Mariel Fornoni explicó por qué Axel Kicillof nombró 44 veces a Mauricio Macri en una entrevista

La directora de Management & Fit, Mariel Fornoni, sostuvo que el Frente de Todos tiene una “obsesión” por polarizar con el expresidente Mauricio Macri en medio de la coyuntura electoral, que al parecer “le termina redituando”.

Invitada al programa Comunidad de Negocios, conducido por José Del Rio en LN+, la analista se refirió a una entrevista que Axel Kicillof concedió días atrás a Romina Manguel y en la que realizó 44 menciones a Mauricio Macri. El video se viralizó por las redes sociales.

“Tratan de subirlo a la discusión para polarizar. Es funcional electoralmente”, consideró y agregó: “No es casual que Kicillof haya nombrado a Macri 44 veces. Es subirlo al ring para mostrar que es una gestión que no tuvo éxito”.

Para Fornoni, el Gobierno hace de este modo su campaña “para fidelizar el voto duro” en el tramo final. “La obsesión es poder polarizar. Tratan de subirlo a Macri todo el tiempo. Y eso termina redituando”, indicó.

Señaló que en la sociedad hay mucho “hastío, bronca, y enojo” y reveló que eso había sembrado algunas dudas en la previa a las PASO sobre cómo podía ser el voto de la sociedad.

“No sabíamos si la gente se iba a rebelar y no iba a votar, o en realidad apoyaba a la oposición, que fue lo que después pasó. No se sabia porque la gente no quería contestar encuestas sobre la política”, expuso.

Entrevista a Axel Kicillof. Nombró a Macri 44 veces! Cómo no pueden defender su gobierno usan en Ah pero macri pic.twitter.com/zMGpstm9Tc — Sebastian stolkiner ✈️ (@SStolkiner) October 29, 2021

Fornoni también consideró que el Gobierno “tampoco tuvo el timing” de darse cuenta del malestar qué existía sobre la gestión de la pandemia y las consecuencias de la crisis económica.

Y compartió datos de los últimos sondeos. Según esos números, el Poder Ejecutivo “no genera confianza”. “El Gobierno tenía 30% de aprobación al momento de las PASO, bajó al 27% al mes siguiente, y en la última medición bajó al 26%”, añadió.

La analista ejemplificó esa caída con el caso de centros urbanos como Córdoba capital, donde la imagen positiva del Gobierno cayó fuertemente y se ubicó en “menos del 20%”. Para Fornoni, la estrategia oficialista no convence.

“Hoy el Gobierno está poniendo la energía en los distritos de la tercera sección electoral en el conurbano bonaerense, y en las ocho provincias, donde se juegan los senadores. Pero lo que ven es que no tienen resultados”, ahondó.

“Hubo muchos lugares en el conurbano donde el porcentaje de personas que asistió a votar fue muy bajo, de entre el 55% y el 58%. Hoy hay un 80% de gente que dice que va a ir a votar”, manifestó.

“El Gobierno pide diálogo cuando está contra las cuerdas”

El exministro de Educación y candidato a diputado, Alejandro Finocchiaro, criticó la convocatoria al diálogo que formuló el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para después de las elecciones.

“El kirchnerismo pide dialogo cuando está contra las cuerdas”, afirmó en la misma mesa del programa Comunidad de Negocios por LN+.

Finocchiaro condicionó ese diálogo al avance de proyectos opositores trabados en el Congreso. “Si quiere diálogo hay que aprobar el Código Penal que está pendiente, el proyecto de ficha limpia, y la rebaja de impuestos a las pymes”, expresó.

El dirigente de Juntos por el Cambio en La Matanza pidió volver a la fórmula previsional que Cambiemos logró aprobar en el Congreso en 2017, y que fue ampliamente cuestionada por el kirchnerismo.

No obstante, la reforma jubilatoria que impulsó el Frente de Todos cuando llegó al poder tampoco estuvo exenta de polémica. “Con la reforma que ellos aprobaron, los jubilados perdieron 20 por ciento”, lanzó Finocchiaro.

“El país está polarizado porque hay dos proyectos de país diferentes. Hay un país para crecer, y otro en el que está Aníbal Fernández, en el que se bancan a los violentos en el sur. No se tocan esos dos países”, sintetizó.