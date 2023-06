Martín Lousteau lanzó su campaña porteña con un guiño de Rodríguez Larreta y críticas a Jorge Macri

escuchar

Con el guiño del jefe de gobierno porteño y precandidato presidencial, Horacio Rodríguez Larreta, el radical Martín Lousteau lanzó esta noche su campaña para gobernar la ciudad de Buenos Aires en el microestadio de Malvinas Argentinas, en La Paternal. En medio de una ovación de la militancia, Lousteau criticó -sin mencionarlo- a su rival en las primarias, Jorge Macri , de Pro, quien se mudó del partido bonaerense de Vicente López para competir en la ciudad.

“Nosotros nacimos acá, nos criamos acá, somos orgullosamente porteños. Nuestros equipos técnicos conocen cada centímetro de esta ciudad. No están en otro municipio de otra provincia y ahora se vienen para acá”, exclamó Lousteau. A un costado, Gerardo Morales, jefe del radicalismo y candidato a vicepresidente de Larreta, aplaudía, mientras la militancia radical coreaba “¿De qué barrio sos, Jorge Macri, de qué barrio sos?”.

La presencia de una delegación del gobierno de Larreta, encabezada por su jefe de gabinete, Felipe Miguel, fue uno de los datos salientes del acto; sugiere que el jefe de gobierno porteño, quien tejió con Lousteau una alianza electoral en la ciudad, no sería del todo neutral en la campaña por su sucesión, pese a que Macri fue ungido por su partido.

Larreta se cuidó de no estar presente, aunque envió al acto un video de respaldo. “Quería mandarte un abrazo enorme. Lástima no poder estar ahí, estoy en el Chaco, pero no quería dejar de estar presente en tu lanzamiento”, le dedicó el jefe de gobierno porteño. “Unidos dentro de Juntos por el Cambio... Bueno, mi partido es el Pro, y tenemos una muy sana competencia, que no tengo ninguna duda que enriquece y que va a mejorar la ciudad”.

Acto de Martín Lousteau "Propuestas para la ciudad" Mauro Alfieri - LA NACION

Acompañaban a Miguel los ministros de Cultura, Enrique Avogadro, y de Desarrollo Humano, María Migliore, como así también Emmanuel Ferrario, vicepresidente de la Legislatura. También se hizo presente Facundo Manes, diputado y frustrado candidato presidencial del radicalismo.

Acompañado por su mujer, Carla Peterson, y su hijo Gaspar, Lousteau desgranó sus propuestas sobre salud, educación y seguridad para la ciudad. “Hay toda una ciudad pendiente a la cual nos tenemos que abocar, requiere mejor aprovechamiento de los recursos, más innovacion y sobre todo más sensibilidad -resaltó-. Debemos construir sobre lo construido, es la manera de impulsar lo que ya existe”.

“Cuando perdimos en 2015 no nos fuimos a otro lugar, no nos mudamos”, exclamó el candidato radical, en otro dardo dedicado a su rival de Pro. “Apostamos cuando perdemos y cuando ganamos. Apostamos a las coaliciones amplias porque así funciona el gobierno de la ciudad. Así nos gusta trabajar. Nosotros no defendemos una parte de un partido sino a todos los porteños, no somos sectarios”, dijo, y remató: “No estamos dispuestos a ser el plan B de nadie”.

Sobre el final, Lousteau hizo subir al escenario a sus equipos de Evolución Radical y a sus aliados en la campaña, Graciela Ocaña (Confianza Pública), Roy Cortina (Socialismo) y Sergio Abrevaya (GEN). Una lluvia de papelitos de colores sobrevoló el microestadio, que ya lucía semivacío. El último en irse fue Daniel Angelici.

