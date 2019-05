El precandidato a gobernador negó que haya querido "frenar" a la líder de la CC o moderar sus dichos 12:31

Mario Negri , diputado radical y precandidato a gobernador de Córdoba, negó que haya intentado "frenar" a Elisa Carrió con un codazo cuando la líder de la CC hablaba del narcotráfico durante una conferencia de prensa en la ciudad de Río Cuarto.

En una entrevista que concedió al programa Animales Sueltos, el dirigente de la UCR dijo que no se incomodó por los dichos de Carrió. "No quiero frenar a nadie. Tengo 65 años de edad y la responsabilidad suficiente para saber lo que pasa en esta provincia", apuntó.

Negri recordó que hace tiempo denuncia el avance del narcotráfico en la provincia y explicó su polémico gesto. "Si le puse el codo o no, es el modo Carrió. Yo no me callo, digo lo que pienso hace mucho tiempo", remarcó. El postulante a gobernador que impulsa la Casa Rosada insistió en que no quiso callar a la diputada: "No hay nadie que le diga a Carrió que no diga algo. Es su forma de hablar, la conocen ustedes de memoria", añadió.

La polémica

La polémica se generó ayer durante una conferencia de prensa en Río Cuarto. Carrió hablaba sobre "crímenes impunes, vinculaciones directas con el poder político, compra de campos y réditos" en esa localidad relacionados con narcos. En ese momento, Negri comenzó a codear a la líder de la CC.

"Nadie sabe más que todo Río Cuarto lo que pasa en Río Cuarto. No tengo que decírselos yo. Hace 10 años es escandaloso lo qué pasa acá y hay responsables políticos de lo que sucede", afirmó Carrió. "Y no voy a decir más nada porque me codeó", dijo entre risas. "¿Por qué tiene que venir una chaqueña que vive en Buenos Aires y que vive en Capital a decirle a Río Cuarto lo que todo Río Cuarto sabe?", lanzó.

Y apuntó contra el gobernador Juan Schiaretti: "Claro que hay responsabilidad del PJ por el crecimiento del narcotráfico en Córdoba".

"No tuve ninguna incomodidad"

Negri sostuvo que no le molestó "nada" de lo que decía Carrió y negó que haya querido moderar sus declaraciones.

"En Córdoba hay un silencio que aturde y yo no me callo la boca. Ni soy denunciador oficial, ni nada de lo que se parece. Dense una vuelta por Córdoba después de las elecciones y vamos a hablar sobre lo que pasa", explicó.

"No tuve ninguna incomodidad. Se había generado una situación cuando llegamos [a Río Cuarto]. Ese mismo día la policía nacional había detenido a un financista vinculado al narcotráfico. En Río Cuarto murieron ocho personas", argumentó.

Negri responsabilizó a la policía de Córdoba por el avance del narcotráfico. "El problema es de la policía provincial", resaltó.