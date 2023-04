Mario Negri denunció que ingresaron a su casa de Córdoba, pero no le robaron

escuchar

El diputado nacional radical, Mario Negri, sufrió un intento de robo en su casa de la ciudad de Córdoba el domingo a la noche mientras se encontraba en General Cabrera, en los festejos por la elección de Guillermo Cavigliasso como intendente de esa localidad, representante de Juntos por el Cambio. “Habían forzado una reja que da al patio con un expansor y se ve que habían ingresado”, dijo Negri en declaraciones a la prensa y detalló que cuando llegó a su casa en el barrio Cerro las Rosas notó varios cajones revueltos.

Negri explicó que los delincuentes no llegaron a robarle nada: “Será que cuando llegué escucharon el auto y se fueron, no lo sabemos”. Por otra parte, dijo que hay un par de llaves que no encuentra, por lo que se mantuvo una consigna policial en el domicilio hasta que se refuerce la seguridad, informó El Doce Tv.

Luis Juez y Mario Negri celebraron la victoria de Guillermo Cavigliasso en General Cabrera UCR

El ingreso de los delincuentes se habría dado cuando la esposa del político, María Angélica Biasutti, estaba en la casa durmiendo. “Fue una desgracia con suerte. No ha sufrido nada nadie y no han alcanzado a llevarse nada, ni muebles, televisores. No es ni nada más ni nada menos que le sucede a cualquier familia de Córdoba”, dijo el funcionario.

Aún no hay detenidos y según confirmaron fuentes policiales a La Voz, “autores ignorados” ingresaron al domicilio tras romper la reja de una puerta ventana. Tras la denuncia, se investiga tanto un intento de robo como cualquier otro tipo de delito contra la seguridad de la familia.

Ayer domingo, Guillermo Cavigliasso, de Juntos por Cabrera retuvo la intendencia de esa ciudad del centro sur de Córdoba.

Así, se impuso por un amplio margen sobre la candidata del peronismo, Verónica Huppi, de Unidos por Cabrera, y el radicalismo seguirá administrando el municipio que gobierna desde hace 16 años. Con el 100% de los votos escrutados, Cavigliasso consiguió el 77% de los sufragios, contra el 18% de su rival.

