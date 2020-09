Luis Tula fue condenado como partícipe secundario del asesinato de María Soledad; se recibió de abogado y dijo que la pena fue desproporcionada Fuente: Archivo

"Mira amigo, ya fue, amigo. Yo me rio porque a veces veo en la tele que son tan puntillosos con la norma constitucional, así debe ser, pero hermano, a mí me han violado todas. Me han llamado a licitación para constituirme un tribunal. Yo no critico a nadie, cada uno hace su laburo, amigo", afirma hoy Luis Tula, recibido de abogado, tras cumplir su condena como partícipe secundario en el crimen de María Soledad Morales. Lo condenaron por haber entregado a la adolescente a un grupo de personas, entre las que se encontraba Guillermo Luque, que la violó y la mató.

Luque dice que la condena es desproporcionada con la participación por la que lo sentenciaron. "Me han metido nueve años como partícipe secundario, que es la figura más leve del derecho penal. Es un robo, me han metido la mano, hermano. ¡Yo fui a un juicio donde a lo máximo me podían dar seis años y me dieron nueve!", se quejó.

El abogado, que rindió 22 materias de su carrera de Derecho estando detenido, mencionó que nunca quiso escapar, sino que siempre estuvo a disposición de la Justicia. "Acá esta mi pecho, métanme un tiro. Podría haberme ido al diablo y en un año prescribía la causa, pero me quedé, ya está, ahora quiero tener un horizonte".

Está separado de Ruth Salazar desde hace algunos años, tiene sus hijos y no se mudó de la capital catamarqueña. Señala que sus vecinos descreen del resultado del juicio y de su culpabilidad y que se así se lo hacen saber.

"Amigo, acá nos conocemos todos, de forma directa o indirecta. Hoy me gustaría ver a Castillo (gobernador de la provincia luego de la caída de Ramón Saadi) y pedirle a él y a los senadores: "Señores, abran los expedientes de la SIDE, ábranlos, ahí está todo".

-¿Qué quiere decir con eso?

-Acá anduvo la SIDE hermano, la información secreta del Estado. Acá hace tres meses han descuartizado a una chica y la han cocinado a la parrilla y no ha venido nadie. Este tema fue político, qué tengo que ver yo. Si esto era un tema de los hijos de poder, qué tengo que ver yo, que mi casa es de adobe y techo de caña. Esto era político de Carlos Menem para destruir a sus adversarios. Qué tengo que ver yo, no tuve ninguna participación. Que los políticos se vayan a hinchar los huevos a otro lado, capo, yo no tengo nada que ver.

-¿Conocías a Guillermo Luque?

-¡Nada que ver!, hermano querido, con Luque hicimos una amistad de internos en la cárcel, pero cuando salimos nunca nos volvimos a ver de nada. Hicimos amistad adentro nada más. Mira el nivel de vida que tiene él, si se va a asociar con este negro pobre. Yo no lo conozco de antes, lo respeto, estábamos en el mismo penal.

-¿Cuál fue tu participación?

-Ninguna, han pasado 10.000 testigos por Catamarca. Nos conocemos todos. Yo jugaba al fútbol en el equipo del pueblo y nunca nadie dijo nada de que jugué con Luque. No éramos amigos. No hay un solo testigo que lo haya dicho. Al año, se me sentó Muro (el barman de Clivus que puso con su declaración a Luque y a Tula juntos en el boliche) y me dijo: "Me han secuestrado a mis hijos, me han hecho decir lo que dije. Me sentaron en el estudio de un abogado con el fiscal y me han dicho lo que debía declarar". Y sabe que Muro se presentó ante la Justicia de Catamarca arrepentido, diciendo que había hecho falso testimonio y lo desestimaron. Encima no hay ADN, nada. Acá no hay autores. Luque es coautor porque el ADN dio negativo.

-¿Qué decís que pasó entonces?

-Acá anduvo la SIDE, vamos a ser sinceros. Menem hacía pedazos a sus enemigos políticos. Cuando fue el crimen de José Luis Cabezas, Eduardo Duhalde dijo: "No me van a hacer lo mismo que han hecho en Catamarca". Acá nos hicieron mierda con el caso, como pasó con el caso del soldado Carrasco. Esto fue una cuestión política y demonizar a los adversarios políticos de Menem a través de la prensa.

-¿Qué vas a hacer ahora?

-No me voy a comer esta, amigo. Laburo para meter una revisión de todo. Hay elementos para la reapertura del caso, estoy viendo distintos fallos internacionales, de tribunales de derechos humanos y de la Haya, no me la voy a comer. No soy abogado porque sí, hermano.