Martín Guzmán y Juan Manzur brindan detalles del acuerdo con el FMI

Tras el anuncio del presidente Alberto Fernández acerca de los “entendimientos con el Fondo Monetario Internacional”, el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el jefe de Gabinete, Juan Manzur, brindan una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda para precisar los lineamientos técnicos del acuerdo que anticipó el mandatario.

“La deuda que dejó Macri fue una tragedia”, comenzó el jefe de Gabinete al inicio de la conferencia de prensa. “Esto era una soga al cuello que tenía la Argentina y a partir del trabajo técnico del ministro Guzmán hoy a la mañana el Presidente ya acordó con el FMI”, apuntó.

Tras ello, Manzur aseguró: “El acuerdo con el FMI tiene una serie de tópicos, pero básicamente respeta lo que siempre nuestro Gobierno sostuvo, que la Argentina pueda seguir creciendo. Este era el fin último que buscaba este acuerdo y fue lo que se logró”.

Rápidamente, Manzur le cedió la palabra al ministro de Economía, quien encabezó las negociaciones con el staff técnico del FMI. “El punto de partida es entender de dónde venimos. En el 2018 el gobierno anterior acordó un préstamo récord de monto en la historia de la institución. Todos sabemos que ese programa resultó en un profundo fracaso y deterioro de la política social”, inició Guzmán.

“Todos los indicadores económicos y sociales se deterioraron y el propio FMI reconoció que el programa falló, que no logró alcanzar ninguno de los objetivos que se había planteado y que ese dinero se utilizó principalmente para financiar la salida de capitales y para pagar deuda que estaba en situación de insostenibilidad a acreedores externos”, agregó Guzmán. “Lo que hicimos fue buscar sanar el presente tan duro que la Argentina enfrentaba en cuanto a las posibilidades de quitarse esa carga de encima y a partir de allí sembrar condiciones para construir futuro”, siguió.

A lo largo de la conferencia, el ministro responsabilizó al gobierno anterior por haber adquirido “una deuda aplastante”. Además consideró que “se llegó al mejor acuerdo que se podía llegar” y que “no habrá un salto cambiario”.

“Hemos transitado durante varios meses negociaciones que han resultado durísimas y ahí se ve la magnitud del daño que se le infringió a la Argentina, hubo un trabajo político y técnico muy fuerte, donde en principio las demandas eran tales que si las aceptábamos, socavábamos la senda de la recuperación económica”, aclaró el funcionario.

“Esta madrugada pudimos alcanzar un entendimiento sobre el marco macroeconómico y las políticas clave para un nuevo programa con el FMI. Ese marco general tiene dos bloques: el esquema macroeconómico y las llamadas medidas que promueven el crecimiento de mediano plazo y una estabilidad duradera”, precisó Guzmán.

Los detalles del acuerdo

En relación a los puntos principales del acuerdo Guzmán explicó que en términos macroeconómicos, el primer bloque es el fiscal, el cual, según consideró, era el que había que recorrer para llegar a un entendimiento.

El ministro ahondó en la importancia de tener una política fiscal que “no inhiba la continuidad de una recuperación”. Según el funcionario tras las negociaciones se logró que la Argentina pueda llegar a un acuerdo sin políticas de ajustes. “El Estado va a poder tener un rol moderadamente expansivo con el gasto en términos reales, creciendo en forma moderada”, sostuvo.

Las palabras del Presidente

En un mensaje grabado desde la residencia de Olivos el Presidente confirmó esta mañana que el Gobierno “ha llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional” y aseguró que el mismo no dispone de “saltos devaluatorios”. Y al respecto destacó: “No restringe, no limita ni condiciona, los derechos de nuestros jubilados que recuperamos en el año 2020. No nos obliga a una reforma laboral. Promueve nuestra inversión en obra pública. No nos impone llegar a un déficit cero”.

Si bien el Presidente se abstuvo de dar mayores precisiones sobre los alcances del acuerdo llevado a cabo con el staff técnico del FMI, resaltó que el entendimiento se propone sostener la recuperación económica ya iniciada. “Prevé que no habrá caída del gasto real y sí un aumento en la inversión de obra pública del Gobierno Nacional. Tampoco dispone saltos devaluatorios”, indicó.

La definición del acuerdo se produjo en coincidencia con el vencimiento de un pago de 731 millones de dólares que se producía hoy y que forzó al Gobierno a adelantar gestiones para garantizarse algún mecanismo de devolución en el marco de un entendimiento general.

Minutos después del mensaje de Fernández sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el mercado reaccionó con entusiasmo y lo bonos comenzaron a operar en alza y el riesgo país perforó la barrera de los 1900 puntos.

Por estas horas, en Washington, el board del FMI analiza el caso argentino en una reunión especialmente convocada para ese tema.

Mensaje del presidente Alberto Fernández sobre la negociación de deuda con el FMI

Noticia en desarrollo.