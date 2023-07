Horacio Rodríguez Larreta habló desde San Juan sobre su pelea con Bullrich: “No somos todos iguales”

escuchar

El precandidato a presidente de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, viajó a San Juan a celebrar la victoria de Marcelo Orrego, electo gobernador de San Juan. Orrego destronó a Uñac y le puso fin a 20 años de dominio peronista. En diálogo con José Del Rio, por LN+, el alcalde porteño analizó la creciente tensión en la interna del Pro. “No somos todos lo mismo; nunca agravié a nadie en términos personales”, dijo sobre sus cruces con Patricia Bullrich.

La exministra de Seguridad había tildado a Larreta de oportunista y de hacer cualquier cosa para conseguir un voto. “No dije que Mauricio Macri fracasó. Dije que una forma de hacer política, de los últimos 80 años en la Argentina, de las divisiones, fracasaron”, aclaró ante una consulta de Del Rio.

En ese sentido, indicó su postura de cara a las elecciones. “Propongo algo diferente: la unidad, lo de Orrego en San Juan. No entro en alusiones personales”, dijo y señaló: “El cambio sirve si lo mantenemos en el tiempo. Lo que fracasó fue no haber mantenido un cambio”.

Por otro lado, se refirió a la victoria del candidato a gobernador en San Juan de Juntos por el Cambio que se impuso con más del 50% de los votos. “Esperábamos un cambio. Vengo con Marcelo Orrego trabajando desde hace años y veíamos venir un cambio”, explicó.

“Ya son muchos años del kirchnerismo y los sanjuaninos quieren un cambio. No me sorprendió -la victoria de Orrego- porque es un tipo de trabajo y me siento identificado con él. Conoce la provincia. Orrego es experiencia y trabajo”.

De la misma manera, comentó que ya están preparando proyectos juntos. “La provincia de San Juan va a ser uno de los motores de la recuperación nacional”.

Además, fue consultado sobre qué significan las victorias de Juntos por el Cambio en provincias gobernadas históricamente por el peronismo como San Juan o San Luis. Larreta habló de un poco de hartazgo interno y nacional. “Es un reconocimiento al trabajo de Marcelo Orrego y también un mensaje que retumba en todo el país, la vocación de cambio se está dando en varias provincias como San Luis y otras en las que venimos bien”.

“Es una confirmación de que el cambio es uniéndonos, sumando voluntades. Para ganarle al kirchnerismo tenemos que estar juntos. Hay un aire de cambio en toda la argentina. Es mi convicción, el cambio vale si le cambiamos la vida a la gente, hay que cambiarle la vida a la gente y eso es lo que yo presento”, sentenció.

