Un funcionario de Trump elogió a Milei por su “postura firme” contra el terrorismo y prometió asistencia del FBI y la DEA

El subsecretario de Estado para Seguridad Internacional y Control de Armamento, Thomas DiNanno, se sumó a los funcionarios del gobierno de Donald Trump que visitaron el país. “Felicitamos al presidente Milei por tomar una postura firme en relación al terrorismo”, destacó, en un encuentro con varios medios, entre ellos LA NACION, luego de participar en reuniones con miembros del gobierno libertario y de visitar la sede de la AMIA.

El subsecretario de Estado para temas de Seguridad Internacional y Control de Armamento Thomas G. DiNanno visita Argentina Embajada Estados Unidos

El Irán gobernado por los ayatolas, hoy en una frágil tregua luego de semanas de guerra abierta con Estados Unidos e Israel, fue uno de los blancos elegidos por el funcionario, que responde al secretario de Estado de Trump, Marco Rubio.

En relación a la designación como jefe de la Guardia Revolucionaria Iraní de Ahmad Vahidi, uno de los funcionarios iraníes buscados por la Justicia argentina y con orden de captura vigente de Interpol por su participación en el atentado a la AMIA, DiNanno expresó que se trata de “una prueba de la responsabilidad” de esa organización en el ataque a la mutual judía, en julio de 1994.

Ante una pregunta de LA NACION, el funcionario afirmó que “sigue siendo prioridad para Estados Unidos” que Irán no posea ni adquiera armas nucleares, y el control del armamento que posee Teherán.

De inmediato, destacó el “compromiso común de ambos gobiernos” en la lucha contra el terrorismo y por la seguridad. Y prometió “asistencia”, “recursos” y “capacitación” desde el FBI y la DEA para el trabajo conjunto en pos de ese objetivo. Enfatizó que los dos programas a su cargo, el de contraterrorismo y la lucha contra el narcotráfico, cuentan con fondos y “recursos muy importantes para desmantelar estos crímenes transnacionales”, parte de los cuales serán derivados a la Argentina.

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En relación a la Triple Frontera (Brasil, Paraguay y Argentina) una de las preocupaciones de Washington, y otros puntos calientes de la región, DiNanno afirmó que esos pasos deben ser “seguros” para proteger inversiones frente a las organizaciones delictivas transnacionales.

Como cada funcionario que llega desde la primera potencia mundial, fue especialmente duro con China, su competidora a nivel global.

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“No vamos a aceptar que los países se transformen en bases, cómo lo fue Venezuela con Irán, Cuba y China”, dijo el funcionario. “No buscamos la confrontación con China, pero no vamos a aceptar quedar en una situación de debilidad”, advirtió. “Al igual que Argentina, tenemos que equilibrar nuestros intereses comerciales con los de la seguridad nacional. Pero el presidente [Trump] irá allí [a China] en un par de semanas y somos optimistas en que la situación se va a equilibrar”, destacó, en relación al encuentro con el presidente norteamericano tendrá con su par chino, Xi Jinping, el 14 y 15 de mayo.

Antes de encontrarse con la prensa, DiNanno participó junto a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, en la inauguración del Centro Regional de Información y Análisis sobre el Crimen Organizado (Criaco). Tuvo un encuentro con el ministro de Defensa, Carlos Presti, con quien habló de venta de armamento, pasó por la Cancillería y poco más tarde visitó la sede de la Amia, donde lo recibió su titular, Osvaldo Armoza.

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