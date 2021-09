Martín Guzmán le respondió a Cristina Kirchner: “No hubo un ajuste fiscal, hubo una reducción del déficit”

“En ningún momento hubo un ajuste fiscal, hubo una reducción del déficit, que es distinto”, esa fue la respuesta del ministro de Economía, Martín Guzmán, a la vicepresidenta Cristina Kirchner, por la carta que ella publicó la semana pasada luego de asegurarle que no había pedido su renuncia, en el medio de la crisis interna que vivió el Frente de Todos tras la derrota electoral. En dicha misiva la exmandataria no solo consignó que el Gobierno llevaba a cabo “una política de ajuste fiscal equivocada”, sino que remarcó que “se cansó de decirlo”.

Pese a no coincidir en la visión sobre la estrategia económica aplicada, el ministro elogió a la expresidenta. “Es una persona que debemos cuidar y a quien yo también quiero cuidar”, manifestó en AM 750. Contó, además, que tuvo “mucho diálogo” con Cristina Kirchner y que conoció a una persona “realmente excepcional, con una inteligencia y un compromiso con el país excepcional, que busca cuidar a la gente”.

De acuerdo a lo que expresó, “no es lo mismo un ajuste fiscal que una reducción del déficit”. El ministro aseguró que en la Argentina hubo una “política fiscal expansiva” porque el gasto del Estado creció en términos reales y debido a que hubo una reducción del déficit en base a varios motivos: por el crecimiento de la recaudación -ante la recuperación de la economía y las nuevas medidas tributarias- y por la reestructuración de parte de la deuda que permitió reducir los intereses.

El jefe de la cartera económica -que aceptó que algunas medidas se podrían haber implementado antes- detalló que el gasto primario creció interanualmente 64,8% y que si se excluye aquello que se vinculó a las restricciones a la circulación, el crecimiento fue de 87,3%. “El gasto creció muy por encima de la inflación”, acotó.

A pesar de ello, Guzmán admitió que esa política fiscal expansiva “llegó más a unos sectores que a otros”, con el principal problema en los sectores informales. “A uno le gustaría poder hacer más, pero para eso hay que contar con instrumentos. En la Argentina no hay crédito y la moneda está muy debilitada”, diagnosticó.

Sin embargo, sentó postura frente a las voces del kirchnerismo que lo tildan de tener una “mirada fiscalista”. “Lo que hacemos lo hacemos siempre con el objetivo de mantener una situación de protección a nuestra sociedad. Hoy hay una política fiscal que ha potenciado la recuperación económica, que la Argentina está viviendo cuidadosa de evitar que haya una crisis cambiaria, que son de lo peor que le puede pasar a una economía porque generan más pobreza, más desigualdad y más desestabilización”, indicó.

“No es lo mismo hacer la política económica sin crédito y con una moneda tan débil”

Por otra parte, el ministro que está encargado de negociar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que el Estado contrajo durante la administración de Mauricio Macri señaló que la gestión de Alberto Fernández busca resolver ese problema “sobre la base de un acuerdo, para que la Argentina tenga la base para crecer de forma sostenible”.

“Hemos tenido que transitar estos 21 meses de gestión casi sin instrumentos, con el objetivo de proteger nuestro tejido productivo y social. No es lo mismo hacer la política económica cuando no hay crédito y cuando la moneda está tan débil, que en circunstancias distintas en donde hay más instrumentos. No es una cuestión de heterodoxia o de ortodoxia, es de cuidar la gente con pragmatismo, entendiendo con qué se cuenta y definiendo prioridades, que han sido cuidar el trabajo y la producción”, sintetizó, en cuanto al abordaje de su cartera.