escuchar

Siguen los cruces entre el dirigente social y excandidato a presidente de Unión por la Patria (UP) Juan Grabois y el legislador porteño de La Libertad Avanza (LLA) Ramiro Marra. Esta vez fue luego de que el también referente del Frente Patria Grande dijera que el expresidente Mauricio Macri y la vicepresidenta Victoria Villarruel “preparan un golpe” contra Javier Milei. Tras los dichos Marra salió al cruce. “No puedo ni tomármelo en serio”, lanzó este sábado.

En una entrevista para C5N el viernes, el dirigente social compartió una inquietante teoría sobre el gobierno de Milei. “La que lo quiere voltear es [Victoria] Villarruel con [Mauricio] Macri, están conspirando abiertamente, están preparando un golpe. Presten atención dónde están los que quieren voltear un gobierno electo democráticamente”. Justificó sus dichos argumentando que a fines de febrero habrá “una crisis fenomenal”, junto con una “nueva devaluación”. “Le están haciendo pisar el palito”, advirtió Grabois.

“Este es un plan bien diseñado. Primero una devaluación brutal, eso va a generar presión sobre el dólar, y si uno ve el megadecreto, es un plan de negocios. Entonces, cuando saltes los fusibles, ya hay otros preparados para decir que era un loquito y tuvo una crisis emocional. Y viene la caballería atrás, donde está la señora de la familia militar”, dijo en referencia a la vicepresidenta. “Los que quieren violar el proceso constitucional son Villarroel y Macri, y me hago cargo de lo que digo”, agregó.

Al ser consultado al respecto Marra salió al cruce para responderle. “Le están gustando mucho las cámaras”, dijo el legislador porteño en una entrevista para Radio Mitre. “Quiere salir en los medios de comunicación, y seguramente quiere, a partir de declaraciones irrisorias, tener un poco de cámara. La verdad es que no puedo ni responderle, ni tomarlo en serio”, arremetió.

En ese sentido, defendió tanto a la vice como al expresidente desde los roles que les toca ocupar. “Victoria es la vicepresidente, fundadora de La Libertad Avanza, está acompañando todo este proceso que es importante para la Argentina”. También habló sobre el papel de Macri en el Gobierno: “De apoyo institucional, el que tiene que dar cualquier expresidente que quiere que la Argentina salga adelante, o cualquier argentino, mejor dicho. Es un papel de apoyo que es lógico”.

El anterior cruce entre Grabois y Marra

A fines de diciembre, Marra y Grabois protagonizaron un cruce en la TV. En medio del análisis en torno al megadecreto, el referente del Frente Patria Grande consideró que al Presidente “lo está usando la casta”.

“¿Ganar un balotaje por 56 puntos te habilita a hacer lo que te pinta? ¿A eso te llevó el fanatismo?”, sostuvo el excandidato presidencial en alusión a las leyes que el titular del Ejecutivo pretende derogar. “Creo que a Milei lo está usando la casta, la mitad de los que estaban ahí lo está usando”, agregó en referencia a los integrantes del Gabinete que lo acompañaron durante la grabación del mensaje que se transmitió por cadena nacional el 20 de diciembre.

En su participación en A dos Voces, por TN, el dirigente social insistió en su idea y consideró que Milei “esta tocando un botón” para resetear y está derogando leyes”.

Juan Grabois y Ramiro Marra

“Lo escucho a Marra y creo que piensa en que esto va a pasar porque es beneficioso, que va a venir el mercado y se va a correr el Gobierno, que tienen la receta de cómo resolver los problemas, que todos los demás eran unos imbéciles y ellos los van a salvar. No funciona así la vida, no hay ciencia difusa que viene de las fuerzas del cielo”, remarcó.

En respuesta, Marra reparó en que “el concepto de casta no es un tema de nombres propios porque las personas pueden mejorar y cambiar”. “El concepto habla del que quiere continuar con las misma medidas que vienen hace cien años”, le respondió y fue en ese momento cuando se elevó un poco el tono del intercambio y le hizo a Grabois un particular pedido: “Cuando hables de las fuerzas del cielo, tratá de no ser tan despectivo porque tenés un rosario colgando y las fuerza del cielo son una cuestión de respeto”.

En respuesta al pedido, Grabois señaló: “No sé utiliza la religión para fundamentar la política. Es autoritario. No justifico con mi rosario mis argumentos, no estoy hablando en nombre de Jesús”.

LA NACION