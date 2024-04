Martín Lousteau, en la marcha universitaria: “La educación pública nos hizo como sociedad y eso hoy está en riesgo”

Escuchar

En medio de la marcha universitaria nacional, el senador de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Lousteau, llegó a las inmediaciones del Congreso para dirigirse rumbo a la Plaza de Mayo y volvió a cargar contra el Gobierno a quien responsabilizó de “poner en riesgo” la educación pública.

“La universidad y la educación pública es lo que nos hizo como sociedad, es lo que vertebró toda nuestra sociedad”, señaló Lousteau en diálogo con LN+ al llegar a la marcha que desembocará en Plaza de Mayo donde a las 18 se realizará un acto central en el que se leerá un documento redactado en conjunto frente a la Casa Rosada.

“Una sociedad que tiene movilidad social o que la tuvo, con una clase media, es lo que nos diferenció del resto de otros países. Nos costó mucho llegar al nivel que hemos llegado en la Argentina y eso hoy está en riesgo”, apuntó el presidente de la UCR.

“A veces a nos cuesta pensar que hay un Gobierno que pone en riesgo esto porque son acuerdos democráticos o sociales que traemos desde hace mucho tiempo, pero hoy está en riesgo. Cuando un presidente ataca la libertad de la universidad, está en riesgo, y también cuando dice que no le gustaría que hubiera universidades o que le parece que la educación pública es adoctrinamiento”, sentenció el legislador quien la semana pasada quedó envuelto en una polémica tras defender este su voto a favor de aumentar el sueldo de los integrantes de la Cámara alta.

Pasadas las 14, la columna de la Universidad de Buenos Aires, que concentró desde el mediodía en la Plaza Houssay, en la zona de las facultades de Medicina, Farmacia y Bioquímica, Odontología, Ciencias Económicas y Ciencias Sociales, comenzó marchar rumbo al Congreso nacional. Al grito de “La UBA se defiende”, un mensaje que lleva la bandera que encabeza la movilización, comenzaron a caminar por la avenida Córdoba, que está totalmente cortada.

La columna de la UBA estuvo encabezada por el rector de la universidad, Ricardo Gelpi y su vice, Emiliano Yacobitti, quien en los últimos días reclamó al Gobierno por el envío de fondos a las universidades.

“El Gobierno no mandó un solo peso de los fondos que tenía que mandar para los hospitales universitarios”. “Hoy, en los hospitales, donde no solamente se brinda un servicio de calidad, sino que además estudian los futuros médicos, no recibió un solo peso. Se están rechazado pacientes por el ajuste y es un reclamo que venimos haciendo hace bastante tiempo”, expresó Yacobitti el viernes pasado en Mesa chica, el programa que conduce José Del Rio en LN+.

“El presupuesto fue congelado, no se dejó ni siquiera a valores devengados del año pasado que fueron ajustados por inflación, si no a nivel inicial con una inflación de casi el 300% actual y en el caso de las universidades que tienen hospitales como la UBA eso tiene una influencia muy grande”, amplió el exdiputado nacional de Juntos por el Cambio.

Al arribo de Lousteau, se sumó la participación en la marcha de otros referentes políticos como el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, el exministro de Economía Sergio Massa y su esposa Malena Galmarini.

La extitular de AySA y pareja de Sergio Massa dijo en declaraciones a LN+: “Es una marcha pacífica, muy grande. Espero que el Gobierno nacional la tenga en cuenta, la gente en la calle defendiendo sus derechos, un camino que no es el que finalmente tomaron. Deberían tomarlo en cuenta”.

“Hay que darle previsibilidad no solo a quienes administraron las universidades si no a los estudiantes, profesores y no docentes. Estamos sin presupuesto nacional. El gobierno nacional no envió un nuevo presupuesto. Pidieron en campaña que no se enviará hasta después de la elección. Y ahora los fondos que no les envían a las universidades son fondos impactados por la mega devaluación y el precio cambiario”, le recriminó al oficialismo.

Y aclaró para terminar: “Yo no quiero que le vaya mal al Presidente, pero el Presidente tiene que escuchar al pueblo”.

En tanto, el exministro de Economía durante la gestión de Alberto Fernández aclaró ante las cámaras de Crónica TV que asiste a la manifestación en calidad de acompañante de sus hijos Tomás y Milagros y sus compañeros de estudio. “No voy hablar. Hoy hablan los rectores y los chicos”, se limitó a decir a los medios.

LA NACION