Martín Lousteau explicó el rechazo a los vetos con una chicana sobre Espert

En una encendida defensa a las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica, el senador Martín Lousteau apuntó hoy contra el “no hay plata” del Gobierno y a modo de chicana planteó: “Fred Machado paga 20 años de un residente”. Bajo esa misma línea, el legislador se refirió al escándalo de la Andis y cuestionó la quita de retenciones al campo que duró 72 horas. “En tres días se gastaron 12 años del presupuesto del Garrahan”, denunció el presidente de la UCR al exponer esta tarde en la Cámara alta durante la sesión que culminó con el rechazo de los vetos presidenciales de ambas iniciativas.

“Este Presidente, que se siente difamado, agraviado, atacado cuando alguien habla de sus perros, difama a los médicos que atienden a los hijos con enfermedades graves de un montón de padres”, señaló Lousteau al tomar la palabra en el recinto.

“Esto es para ver la disociación emocional... Ataca a los médicos, a los padres de chicos que estaban atravesando enfermedades terminales o muy graves, pero él se siente agraviado cuando alguien habla mal de sus perros”, arremetió el senador radical contra Milei.

El discurso de Martín Lousteau en el debate por los vetos de Milei

Acto seguido, Lousteau se propuso rebatir el concepto de “no hay plata” que utiliza el Gobierno para rechazar todas aquellas iniciativas que, según esgrime, comprometen el equilibrio fiscal, como, por ejemplo, las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica.

“Dicen que no hay plata. Un médico residente, no un becario, como dice el Jefe de Gabinete, gana alrededor de 800 dólares y un Fred Machado paga 20 años de un residente”, abordó con ironía Lousteau, en alusión directa a la polémica que recae sobre el diputado libertario José Luis Espert, luego de que el dirigente social Juan Grabois lo denunciara penalmente y lo acusara de recibir una transferencia US$200.000 durante la campaña de 2019 por parte de Machado, detenido y acusado por la justicia de Estados Unidos de narcotráfico y lavado de dinero.

Lousteau ya se había expresado más temprano sobre esa cuestión por redes sociales. Desde su cuenta de X el legislador compartió una captura de un posteo del Presidente en el que resaltaba la consigna de “tolerancia cero” junto a un spot de campaña en el que enumeraba las iniciativas propuestas por el oficialismo en materia de seguridad. “Vale para Espert”, preguntó Lousteau, en un dardo dirigido al candidato libertario y a la Casa Rosada.

En un paralelismo similar, Lousteau mencionó también en su discurso el escándalo de la Agencia de Discapacidad (Andis), que salpicó al Gobierno por un presunto entramado de corrupción en aquella cartera. “Las coimas que salieron en los audios, de 800 mil dólares por mes, pagan 1000 residentes mensuales”, planteó Lousteau.

¿Vale para Espert? Subo captura porque me tiene bloqueado🥺 pic.twitter.com/DLCgofl0KR — Martín Lousteau (@GugaLusto) October 2, 2025

Y en una nueva crítica objetó la medida de retenciones cero al campo que implementó el Ministerio de Economía por 72 horas. “Los 1500 millones de dólares que se gastó en tres días el Gobierno para tratar de conseguir dólares, pagan 12 años del presupuesto del Garrahan. En tres días se gastaron 12 años del presupuesto del Garrahan”, arremetió el dirigente radical.

El senador de la UCR, anticipó así su voto en rechazo a los vetos de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica que la oposición consiguió rechazar este jueves en el Senado por amplia mayoría. “Hoy estamos diciendo que no, que hay cosas que no se pueden romper, porque no tienen repuesto. Cosas que ha costado mucho tiempo construir y que son muy buenas. La motosierra famosa, tala, rompe, corta, pero no construye nada nuevo”, condenó el senador.

“Hay otra manera de tener superávit y atender al mismo tiempo las necesidades, y esa manera es privilegiando lo importante, gestionando con transparencia y sin corrupción, planificando, acordando, diagnosticando e implementando. Nada de eso es lo que hace este Gobierno”, concluyó Lousteau.