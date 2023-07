Jorge Macri respondió las críticas de Lousteau: “¿Cuántas veces dijo que no conozco la Ciudad? ¿125?”

escuchar

El precandidato a jefe de Gobierno porteño de Pro, Jorge Macri, respondió este domingo por la mañana a las chicanas que su competidor interno Martín Lousteau le envió cuando lanzó su campaña el jueves. Luego de ser acusado por el radical de saltar desde Vicente López a la ciudad de Buenos Aires por una aspiración electoral, el actual ministro de Gobierno capitalino apeló a la ironía y le recordó a su socio el paso que tuvo por el kirchnerismo y ser el ideólogo de la Resolución 125, que enemistó a la administración de Cristina Kirchner con el campo.

“Yo conozco bien esta ciudad, el que no tiene mucha experiencia en gestión es él. Está bien, no voy a hablar de Lousteau... ¿Cuántas veces dijo que no conozco la Ciudad y todo eso? ¿125 veces?”, se preguntó, como un dardo a su rival, en Radio Con Vos. Fue después de que la militancia de la Unión Cívica Radical (UCR) coreara “¿de qué barrio sos, Jorge Macri?” y de que Lousteau afirmara, para machacar en su gestión como intendente bonaerense: “Nosotros nacimos acá, nos criamos acá, somos orgullosamente porteños. Nuestros equipos técnicos conocen cada centímetro de esta ciudad. No están en otro municipio de otra provincia y ahora se vienen para acá”.

Pero Jorge Macri también sacó el inventario de Lousteau. Dijo “no tener dudas” de que la experiencia de gestión del alfil de Gerardo Morales se construyó en el Banco Provincia (Bapro), como ministro en la gobernación del peronista Felipe Solá y como “creador de una ley muy mala, que sentó las bases del poder que acumuló el kirchnerismo en desmedro del campo, del interior, del federalismo y de los privados”, como la Resolución 125.

“Yo me preparé en una ciudad vecina, Vicente López, que muchos la sienten como parte de esta ciudad; van y vienen, venimos y vamos, chicos que estudian de un lado y del otro. Hace dos años que soy parte del equipo de gestión [de la Capital]. Si habla de alguien que la conoce en campaña, estará hablando de otros candidatos, no de mí”, contrastó.

Y pese a que dijo que su intención es trabajar con todos y hablar de las propuestas para la Ciudad, aclaró: “Es razonable que si hablan de mí, ponga en claro cuáles son mis características, mis cualidades, y también describa algo de quien me agrede. Tampoco voy a pasar por la vida poniendo cara de ‘no escuché nada’. No es tan grave, cada uno describe al otro. El que gana, conduce; y el otro, acompaña”.

Convencido, entonces, de que se impondrá en la interna, explicó que no hay un pacto firmado con el radicalismo para trabajar en conjunto, pero que él tiene la voluntad de hacerlo y entiende que también la otra parte. “No tengo por qué pensar que va a ser de otra manera”, remarcó.

Apoyado tanto por Patricia Bullrich como por Horacio Rodríguez Larreta, los dos presidenciables de Pro, Jorge Macri en tanto marcó las diferencias de respaldo que tiene de ambos. “Son distintos y están en situaciones distintas. Tienen formas de expresarse distintas. Patricia es más contundente en su apoyo, pero ella es así, mucho más asertiva en cómo manifiesta sus dichos. Pero Horacio me trajo a la Ciudad, me sumó a su equipo, supo desde el primer momento mi interés de ser jefe de Gobierno, sigo trabajando con él, estoy en su Gabinete; y él tiene que administrar un gobierno donde el radicalismo es parte, tiene que tener gestos distintos”, entendió, pese a que puertas para adentro no son bien recibidas las muestras públicas de respaldo de Rodríguez Larreta a Lousteau, delfín de Morales, su candidato a vice para la Casa Rosada.

LA NACION