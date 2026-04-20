Solo en Off: las grietas abiertas de la Casa Rosada, en los rincones por donde no pasa Milei

“Peligro. No pasar”, podía leerse, esta semana, en el pasillo que da al despacho del subsecretario de gestión institucional y fiel funcionario karinista, Eduardo “Lule” Menem. El mensaje, escrito en una cinta roja y blanca, impedía el paso de los habituales transeúntes de ese sector del primer piso de la Casa Rosada, afectado por la caída de mampostería desde el techo, y con moderado riesgo de accidentes.

La zona de "peligro" en las inmediaciones del despacho de Lule Menem Jaime Rosemberg

El agujero dejado por el material caído en las barbas del influyente “Lule” no es, por cierto, el único faltante, en el histórico edificio gubernamental, inaugurado en 1898 y por el que pasaron gobiernos de todos los pelajes, sin terminar ninguno de ellos de ponerlo en condiciones óptimas. Paredes descascaradas, mampostería caída, cables a la vista sin cubrir y hasta ascensores que a veces brindan algún susto son parte del paisaje natural para los cerca de 1000 funcionarios, invitados, empleados y periodistas que, a diario, llegan a Balcarce 50.

En algunos sectores cayeron piezas de la mampostería Jaime Rosemberg

No se trata, por cierto, de la totalidad del edificio: se presta un cuidado especial a la planta baja, con su salón de los Bustos, el patio de las Palmeras y el camino que va hacia el despacho presidencial, que recorre el presidente Javier Milei cuando en cada jornada de trabajo. La belleza de las añejas palmeras, la pulcritud que rodea los bustos de los antecesores de Milei y el brillo de las escaleras que se dirigen al área presidencial son la otra cara de un edificio dónde (casi) siempre hay en marcha alguna obra edilicia.

Grietas en la Casa Rosada Jaime Rosemberg

Desde el sector de mantenimiento dejan trascender que es imposible revertir en poco más de dos años el deterioro que lleva décadas. Al llegar al Gobierno, la gestión libertaria graficó en un video de un minuto y medio el lamentable estado de distintas partes del edificio, aunque en diciembre de 2021, el gobierno de Alberto Fernández dejó trascender que había invertido $379 millones para profundizar el master plan iniciado durante el gobierno de Mauricio Macri, consistente en la renovación de instalaciones eléctricas, la recuperación de oficinas, la colocación de nuevos ascensores y cafeterías. Es decir, la culpa la tiene el anterior, es el mensaje de éste, y por cierto, de todos los gobiernos, mientras se profundizan las grietas abiertas de la Casa Rosada.

Lejos de la alfombra roja, Mondino se subió a un colectivo porteño

Mucho se critica a los funcionarios que, sean del partido que sean, no atraviesan las peripecias del ciudadano común, entre ellas la de llegar a su trabajo o estudio en el transporte público. Tal vez para contradecir esa sentencia negativa, la excanciller Diana Mondino decidió días atrás subirse a un colectivo porteño, para sorpresa de sus ocasionales compañeros de ruta.

Diana Mondino, en el colectivo porteño.

Muy concentrada en la lectura de su celular, Mondino ni siquiera se percató de la foto obtenida dentro del colectivo 152, que la excanciller durante el primer año del gobierno de Javier Milei tomó en las cercanías de la calle Agüero, en dirección a la zona norte del gran Buenos Aires. Lejos de las alfombras rojas que supo disfrutar, y a falta de asientos disponibles, Mondino se acomodó en uno de los espacios libres y allí se quedó, hasta que los testigos ocasionales perdieron contacto con ella. Sin perspectiva de retorno inmediato a la función pública -su salida del Gobierno fue traumática, luego del voto argentino en la ONU contra el embargo a Cuba- la economista cordobesa (“madre y abuela” según su propia definición en las redes sociales) transcurrió ese rato en el transporte público sin que nadie la reconociera.

