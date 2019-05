Carrió se cruzó con periodistas en Río Cuarto 03:34

"Hace diez años es escandaloso lo que pasa en Río Cuarto y hay responsables políticos". La diputada nacional por la Coalición Cívica, Elisa Carrió, brindó una entrevista a medios de la localidad cordobesa durante una visita y tuvo un cruce con uno de los periodistas que la entrevistaba. "Ojalá no le pase nada a nadie de tu familia", le dijo.

El cruce se produjo cuando Carrió denunció ante la prensa local que en Río Cuarto que "hay crímenes impunes, vinculaciones directas con el poder político, compra de campos y réditos". "Todo el mundo sabe en Río Cuarto qué pasa en Río Cuarto", dijo la diputada. "La pregunta que les hago a ustedes, es por qué tiene que [decir esto] una chaqueña que vive en Buenos Aires y vive en Capital, si en Río Cuarto hay medios de comunicación y gobernador", siguió.

Los periodistas le pidieron que brindara más detalles sobre la denuncia: "Hay responsabilidad política del PJ en el crecimiento del narcotráfico en Córdoba", contestó. "Desde hace más de 30 años, la ruta pasa por Catamarca y viene por Cruz del Eje. ¿Ustedes no lo saben?", siguió, sobre el narcotráfico.

Los periodistas le pidieron entonces que brindara "nombres" y "pruebas".

"Déjenme. ¿Están preocupados por el narcotráfico, o por atacarme a mi?", les dijo la referente de Cambiemos. "Soy la peor de todas, pero este juez federal, amenazado en Río Cuarto, está amenazado por el poder político".

"¿Por quiénes diputada?", le consultó un periodista.

"Por quienes están complicados por el narcotráfico", respondió.

"¿No puede decir los nombres?", le retrucó.

"Pero no, querido", respondió Carrió. "¿Querés que te diga una cosa? Me hacés acordar a los que me decían loca cuando yo decía que [el exministro de Planificación, Julio] De Vido era cajero de los Kirchner. Ay, la loca, me decían. Y ahora De Vido está re preso", agregó, en tono de enojo.

"¿Va a denunciar a los políticos?", se le preguntó.

"¿Ustedes saben la plata que puso De Vido en la Universidad de Río Cuarto? ¿Ustedes saben la plata que puso De Vido con las empresas en Río Cuarto? Lo que vienen son guerras de bandas. A lo que van a asistir en Río Cuarto, que es lo grave, es que, perdido el orden que coordinaba el narcotráfico, los van a matar las bandas, los van a matar a ustedes", lanzó Carrió como respuesta.

"¿Por qué la Justicia no hace nada?", le repreguntaron.

"Tienen que hacer ustedes", respondió Carrió. Y se dirigió al periodista: "Si un día matan a alguno de sus hijos, me van a pedir perdón llorando. Ojalá que no le pase nada a nadie de tu familia, ¿sabés?".

El periodista le preguntó: "¿Por qué personaliza?".

"Te lo digo porque está en riesgo Río Cuarto, se los digo de corazón", finalizó.