Martín Caparrós le respondió a Milei y dijo que la Argentina “nunca fue una gran potencia mundial”

El escritor y periodista Martín Caparrós le respondió este jueves al presidente Javier Milei, luego de su cruce con la historiadora Camila Perochena, a quien calificó como “patética” tras la discusión que tuvo al aire de LN+ con el director de la Casa de Tucumán, José María Posse.

A través de su cuenta de X, Caparrós aseguró que “la Argentina nunca fue una gran potencia mundial”. De esta forma, se alineó con las declaraciones de Perochena, quien dijo que el país nunca fue una potencia mundial, y contradijo al mandatario, que indicó que la historiadora negó un “dato base”.

“La Argentina nunca fue una gran potencia mundial. Parece un chiste tener que decirlo. Un buen PBI per capita no hace de un país una potencia. Si no, ahora las grandes potencias mundiales serían Monaco, Luxemburgo, las Bermudas”, señaló el escritor.

Todos los movimientos políticos se basan en ciertos mitos. Esos mitos funcionan mejor cuanto más real es su base; las mentiras brutas tienen patas cortas.

La Argentina nunca fue una gran potencia mundial. Parece un chiste tener que decirlo.

“Todos los movimientos políticos se basan en ciertos mitos. Esos mitos funcionan mejor cuanto más real es su base; las mentiras brutas tienen patas cortas”, expresó al inicio de su publicación.

Sobre el final, apuntó: “Señor expresidente, ¿no puede conseguirse una mentira que se parezca un poco más a la verdad?”.

Todo comenzó cuando Posse y Perochena discutieron sobre el uso político que los presidentes argentinos le dieron al 9 de Julio. “Históricamente, los presidentes siempre le dieron su tónica a los festejos del 9 de julio: una oportunidad para tejer entre pasado y presente”.

El tenso cruce entre Jose Maria Posse y una historiadora

La historiadora añadió: “Cristina hacía mucho hincapié en la independencia cultural. Decía que estábamos colonizados culturalmente e invitaba a reescribir la historia”.

A lo que el funcionario oficialista le respondió: “No estoy para nada de acuerdo. Cristina siempre utilizó métodos que no se correspondían con una celebración digna de esta fecha”. En ese sentido, indicó que en los festejos por el Día de la Independencia durante el kirchnerismo “había banderas de todos los colores, menos de la Argentina”.

“Argentina nunca fue una potencia mundial”

La discusión escaló y llegó a su punto más tenso cuando Perochena expresó que Javier Milei, al igual que sus predecesores, “también manipuló el pasado a su favor, como cuando dijo que fuimos potencia mundial en 1910”.

“¿No fuimos potencia?“, respondió el funcionario tucumano, al tiempo que agregó: ”Te invito a que tengamos un debate público y hablemos de esto. Al igual que Julio Argentino Roca, el presidente Milei está utilizando herramientas para que volvamos a ser potencia mundial”.

El cruce de Milei y Perochena

Al ver el fragmento de la discusión que ocurrió en LN+ y fue compartida por un usuario en X, el Presidente citó la publicación y escribió: “Patética: se jacta de saber historia y arranca negando un dato base. Si llega a revisar las series de Madison le colapsará el cerebro (resulta claro que lo tiene lleno de parásitos)”.

Perochena ya se había referido al intercambio que protagonizó en un posteo en la misma red. “Me cruzaron con Posse, director actual de la Casa Histórica de Tucumán. Un ejemplo de lo que está haciendo el gobierno con los museos: convertirlos en espacios de militancia y no de reflexión historiográfica, en línea con el despido de Di Meglio (de la dirección del Museo Histórico Nacional). Al final pude hablar de eso”.

Tras la respuesta de Milei, la historiadora le replicó: “Argentina podía ser rica en 1910, pero eso no la convertía en potencia mundial. Los historiadores no estamos para avalar los mitos que construyen los liderazgos mesiánicos que abudan en nuestra historia”.