Olmos “cocina” la oposición a Jorge Macri desde un inédito búnker

Mientras observa a un gobierno nacional en problemas y a sus aliados macristas buscando permanecer, el PJ en sus distintos pelajes se atrinchera para dar la batalla, tanto a nivel nacional como porteño, y busca la unidad. El ámbito más reciente es el Consejo Económico y Social porteño, que renovó su conducción y tendrá un perfil mucho más combativo que en sus composiciones anteriores.

Los sindicalistas asistieron a la primera reunión del Consejo Económico y Social

Presidido por Manuel Socías, cercano al omnipresente auditor Juan Manuel Olmos, se sentaron en la primera reunión sindicalistas de la CGT como Jorge Sola; el líder de la Uocra, Gerardo Martínez y el hombre de la CTA, Hugo “Cachorro” Godoy. También estuvieron Eugenio Begue, referenciado en el ex piquetero Juan Grabois y que se quedó con la vicepresidencia segunda; representantes de universidades, de la Iglesia y cámaras empresarias.

“Es una foto fuerte”, se felicitaron desde el organismo, reconociendo que fue Olmos quien, con paciencia oriental, logró juntar a sectores que no se aprecian demasiado, para pelear “contra el Pro en la ciudad”, pero también contra los libertarios, socios en las últimas elecciones nacionales en territorio porteño.

Sujarchuk y Alak, invitados especiales de intendentes del interior del país

A orillas del Paraná, se escucharon días atrás las críticas de intendentes referenciados en Provincias Unidas, pero también de algunos invitados sorpresa. La intendenta local, Rosario Romero, fue la anfitriona del evento, en el que se distinguieron Pablo Javkin (Rosario), Daniel Passerini (Córdoba Capital), Ulpiano Suárez (Mendoza), y otros alcaldes de grandes ciudades del país. La quita de impuestos a los combustibles y la distribución de ATN según cantidad de habitantes de cada distrito fueron las principales banderas compartidas, reclamos en sintonía (en la mayoría de los casos) con los gobernadores. Llamaron la atención dos presencias: la de Julio Alak, intendente de La Plata y pre-candidato a gobernador de Unión por la Patria, y Ariel Sujarchuk, intendente peronista de Escobar y exfuncionario en el organigrama de Sergio Massa durante el gobierno de Alberto Fernández.

Axel Kicillof y Julio Alak en el lanzamiento de la Lista 2 de Unión por la Patria, en La Plata Prensa UP

¿ Se alejaron del PJ o fueron con la venia del gobernador bonaerense Axel Kicillof al convite? La duda quedó flotando, mientras los presentes en Paraná tomaron distancia del reclamo de las FAM, que encabeza el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, el miércoles pasado, frente al Ministerio de Economía.

Insfrán y un campeonato de karting que lleva su nombre

Al eterno gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, le habrían ardido los oídos, si hubiese participado del encuentro anual de Amcham, el martes pasado. El catedrático de la Universidad Di Tella, Carlos Gervasoni, trazó allí una comparación entre “provincias impositivas, capitalistas, democráticas”, como Mendoza, y “provincias rentísticas, poco desarrolladas y poco democráticas”, como la que comanda Insfrán desde 1995, sin contar sus dos períodos anteriores como vicegobernador.

Ajeno a las recomendaciones de Gervasoni, quien recomendó al Estado nacional reducirle los envíos de fondos, lo que según su visión “obligaría a las provincias rentísticas (como Formosa) a aumentar el esfuerzo recaudatorio y las ayudaría a desarrollar el sector privado”, Insfrán sigue su camino.

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán Mauro V. Rizzi

Días atrás dio comienzo el campeonato de karting del NEA, que lleva el nombre del gobernador formoseño, y cuyo gobierno aporta fondos como sponsor para la realización del torneo. Casi una respuesta a las críticas a la “falta de alternancia” y la utilización de fondos públicos en el culto a la personalidad, moneda corriente en Formosa según el catedrático Gervasoni, y también de la oposición al peronismo.