Elisa Carrió: "No estamos sosteniendo al Presidente como hay que sostenerlo"

La jefa de la Coalición Cívica dijo que el "establishment quiere voltear" a Macri, pero apuntó contra los aliados que "especulan"

Gabriela Origlia 28 de abril de 2019

CÓRDOBA.- Instalada en Córdoba hasta el 4 de mayo para hacer campaña por Mario Negri , Elisa Carrió asegura que "en estos tiempos difíciles" habla "todos los días" con Mauricio Macri y denuncia que no todo Cambiemos está haciendo campaña y "sosteniendo" al Presidente como debiera hacerlo, porque hay "fuerzas del establishment" que "quieren voltearlo". A lo largo de toda la conversación con LA NACION insistirá en que hay un solo candidato y es Macri.

-¿Cómo vive estos días de tensión?

-Bien. Hay dos climas. Una cosa es el microclima de Buenos Aires, que siempre es terrible en tiempos electorales presidenciales. Tengo cinco candidaturas a la presidencia y conozco bien esa ansiedad. Sé cómo operan los mercados, el establishment , tratando de imponer candidatos, tenga 27 años o 90. Hay ansiedad anticipando encuestas que no existen, porque el 60% no sabe a quién va a votar. La primera encuesta seria son las PASO. Tener una base del 30% es extraordinario.

-¿No teme que la incertidumbre se extienda y genere más problemas?

-Hubo liquidación de bonos en pesos y la gente se pasó al dólar, lo cual es razonable. Lunes y martes vamos a tener altibajos. Tenemos los mercados a futuro que anticipan un dólar muy barato, pagan menos de un tercio. Hay liquidación de cosecha, pero se está liquidando bien; la cosecha es extraordinaria. Finalmente, es el único ingreso con la ganadería y algo de pesca que tenemos en la Argentina.

-¿Habló con el Presidente?

-Todos los días. En los momentos difíciles, desde enero, estoy siempre con él. Soy la que le doy tranquilidad porque tengo experiencia política, en crisis, experiencia cuando te quieren voltear como candidato. He pasado los años más difíciles en la historia democrática. Tengo una tranquilidad enorme: en Córdoba hicieron un escándalo, pero yo no tuve una sola persona que me dijera nada, al contrario. Camino, sigo siendo una atracción turística. Algunos dicen: "Lilita, no metas la pata", pero todos se ríen.

-¿Dijo que le daban "asco" los dirigentes de Cambiemos que especulaban?

-Dije que me dan asco los de adentro y de afuera cuando especulan.

-¿Los de adentro lo hacen?

-Sí, de adentro y de afuera. La especulación se ve en la especulación cambiaria y también se ve adentro. Hoy tendríamos que estar todos haciendo campaña. En los momentos difíciles es cuando se prueba a la gente. Te lo digo yo que me quedé con diez o doce personas cuando me iba mal, y a veces con tres.

-¿No todo Cambiemos está haciendo campaña? ¿Eso cree?

-Sí, sí. Estoy segura de que no estamos sosteniendo al Presidente como hay que sostenerlo. Cuando las fuerzas del establishment te quieren voltear un presidente porque quieren uno que finalmente sirva a los intereses de determinados grupos económicos que fijan el precio, a todos los grandes... ellos no quieren que sea Macri.

-¿Hay un sector al que se "le ocurrió" que sea María Eugenia Vidal?

-Es que lo hacen a propósito, para dividir. Cambiemos es uno y el único candidato es Mauricio. Está siendo muy injusta la sociedad, incluso parte de la sociedad que lo votó.

-¿No admite que hay desilusión? ¿No puede ser por eso?

-Claro, pero la lucha no es desilusión. Si cada vez que nosotros pasamos por una crisis queremos regresar a un pasado ilusorio, nunca vamos a llegar al futuro. Es como volver con el novio que te aburre porque no conseguiste otro.

-¿Le dice a la sociedad que a la crisis económica hay que anteponerle otros intereses?

-Claro. Lo único que miran los países realmente desarrollados, con los que nosotros tenemos que hacer alianzas, es la institucionalidad. Eso está por encima de la coyuntura económica. [Axel] Kicillof y el kirchnerismo dicen que si llegan no pagan la deuda, por eso se cambian los bonos. Es así de simple. Es lo que hizo [Domingo] Cavallo en el 89 con [Raúl] Alfonsín. Esta historia yo ya la viví varias veces.

-Para la gente es difícil soportar las corridas, la inflación...

-Las corridas cambiarias en la Argentina son netamente políticas y no van a parar hasta las elecciones. Hay que quedarse tranquilos; hay que pasar la tormenta. El candidato es único y es Mauricio Macri. Hay un solo candidato, yo estoy sosteniendo al Presidente. Somos un grupo inquebrantable los que venimos a apoyar a Negri en Córdoba. Los fundadores de Cambiemos.

-¿Pro debe hacer una autocrítica por cómo estableció el vínculo con sus socios en Cambiemos?

-Seguramente, pero no en la medida en que hablan. Tampoco hay que hablar todos los días. Yo hablo cinco minutos con el Presidente, voy a Los Abrojos y resuelvo. A esas reuniones larguísimas de gabinete no voy porque soy capaz de poner una molotov a la media hora del aburrimiento. Hay que hacer, no hablar tanto.

-¿Crecieron las disidencias en Cambiemos? ¿Hay ruido interno?

-¿Más ruido del que genera el peronismo? El pluralismo es muy importante. ¿No queríamos salir de un régimen estalinista? Acá se discute todo. Yo me entero por los diarios, discuto por los diarios; me entero antes, discuto antes. ¿Las clases medias están hartas? Sí, yo incluida.

-¿Cambiemos es el que pone en el centro del ring a Cristina?

-Yo no, esa es una estrategia del teñido [por Jaime Duran Barba]. Yo hago estrategia política. En política soy una leona. No me gustan los hombres teñidos, en calzoncillos y con zoquetes.