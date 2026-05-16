Alfredo Cornejo desembarca en la Ciudad con la intención de disputarle la UCR porteña a Martín Lousteau

Sin posibilidad de reelegir como gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo ya trabaja en su proyección nacional y planta bandera en la ciudad de Buenos Aires. El lunes, aliados del radical lanzarán una fundación en la Capital Federal para discutir la agenda del partido en el distrito y ofrecer una impronta alternativa a la propuesta de Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti.

La fundación Deliberar estará presidida por Lucas Clark, prosecretario administrativo del Senado nacional y dirigente de confianza del gobernador mendocino. Tendrá a su cargo la construcción de una identidad que permita recuperar el apoyo de los tradicionales votantes de la Unión Cívica Radical (UCR) que se alejaron por no compartir la impronta que el diputado nacional y el vicerrector de la UBA le imprimieron al espacio.

El mes pasado, la UCR porteña renovó sus autoridades y la conducción quedó en manos de Hernán Rossi, tras un acuerdo entre Daniel “Tano” Angelici y Emiliano Yacobitti. En redes sociales, Clark cuestionó ese encumbramiento y denunció que la filial partidaria había perdido su rumbo.

La @UCRCapital supo ser la voz política de los radicales porteños. Hoy la convirtieron en una sucursal administrativa más. Cuando se pierde el rumbo, el territorio deja de importar. Los radicales porteños merecemos algo mejor. — Lucas Clark (@lucasmclark) March 16, 2026

“La UCR capital supo ser la voz política de los radicales porteños. Hoy la convirtieron en una sucursal administrativa más. Cuando se pierde el rumbo, el territorio deja de importar. Los radicales porteños merecemos algo mejor”, escribió en su cuenta de X. Rechaza la impronta que la corriente interna Evolución le dio al espacio y su hegemonía en la capital.

Tras la llegada de Javier Milei a la presidencia, Lousteau se posicionó como un duro opositor al líder de La Libertad Avanza (LLA). En la elección nacional del año pasado, encabezó la boleta para la Cámara baja de Ciudadanos Unidos, la pata porteña del armado de seis gobernadores que pretendía ofrecer una alternativa al oficialismo nacional y el kirchnerismo. En aquella oportunidad, la alianza cosechó 6% de los votos y apenas logró sumar una banca en la Cámara baja.

En las elecciones de octubre, la lista que encabezaba Martín Lousteau cosechó 6% de los votos y apenas sumó un diputado Prensa Ciudadanos Unidos

En el sector que se referencia en Cornejo advirtieron que el magro apoyo que recibió su postulación -sumado al bajo desempeño de la lista que impulsó para la Legislatura porteña- son un síntoma de la insatisfacción del electorado radical con su propuesta. Al interior del partido centenario, Lousteau es uno de los dirigentes que rechaza cualquier acercamiento con la Casa Rosada.

Cornejo es crítico de la postura del diputado. “No se puede solo pedir ‘resistir el ajuste’, sino también tener propuestas”, plantearon en el entorno del gobernador. La decisión de lanzar un think tank en la Capital Federal responde precisamente a esta lógica y la posibilidad de capitalizar, fuera de Mendoza, la trayectoria del radical. “Alfredo reúne liderazgo político y experiencia en gestión”, subrayaron.

El mandatario mendocino considera que el electorado de la UCR respaldó el cambio en los comicios presidenciales de 2023 y que, por ende, su espacio no debe cerrarle las puertas a LLA. Siguiendo esta lógica, el año pasado, el gobernador selló una alianza con el partido de Milei que, en la contienda nacional de octubre, llevó al exministro de Defensa Luis Petri como primer candidato y logró imponerse con más del 50% de los votos.

Alfredo Cornejo y Luis Petri celebran el contundente triunfo de la alianza entre LLA y la UCR en las elecciones nacionales de Mendoza @alfredocornejo

En la ciudad, el sector que se referencia en su figura no se aventura aún en armados electorales, pero no descartan un acercamiento a líderes del mundo libertario como la senadora nacional Patricia Bullrich. La titular del bloque violeta en la Cámara alta levantó el perfil en las últimas semanas con recorridas en distintos barrios de la ciudad y críticas a Jorge Macri y se perfila como posible candidata a jefa de gobierno.

Cerca de Cornejo también miran con cierto reparo la gestión del alcalde, aunque no descartan confluir en un mismo frente. “Jorge Macri está corrigiendo ahora problemas que ellos mismos crearon y que estaban resueltos con [Horacio Rodríguez] Larreta”, aseguraron. En este contexto, esperan poder “importar el modelo de Cornejo a la ciudad”, con políticas aplicadas en Mendoza en materia de seguridad -especialmente para delitos menores- y espacio público.

Esos son dos ejes en los que buscará profundizar la fundación Deliberar. El think tank tiene a su cargo el diseño de políticas públicas para la ciudad, pero también hará foco en el despliegue territorial. Quieren repensar un modelo de ciudad que ha sido pensado “desde arriba” y darle prioridad a la perspectiva del “ciudadano de a pie”.

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, empieza a trabajar en su proyección nacional y disputa la hegemonía porteña de Lousteau Soledad Aznarez

La prioridad, por el momento, no es poner un candidato para competir por la conducción porteña, sino disputar la agenda y fortalecer el rol del partido en el tradicional bastión de Pro. Con ese objetivo en mente, Clark tiene previsto recorrer las 15 comunas porteñas y contar con referentes en la mayoría de los barrios. “Creemos que hay que escuchar al vecino y hablar con los sectores más dinámicos”, explicaron.