“Marca cañón”: Axel Kicillof respondió a los insultos de Luis Juez y lo tildó de “despreciable”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, le respondió hoy al candidato a senador de Juntos por el Cambio en Córdoba, Luis Juez, quien ayer lo insultó en el marco de una entrevista televisiva. “Me parece despreciable”, sostuvo el funcionario oficialista y celebró esta clase de exabruptos por parte de la oposición: “Sirve para sacarles la careta”.

Juez hizo las declaraciones contra Kicillof anoche en el ciclo Mesa Chica, en LN+, donde arremetió contra el Gobierno y la gestión más dura del ala kirchnerista. En ese contexto, tildó al mandatario bonaerense de “chanta” y aseveró: “Es un pelotudo marca cañón, que se cansó de agraviar por el tema de las aperturas”.

Al ser consultado hoy en Rock&Pop sobre los insultos en su contra, el gobernador expresó: “Me gusta que lo hagan, porque yo creo que hay mucha violencia en la oposición. Han dicho cosas de mí, del Presidente, de Cristina [Kirchner] ni hablar, de Máximo [Kirchner], de Sergio [Massa] y de toda la dirigencia. Cosas muy violentas”.

A continuación, consideró que “el hecho de que pongan esa agresividad en palabras sirve para sacarles la careta, porque cuando todo el tiempo dicen, sin malas palabras, cosas agresivas y descalificatorias, no se nota tanto, pero cuando se les suelta la cadena sí”.

E insistió: “Me parece una falta de respeto que, a veces, con palabras menos groseras o soeces, tienen el mismo contenido. Está bien que digan lo que piensan. Así hacen política y yo no voy a responder provocaciones ni me voy a enganchar. Me parece despreciable que digan ese tipo de cosas y que busquen que luego se corporicen en actos de violencia o en manifestaciones políticas de otro tipo”.

El vínculo con Cristina Kirchner y Alberto Fernández

Más tarde, la entrevista cambió de rumbo para centrarse en el vínculo entre Kicillof, el presidente Alberto Fernández y su vice, Cristina Kirchner, luego de una semana de alta tensión al interior de la coalición gobernante a raíz del resultado desfavorable obtenido en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

“Como gobernador, ambas son personas con las que tengo un diálogo fluido”, aseguró el mandatario, que reconoció haber viajado el domingo al Calafate para mantener un encuentro con la vicepresidenta. “Yo hablo con Cristina y con Alberto de manera cotidiana como gobernador de la provincia más grande de la Argentina”, recalcó.

Al ser consultado sobre la comunicación entre el Presidente y su vice luego de la dura carta que esta última publicó la semana pasada, sostuvo: “No sé si volvieron a hablar desde entonces, pero porque no lo pregunté. Igual, hay que preguntarles a ellos. Yo no soy vocero de nadie”.

Finalmente, describió a Cristina Kirchner como “la conducción” de un espacio político donde hay “elaboración y análisis” e insistió en que a partir del mejoramiento de los índices epidemiológicos empezará en la Argentina una nueva etapa del Gobierno.