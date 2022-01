Repercusiones tras el acuerdo con el FMI: de la “muy buena noticia” a “tenemos que ver la letra chica”

Tras el anuncio de Alberto Fernández sobre la llegada al nuevo acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el mismo día en que se deben pagar más de 700 millones de dólares por el primer vencimiento de este año de una deuda de 44.000 millones, fueron varias las reacciones a favor por parte del oficialismo, mientras que desde el arco opositor señalaron la importancia de un consenso y de un plan económico que genere un escenario de previsibilidad.

“El acuerdo con el FMI es esencial para que la Argentina vuelva a acceder al mercado de capitales y comience un proceso de ordenamiento de las cuentas públicas del Estado”, indicó desde Twitter el diputado y neurólogo Facundo Manes.

Además, expresó que espera que el Presidente envié el acuerdo al Congreso y reclamó: “No podemos seguir viviendo en eterna incertidumbre. Necesitamos conocer el esquema económico que se está planteando para los próximos años. Hace falta un esquema racional que no puede ser solo el de un gobierno ni el de un partido: debe convocarnos realmente a todos”.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, se mostró positivo y dijo: “Es una muy buena noticia para el país. El acuerdo genera confianza, dentro y fuera del país. La deuda, como estaba, era un problema. El acuerdo es una solución (...). Vamos a poder seguir el camino de la recuperación y el crecimiento”.

Además, interpeló: “El país tenía un ancla en la deuda heredada. Necesitábamos este acuerdo para tener más sustentabilidad. Confiamos que la oposición actuará con responsabilidad y patriotismo”.

Otro de los integrantes de la oposición que se refirió a la noticia oficial fue Jorge Macri, ministro de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, quien es redes sociales reclamó: “El presidente debe llegar a un acuerdo con la sociedad argentina para que todos sientan que hay porvenir, seguridad física y jurídica, y que el esfuerzo vale la pena. Debe generar confianza para que nadie se quiera ir y muchos quieran volver. Eso no se logra en cadena nacional”.

Del lado del oficialismo quien también salió a celebrar el anuncio del acuerdo fue la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, quien remarcó que el entendimiento alcanzado es una buena noticia para toda la sociedad argentina. “El respaldo de la comunidad internacional fue clave en todo el proceso, desde Francia a México. El mundo apoya a Argentina y confía en nuestra recuperación. El acuerdo va al Congreso porque es lo que corresponde. Lo que se debería haber hecho con la deuda y no se hizo”, escribió en un mensaje en Twitter.

Asimismo criticó al gobierno anterior por la decisión de recurrir al FMI e hizo un llamado a la oposición: “El país no necesitaba esa deuda, menos en esas condiciones, pero sí necesitaba este acuerdo. Confiamos que la oposición actuará con responsabilidad y patriotismo. Tenemos una solución, un acuerdo, un camino. Ahora toca que todos y todas rememos para el mismo lado”.

También la asesora presidencial Cecilia Nicolini, mano derecha de la ministra Carla Vizzotti durante la pandemia de coronavirus, mostró su apoyo al Gobierno luego del anuncio y dijo: “Después de una negociación larga y difícil, Alberto Fernández anunció un acuerdo que nos permitirá avanzar sobre el problema de la deuda y seguir creciendo. Hoy la Argentina vuelve a mirar hacia el futuro. Un futuro con reactivación económica, desarrollo, educación y justicia social”.

El presidente @alferdez acaba de compartir una excelente noticia para el país. El acuerdo con el FMI nos permite avanzar y seguir creciendo, y vislumbra la posibilidad de un futuro próspero para todos y todas.



Alfredo Cornejo, senador nacional por Mendoza y presidente del Interbloque en la cámara por Juntos, también reaccionó al anuncio del Presidente y si bien celebró el acuerdo alcanzado con el fondo el día en que el país debía desembolsar 700 millones de dólares para pagar parte de la deuda adquirida en 2018, se quejó por los meses de angustia en tiempos de negociaciones y responsabilizó al kirchnerismo por ello.

“Todo lo que lleve a acordar con los organismos internacionales es una buena noticia. Se podría haber evitado un año de angustia pero la obsesión por el relato del kirchnerismo nos perjudicó a todos. Ahora tenemos que ver la letra chica del acuerdo”, escribió en un posteo.

El Canciller argentino, Santiago Cafiero, puntualizó su apoyo a Fernández y desde su cuenta de Twitter expresó: “Teníamos una deuda impagable que nos dejaba sin presente ni futuro. Ahora tenemos un razonable acuerdo que nos va a permitir seguir creciendo. El objetivo del presidente es claro: ordenar las cuentas reafirmando nuestro compromiso con las políticas de justicia social”.

Teníamos una deuda impagable que nos dejaba sin presente ni futuro. Ahora tenemos un #Acuerdo razonable que nos va a permitir seguir creciendo.



En tanto, desde los partidos de izquierda, se mostraron muy críticos. “Los diputados del Frente de Izquierda no vamos a votar ningún acuerdo con el FMI”, dijo desde Radio Rivadavia Romina Del Plá.

Myriam Bregman, la diputada por el Frente de Izquierda, apuntó contra el oficialismo y la anterior gestión de gobierno: “Se termina de legitimar la estafa macrista. La letra chica es cómo se paga la fiesta de Macri y sus amigos.

En cuanto a los detalles sobre el acuerdo brindados por el ministro de Economía Martín Guzmán, quien aseguró que no se perjudicará a los trabajadores, ni jubiladas ni jubilados, entre varias críticas, escribió: “Dicen “no habrá reforma laboral ni previsional”. ¿Debe entenderse que continuará el régimen de la PUAM [pensión universal para el adulto mayor] de Macri? Sus consecuencias se verán en los próximos años cuando la mayoría de la población no logre jubilarse, pase a cobrar un 80% y ya no pueda acumular pensión y jubilación”.

Nicolás del Caño, diputado nacional del PTS, marcó desde Twitter: “El #AcuerdoconelFMI es nueva deuda para pagar la estafa macrista a costa de profundizar la dependencia del país con 40% de pobreza, salarios y jubilaciones mínimas de indigencia, precarización laboral, inflación. Hay que enfrentar en las calles el cogobierno con el FMI”.

Noticia en desarrollo