Sergio Berni se reunió con Carlos Maslatón y le regaló un cuchillo

escuchar

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, recibió este martes en sus oficinas ubicadas en La Matanza Carlos Maslatón, quien bajó días atrás su precandidatura por el espacio de Javier Milei.

“Gran reunión este mediodía en Ciudad Evita-Matanza con el ministro de Seguridad de la Provincia, Sergio Berni”, escribió en Twitter. Y agregó: “Analizamos la economía argentina y el nuevo ciclo bullish, las elecciones 2023 y recordamos nuestros tiempos comunes en el secundario Nicolás Avellaneda”, señaló el abogado liberal.

Además, adjuntó una foto tomada bajo el sol radiante del mediodía y con outfits similares: camisas y zapatillas. En la imagen. ambos ambos alzan sus manos al estilo del gesto “Proceda” que popularizó el tuitero, aunque Berni lo hace con los dedos en “V”. El mensaje tuvo de inmediato miles de likes y cientos de usuarios las compartieron.

Gran reunión este mediodía en Ciudad Evita-Matanza con el Ministro de Seguridad de la Provincia, Sergio Berni. Analizamos la economía argentina y el nuevo ciclo bullish, las elecciones 2023 y recordamos nuestros tiempos comunes en el secundario en el Nicolás Avellaneda. pic.twitter.com/I0kTms1sdR — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) February 7, 2023

En un segundo posteo, Maslatón publicó el regalo que recibió por parte del titular del área de Seguridad del gobierno de Axel Kicillof. Se trata de un cuchillo de la Policía de la provincia de Buenos Aires marca Stein, en conmemoración de los 200 años de la fuerza. Tiene además grabado en la hoja “FBA” -en alusión a Fuerza Buenos Aires, el espacio político de Berni- y el nombre de Maslatón.

Si bien la fotografía despertó varias lecturas, Maslatón se encargó de disipar rumores y especulaciones ante la consulta de LA NACION. “Son dos personas, una en la función pública, que es él, y otra yo, que sigue atentamente los acontecimientos políticos, que se reúnen a conversar sobre la realidad nacional. Eso es todo”, expresó.

También reiteró que no se trata de ningún tipo de acercamiento electoral. “ No es una reunión que tenga o que pudiera tener un acuerdo en ningún sentido, ni ninguna clase de combinación política ”, consignó. “No pertenezco a su fuerza política, soy liberal”, remarcó.

El cuchillo que Berni le regaló a Maslatón. @carlosmaslaton

El abogado liberal procuró restarle suspicacias al encuentro con el funcionario distanciado del Frente de Todos en los últimos meses. “Cualquiera que me pide hablar, más allá de si estoy o no de acuerdo, voy y lo hago. Sea de la fuerza política que sea”, explicó. LA NACION intentó comunicarse con el ministro Sergio Berni, pero al cierre de este artículo no respondió a las consultas.

Maslatón precisó que Berni lo citó para conversar sobre política. Realizaron un análisis electoral, repasaron la situación de las distintas fuerzas políticas y discutieron sobre los últimos años de Cambiemos y el kirchnerismo, además de poner un ojo sobre la situación económica. “Me sorprendió que esté tan bullish, tan alcista como yo, con la Argentina”, dijo a este medio.

No se trata de la primera vez que Maslatón se muestra con un dirigente de extracción peronista en el último tiempo. El abogado y analista económico organizó una reunión entre referentes de las criptomonedas y el ministro de Economía, Sergio Massa, a principios de noviembre. Se trató de un encuentro que duró casi tres horas y media en el Palacio de Hacienda, donde el referente liberal destacó aspectos de la gestión, pero pidió, al mismo tiempo liberar el tipo de cambio.

Sergio Massa

Dos meses antes, Maslatón lo había elogiado a Massa públicamente. “Massa es el mejor político del país, sabe cómo jugar y cuándo. Le está saliendo todo bien. Le va a salir todo bien. A él como ministro y a la Argentina en su conjunto. Massa es un perfecto lector del mercado, intuitivo por supuesto que vale más que la lectura de un “experto”, manifestó en Twitter el 9 de septiembre.

El distanciamiento de La Libertad Avanza

Distanciado hace tiempo de Javier Milei, Maslatón publicó un extenso descargo a fines de enero el que anunció que no competiría por la Presidencia dentro de La Libertad Avanza. En el texto, lanzó fuertes acusaciones contra el diputado nacional y su entorno, a quienes trató de “corruptos”, habló de proscripción y definió la tríada conformada por el economista, su hermana Karina y el armador Carlos Kikuchi como una “troika estalinista”.

Carlos Maslatón y Javier Milei

“A través de inequívocas declaraciones públicas en las últimas horas, Karina y Javier Milei anunciaron que en La Libertad Avanza no se admiten elecciones PASO para dirimir las candidaturas de este año. Dispusieron adicionalmente que yo debía retirarme del movimiento y competir por afuera con lista propia. Confirmaron de este modo que La Libertad Avanza es de su propiedad y que no se practica democracia interna sino dictadura institucionalizada por ellos en contradicción total con los principios del liberalismo”, afirmó Maslatón.

A su vez, dijo que esa decisión de no ir a interna consolida un proceso de “purga de naturaleza estalinista” para expulsar dirigentes y militantes que construyeron el espacio en 2021, y los acusó de ahora apostar a la venta de candidaturas por plata en diferentes jurisdicciones. “Siempre que esto sucede en política es porque se privilegian los negocios y el enriquecimiento personal del jerarca para una campaña, quedando relegado el interés por el acceso real a las magistraturas nacionales”, consideró.

LA NACION