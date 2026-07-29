Martín Caparrós acusó a Milei de decir “estupideces” y fomentar la “campaña antiargentina”

Martín Caparrós arremetió este miércoles contra el presidente Javier Milei tras su discurso en una conferencia en la Universidad San Martín de Porres, donde fue distinguido con el título de Doctor Honoris Causa, durante su visita por Perú. El escritor y periodista acusó al mandatario de ser “un actor que se disfraza de presidente” y de decir “estupideces”. “¡Hay que hacer algo para parar la campaña antiargentina!“, ironizó.

Milei se presentó el pasado martes en la universidad donde dio un fuerte discurso contra la oposición, a la cual acusó de haber motivado siete intentos de juicio político en su contra y haber intentado un golpe de Estado contra su gobierno. El final de su alocución lo dedicó a los “valores judeocristianos”, algo que ha mencionado repetidas veces a lo largo de sus exposiciones como el camino a seguir.

El presidente Javier Milei fue nombrado Doctor Honoris Causa de la Universidad de San Martín de Porres de Perú Presidencia

“Tampoco inventamos nada. Ya estaba en las tablas de la ley. Estaba en los mandamientos que le entregó el creador a Moisés en el Monte Sinaí cuando bajó de la montaña. De hecho, el primero es una declaración de libertad. Le dice: ‘Yo soy tu Dios, el que te sacó de la casa de la esclavitud, el que te sacó de Egipto’”, señaló.

Luego sostuvo que el resto de los mandamientos llamaban al “respeto a la vida, la propiedad y a no levantar falso testimonio”. “Si abrazan los valores judeocristianos, van a derivar en políticas que son justas y eficientes y en la maximización del crecimiento económico”, analizó.

Me parece muy humillante que un actor se disfrace de presidente argentino y se ponga a decir estupideces para dejarnos en ridículo.

¡Hay que hacer algo para parar la campaña antiargentina! https://t.co/6A25f8h7rM — Martín Caparrós (@martin_caparros) July 29, 2026

Sin embargo, sostuvo que si se toman “los antivalores” -“la envidia, el odio y el resentimiento”- van a generar “miseria, odio, hambre y guerra”. “Es lo natural de abrazar esa ideología siniestra, creada por un satanista declarado. Está clara cual debe ser la lección. Es la filosofía griega, el derecho romano, el derecho natural, los estoicos y los valores judeocristianos. Fuimos expulsados del paraíso, no podemos volver, pero sí podemos hacer que el paraíso vuelva a la Tierra”, concluyó.

Caparrós compartió una publicación de este fragmento final del discurso del jefe de Estado argentino, que fue subido por otro usuario de X. “¿A ustedes esto les parece normal?“, escribió el creador del posteo original.

El escritor Martín Caparrós criticó el discurso de Milei María Bessone - LA NACION

El escritor le sumó su propio comentario: “Me parece muy humillante que un actor se disfrace de presidente argentino y se ponga a decir estupideces para dejarnos en ridículo. ¡Hay que hacer algo para parar la campaña antiargentina!“. Esto último, en tono irónico, hace referencia a la ola de críticas contra el país que se desató luego de que la selección argentina perdiera la final de la Copa del Mundo frente a España.

Previamente, Caparrós ya había retuiteado la publicación de otro usuario que había manifestado que Milei estaba “delirando” al decir que hubo siete juicios políticos en su contra.