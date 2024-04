Martín Lousteau aclaró su polémica frase sobre el radicalismo, pero insistió: “Antes tenían coraje”

Escuchar

El senador nacional y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Lousteau, aclaró qué quiso decir con su polémica frase contra algunos dirigentes del radicalismo. “Los radicales parecen esos que te dicen tenés cinco minutos para sacarle la mano del culo a mi mujer”, contó el legislador que le dijo un amigo durante una entrevista la semana pasada. El lunes por la noche, aseguró que sus dichos no agreden, redobló la apuesta y sostuvo que hoy en día el radicalismo no tiene el coraje suficiente para enfrentarse al Gobierno.

“Mi amigo mira al radicalismo y lo describe así. ¿Cuál es la objeción a la frase? No creo que agreda. Describe un estado de ánimo del radicalismo. Cuando el espacio pudo transformar la Argentina tenia una vocación de mayoría y tenía coraje ”, fundamentó el exministro de Economía en diálogo con TN.

“El legado de la democracia de Alfonsín es el último gran gesto de coraje del radicalismo. Después hay coraje a nivel individual, con un montón de buenos intendentes, buenos gobernadores, pero cuando la gente ve que un presidente insulta a Alfonsín, que le dice a los diputados y senadores que son coimeros o ratas, y se quedan callados, entonces me parece que la metáfora está bien”.

El periodista Diego Sehinkman le repreguntó si se refería a que eran “cobardes”. Lousteau respondió: “Alguno genuinamente se habrán convencido de que sí, otro por conveniencia y otros por miedo a las represalias. Estamos viviendo una época de eso. Hay periodistas que tienen miedo a lo que dicen así como también artistas, o como Mirtha Legrand que dice que tiene miedo a la repercusión de la crítica”.

Los dichos de Lousteau fueron duramente criticados por sectores del radicalismo a pocos meses de que haya asumido como presidente del partido. ”Si te vas a llenar la boca con Alfonsín, honralo en tu comportamiento cotidiano”, expresó también en aquella entrevista.

Por otro lado criticó en duros términos la gestión del gobierno nacional. Aseguró que se negaron a tratar la ley espejo del mega DNU que presentaron Martín Tetaz y Carolina Losada y que no escucharon a voces disonantes que podrían haber contribuido a la sanción de la ley ómnibus.

“Me parece importante que haya diálogo, es imposible si no hay un debate más profundo y unos acuerdos fundamentales. Que tenga contenido y que no sea un decálogo de cosas que se juntan. Tampoco sin estado vamos a ningún lugar”, señaló el exembajador en Estados Unidos durante la gestión de Mauricio Macri.

“Se presentó la ley espejo en el Senado y Diputados, pero ni eso quieren tratar. Tratemos las leyes. Hay un gran margen para acuerdos porque es lo que reclama la ciudadanía. La agenda que puso la gente en Milei es correcta, este Estado no va más, pero no es lo que está llevando adelante el Gobierno”, consideró.

Además, se expresó sobre el futuro del mega DNU. “No conozco ningún radical que haya dicho que no era inconstitucional. La Corte dice que hay cosas que son inconstitucionales”, marcó. “Creo que hay otra manera de abordar los problemas”, añadió al respecto.

En ese sentido, tras votar en el Senado en contra del decreto, anticipó lo que cree podría hacer el Ejecutivo en la Cámara Baja. “ Lo que va a hacer el Gobierno es hacerlo dormir el sueño de los justos . Es malo para la institucionalidad. Malo para hacer una reforma. Nos dan sustentabilidad a las reformas que queremos hacer. Nadie va a entrar a una privatización a los golpes”.

