. Prima facie, no le resulta atractiva la idea de volver a abandonar un cargo sin cumplir su mandato. Sin embargo, sus laderos dejan trascender que no descarta subirse al ring para protagonizar una interna en la Ciudad si esa alternativa contribuye a “fortalecer” al radicalismo y a Juntos por el Cambio de cara a 2023. “Hay un operativo clamor para que Martín sea candidato a diputado en la Ciudad”, contó una fuente cercana al senador. Allegados a Lousteau aseguraron que Morales, Ernesto Sanz y el gobernador Gustavo Valdés (Corrientes), entre otros, se comunicaron con el economista para pedirle que juegue en las legislativas. “Martín va a estar si es necesario para la construcción colectiva y mejorar a la coalición”, señalaron desde su fuerza.

El planteo de Morales, un desafío abierto a Larreta que podría tensionar la convivencia con Pro en la Ciudad, no reúne un amplio consenso en la cúpula de la UCR. Cerca de Alfredo Cornejo, titular del partido, ponen reparos cuando les comentan la estrategia. “Es un tacticismo innecesario. En la ciudad ya tenemos una referencia. No es bueno abusar de esas cosas” , cuentan desde el seno del partido. Además, hay radicales que aventuran que la maniobra podría dañar la alianza con el macrismo en la Capital, sobre todo, teniendo en cuenta que el economista anhela con heredar el sillón de Larreta en 2023. “Martín tiene mandato y llevarlo de nuevo a Diputados sonaría a especulación política”, reflexionó un referente de la UCR.

Cerca de Lousteau sospechan que Morales y otros caciques radicales buscan presionarlo para que compita en la ciudad, ya que les permitiría mostrar que la UCR está fortalecida y mejoraría sus chances en las internas de sus distritos. “Morales quiere ser presidente y pretende llegar a 2023 con Lousteau como postulante a jefe de gobierno y Manes, a gobernador . Pero Facundo y Martín son mejores candidatos que él”, planteó un allegado al economista.

La UCR recibió a Facundo Manes

Lousteau, que pregona un discurso anti-grieta, entiende que sería conveniente que las listas de Juntos por el Cambios sean encabezadas por dirigentes moderados. “La Argentina necesita salir de la grieta y lograr acuerdos básicos. Los candidatos tienen que reflejar eso”, subrayó Emiliano Yacobitti, principal armador del economista. Por lo tanto, si se confirmara la interna entre Vidal, Bullrich y Ricardo López Murphy en la Ciudad , el radicalismo porteño podría impulsar un candidato propio.

Bronca en la CC

En la fuerza de Carrió mascullaron bronca después de que trascendiera que Larreta y Bullrich se habían juntado con Espert en Parque Patricios para negociar un acuerdo electoral. El economista, que lidera el espacio de la derecha Avanza Libertad, podría sumarse a la coalición opositora para competir con una lista propia en la provincia en las primarias de septiembre. Durante el encuentro, Larreta y Bullrich discutieron con Espert la posibilidad de fijar un piso bajo para el sistema D’hont. En la CC entienden que no se pueden debatir las reglas de juego a través de los “diarios”. Y creen que Pro se cortó solo y avanzó sin consultar a las autoridades de la coalición en la provincia. “Nadie quiere que lo lleven desde Uspallata y Balcarce 412 como chancho pa’ la feria”, graficó un alfil del espacio.

A su vez, Carrió deja trascender su disconformidad con el intento de Larreta de instalar a Santilli como candidato a diputado en la provincia tras el adiós de Vidal. De hecho, Lilita bendijo el salto de Manes a la política, una postulación complica los planes del larretismo. Antes de escribir el tuit, se comunicó con el médico para felicitarlo. Un mensaje críptico dirigido a Uspallata. “Fue una forma de mostrar su enojo”, dijeron fuentes de la CC. En Uspallata se sorprendieron cuando Lilita dijo que solo sería candidata si lidera la boleta en el terruño bonaerense. ¿Larreta le prometió que encabezaría la nómina antes de que el “colo” armara las valijas? “Le hablaron en jeringozo”, bromea un referente de JxC, cercano a la líder de la CC.

Elisa Carrió Rodrigo Néspolo - LA NACION

Por ahora, Carrió se mantiene en silencio en Exaltación de la Cruz, pero podría agitar las aguas el lunes próximo cuando participe de un evento del Instituto Hannah Arendt, su think tank, junto a Vidal. “Lilita es más peligrosa cuando está callada” , avisa un referente opositor.

Cerca la exdiputada están molestos con la actitud de Pro, que avanzó para sellar el ingreso de Espert, López Murphy y Margarita Stolbizer. “Carrió y la CC siempre tuvieron vocación de ampliar, pero primero debemos preguntarnos y responder para qué y con quién”, dijo a LA NACION Maximiliano Ferraro, presidente de la fuerza.

El jefe de la bancada de la CC en Diputados, Juan Manuel López, también salió a marcar la cancha: “Ojalá se logren muchos acuerdos electorales para ampliar a Juntos por el Cambio, pero para que sean posibles tiene que hacerse con seriedad porque hechos consumados suelen fracasar”, lanzó.