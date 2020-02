Mario Negri: "Cristina debe estar satisfecha con el retorno de Echegaray a la AFIP" 03:11

5 de febrero de 2020

El jefe del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri, participó de Terapia de noticias, por LN+, y se refirió a la designación que se conoció ayer de Ricardo Alfonsín como embajador argentino en España. "Tengo una estima personal por él, pero si me hubiese preguntado, le hubiese dicho que no fuera", dijo Negri.

Según el dirigente cordobés, el radicalismo no tiene una coalición con el Gobierno. "Nosotros no tenemos ningún acuerdo", se diferenció, y buscó reforzar que su partido forma parte de la oposición. "El radicalismo es parte de Juntos por el Cambio. Su decisión es absolutamente personal", agregó.

Alfonsín fue presentado como nuevo embajador argentino en España por Fernández en las reuniones que el mandatario mantuvo en Madrid con el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el rey Felipe VI.

Asimismo, Negri repasó también otra de las noticias del día y opinó sobre el regreso de Ricardo Echegaray a la Aduana."Estamos viendo el canal Volver", dijo con ironía. Y continuó: "Me parece que es un derecho que ejerce el Gobierno. En todo caso, a 50 días, deja que la memoria no se pierda, la traen simbólicamente, la traen en los hechos, pero no es para ensañarse con nadie".

Consultado sobre quién cree que estuvo detrás de esta decisión, lanzó: "No se quien tomo la decisión pero que Cristina [Kirchner] debe estar satisfecha".

