Milei exaltó la devolución del sable de San Martín y criticó a “los cipayos que desfinanciaron las Fuerzas Armadas”

SAN LORENZO.- El presidente Javier Milei encabezó este sábado el aniversario del combate de San Lorenzo en la provincia de Santa Fe, donde exaltó la devolución del sable corvo de San Martín al Regimiento de Granaderos como “un acto de justicia” y criticó “a los cipayos que desfinanciaron las Fuerzas Armadas”.

“En este campo los Granaderos derramaron su sangre en una patria que se estaba gestando. La gesta sanmartiniana fue una verdadera revolución. Puso a las provincias unidas de pie por primera vez en la historia”, sostuvo el Presidente en el Campo de la Gloria, que estaba colmado de gente.

“Hoy consagramos el retorno del sable corvo al Regimiento de Granaderos. Se trata de la espada que trajo la libertad a tierras que solo tenían sufrimiento. Es el símbolo más poderoso de la nación argentina. Pero nunca falta la crítica infundada“. Luego, Milei ensayó un extenso detalle de la historia del sable.

El Presidente entró al predio a las 19.15, flanqueado por Karina Milei, su hermana, y tras caminar unos pasos se dirigió a la tribuna que estaba frente al palco. Esa grada había desaprobado al gobernador Maximiliano Pullaro, pero al Presidente lo aclamó. A unas cuadras del Campo de la Gloria estaban estacionados decenas de colectivos que habían trasladado a parte de la gente que llenó las gradas. Milei volvió a tener otro baño de multitud, algo de lo que se nutre más seguido. Luego ocupó el palco y vio las destrezas de los Granaderos en el Campo de la Gloria, donde se recreó la histórica batalla, tras 213 años, y un desfile de las tropas tradicionales del país, con sus atuendos y uniformes característicos.

Fue un acto cargado de simbolismo patriótico y también político. Milei no solo acostumbra a encabezar los actos como todo presidente, sino a recargar de protagonismo con su figura que excede su cargo y su embestidura. Este rasgo comenzó incluso en la previa del acto, con la polémica que se desató con el traslado del sable corvo del general José de San Martín, que este sábado se inició desde el Museo Histórico Nacional de Parque Lezama hasta el Campo de la Gloria en San Lorenzo, Santa Fe, donde San Martín protagonizó la única batalla en suelo argentino. El sable se llevó en helicóptero y fue recibido por los granaderos.

En ese lugar histórico, donde el sargento correntino Juan Bautista Cabral sacrificó su vida para salvar al entonces coronel José de San Martín durante el combate el 3 de febrero de 1813, se recrea una batalla clave en la historia argentina, en la que las fuerzas independentistas rioplatenses sorprendieron y vencieron al ejército realista de la milicia urbana de Montevideo.

A lo largo de casi una hora, el acto estuvo atravesado por una performance tradicionalista de las tropas, fundamentalmente los Granaderos. Milei siguió con atención cada capítulo de esta celebración.

Fue un acto de fuerte raigambre popular en la zona, porque la recreación de la batalla por parte de los Granaderos es muy atractiva, sobre todo para las familias. Esa carga cultural también engendra en la gente una intensa identificación con el acto.

Clima de tensión

La llegada de Milei a Santa Fe estuvo cargada de un clima de tensión con el gobernador santafesino. El único orador del acto fue el presidente de la Nación. La relación nunca fue amistosa con Pullaro, pero ahora está en un momento de fricción. Las críticas entre ambos sectores se animaron durante los últimos días. El mandatario santafesino salió a cruzar al ministro de Economía Luis Caputo, después de quedar en el centro de la polémica por sus cuestionamientos a sectores industriales del país, como el textil. “Como Estado tenemos que cuidar las fuentes de trabajo y para eso tenemos que cuidar las industrias”, apuntó.

Luego, Caputo cuestionó al gobernador santafesino, quien se negó en su momento a liquidar en la Argentina los 800 millones de dólares que consiguió en los mercados internacionales. El ministro de Economía comentó un posteo del economista Federico Dominguez, que advirtió en las redes: “Actualización sobre la especulación financiera de Maximiliano Pullaro. Le viene costando hasta el momento a los santafesinos 53 millones de dólares, o el equivalente a $76.000 millones”. Caputo escribió al rato: “Te corrijo el número: son $120.000 millones en dos meses. Una lástima, y una especulación sin sentido, ya que sus gastos son en pesos y le hubiera ahorrado toda esa fortuna de plata a los santafesinos”.

Te corrijo el número: son 120 mil millones de pesos en dos meses. Una lástima, y una especulación sin sentido, ya que sus gastos son en pesos y le hubiera ahorrado toda esa fortuna de plata a los santafesinos. — totocaputo (@LuisCaputoAR) February 6, 2026

El clima de tensión entre Milei y Pullaro se agudizó en los últimos días por una razón puramente política. Quedó cristalizada en la decisión del protocolo presidencial de no permitir que el mandatario santafesino hable en el acto, algo inédito en este tipo de celebraciones que siempre se le da esa gentiliza al anfitrión.

El gobernador santafesino subió el tono de confrontación con el gobierno nacional porque disputan un electorado atravesado por los mismos intereses. A diferencia de lo que venía ocurriendo, ahora el santafesino busca alejarse de cualquier posición que asimile al oficialismo, sobre todo con temas muy puntuales, como el productivo. Pullaro va a ir por la reelección en 2027 y empieza a preparar el terreno.

Esta semana fue crítica para la gestión de Pullaro, luego de que surgieran fuertes protestas dentro de la policía, que eclosionaron tras el suicidio del agente Carlos Valdez, de 32 años, quien se mató en la puerta de la jefatura de Policía de Rosario. Esta situación provocó que se iniciaran reclamos en varias delegaciones de la fuerza en la provincia, en demanda de mejores condiciones de trabajo. Pullaro anunció una mejora salarial para descomprimir la situación, pero el fin de semana todavía había protestas en varias partes de la provincia.