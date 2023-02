Mario Negri criticó la “indefinición” de Mauricio Macri: “No le hace bien a la coalición”

escuchar

El diputado nacional del radicalismo Mario Negri consideró que la “indefinición” de Mauricio Macri sobre si será o no candidato a presidente “no le hace bien a la coalición”. En diálogo con LN+, el legislador sostuvo que un referente del peso de Macri si no dice qué es lo que va a hacer “no solo no le hace bien a la coalición, tampoco le hace bien a los argentinos”.

Ocurrió esta noche durante el programa +Nación, que conducen Luis Majul y Pablo Rossi. El legislador también dijo que en Juntos por el Cambio hay “una inflación de candidatos” y que al menos debe unificarse la propuesta económica. “Se está trabajando fuertemente en eso. Tenemos que mostrarle a la sociedad lo que vamos a hacer y tenemos que darle la tranquilidad de lo que no vamos a hacer”, indicó.

El debate interno en Juntos por el Cambio acerca del futuro de Macri mantiene en vilo a muchos que quieren ser candidatos. En las últimas semanas, varios referentes del Pro y el radicalismo dijeron que si se llega a presentar, no podrán disputarle el liderazgo. Cristian Ritondo y Néstor Grindetti fueron dos de los dirigentes macristas que se expresaron en ese sentido. Lo mismo hizo María Eugenia Vidal. Macri, que se muestra en “campaña” pero no avisa qué hará en las elecciones, inquieta a Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y varios postulantes del radicalismo que también tienen pretensiones presidenciables.

“Si Mauricio es candidato, nadie del Pro puede salir a disputarle el liderazgo”, analizó Ritondo en diálogo con LA NACION hace un par de semanas. Lo propio dijeron Grindetti y Vidal. “Si Macri es candidato, yo ya dije que no voy a competir”, confirmó la exgobernadora a este medio. Otros reconocieron que una confirmación de último momento puede alterar el tablero de la coalición opositora.

