Martín Menem alertó sobre la sesión para rechazar el DNU 70/23: “Quieren sembrar el caos”

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, cuestionó este domingo la sesión convocada por la oposición para el jueves 15 de octubre, en la que buscará rechazar el DNU 70/23, y señaló que lo único que quiere la oposición es “generar algún un tipo de caos”. Durante una entrevista en La Cornisa con Luis Majul, por LN+, sostuvo que la discusión por la Ley de Tierras perdió sustento tras una nueva resolución judicial de la Corte Suprema y advirtió sobre las consecuencias de un eventual rechazo al decreto, que ya fue descartado por el Senado.

“Se esconden detrás del DNU 70 porque lo único que quieren generar es un tipo de caos. Porque esto ya está solucionado”, afirmó el presidente de la Cámara, en alusión al conflicto por la ley de tierras tras un fallo de la Corte, que movilizó a la oposición a convocar a una sesión para votar contra el DNU.

Entre las consecuencias de que quede sin efecto el DNU 70, Menem aseguró que volverían a regir la Ley de Alquileres, la de Abastecimiento y la de Góndolas. Sobre la primera, pronosticó un encarecimiento de los contratos: “Por ejemplo, si se cae el DNU 70 vuelve la ley de alquileres y sube un 30 o 40% más los alquileres”.

Menem cuestionó la sesión convocada por la oposición y advirtió sobre las consecuencias de que el DNU 70/23 quede sin efecto Soledad Aznarez

También advirtió que el rechazo del decreto afectaría los permisos utilizados por empresas de internet satelital como Starlink. Mencionó la existencia de más de 880.000 antenas y estimó que, a razón de cuatro usuarios por cada una, el servicio alcanzaría a unos 3,5 millones de personas.

Al explicar sus cuestionamientos a la convocatoria, el titular de la Cámara baja sostuvo que el impulso para debatir el DNU responde solamente al artículo 154, que derogó la Ley de Tierras. Recordó que su aplicación había estado frenada judicialmente y que una decisión de la Corte Suprema sobre la legitimación de la organización demandante había vuelto a habilitar sus efectos.

Sin embargo, el viernes el máximo tribunal volvió a suspender cautelarmente los efectos de ese artículo, sin resolver la cuestión de fondo. A partir de ese escenario, Menem consideró que “esa discusión ya sería inútil”.

A ese argumento sumó la agenda legislativa prevista para los próximos días. Según explicó, el miércoles 14, un día antes de la sesión opositora, está convocada la comisión que trata el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, proveniente del Senado. Allí, indicó, algunos diputados quieren incorporar la derogación por ley del artículo 154 del decreto.

Menem negó la existencia de una interna dentro de la mesa política del Gobierno Fabian Marelli

El legislador sostuvo que esa alternativa le restaría aún más sustento a la convocatoria del jueves. Además, recordó que el oficialismo y sus aliados pidieron una sesión para el miércoles 21, con temas vinculados con la morosidad y la discapacidad, también incluidos en el pedido opositor. Anticipó que a ese temario podría sumarse el proyecto sobre propiedad privada.

En materia electoral, Menem respaldó la suspensión o eliminación de las PASO y cuestionó que el Estado financie la selección de candidatos de los partidos. “Es un gasto innecesario. Es querer cargar en la espalda del contribuyente la interna de cada partido”, expresó. Y agregó: “Que eso lo banque la estructura de cada partido. Me parece una irresponsabilidad total”.

Durante la entrevista, el presidente de Diputados también ratificó que el presidente Javier Milei será el candidato del oficialismo en las elecciones de 2027 y descartó una postulación de la senadora Patricia Bullrich.

“No, no queda ninguna duda que el candidato para 2027 es el Presidente. Va por la reelección”, respondió cuando le preguntaron por una eventual candidatura de Bullrich. Además, se mostró confiado en un triunfo del mandatario: “Va a ser el primer presidente no peronista reelecto desde la vuelta de la democracia”.

Menem respaldó la continuidad de Caputo y atribuyó las versiones sobre su salida a intentos de debilitar al Gobierno Santiago Oroz

Menem aseguró que el oficialismo trabaja con ese objetivo en todo el país. “Estamos trabajando intensamente para eso. En toda la República, en los 24 distritos”, afirmó, y señaló que buscan consolidar lo realizado durante la gestión.

Consultado por la reunión entre Milei y Bullrich y las diferencias entre ambos, defendió la convivencia de distintas posiciones dentro del equipo. Sostuvo que la senadora tuvo una mirada propia desde el comienzo del Gobierno y que el Presidente considera constructiva esa dinámica porque amplía su base de sustentación.

“No hay ruido en la mesa política, para nada”, aseguró. En esa línea, calificó las diferencias como saludables para un equipo de trabajo y rechazó que constituyan una disputa al interior del Gobierno: “No son internas, tenemos diferentes miradas para la resolución de los conflictos”.

Por otra parte, Menem respaldó al ministro de Economía, Luis Caputo, y descartó las versiones sobre una posible salida del Gabinete. “Cada vez que ‘Toto’ está haciendo algo importante por la Argentina, sale un ejército de operadores a poner en duda su continuidad”, sostuvo. En ese sentido, atribuyó esas versiones a intentos de perjudicar a la gestión: “Inventan cualquier estupidez porque lo que quieren hacer es debilitar al Gobierno”.

Sobre el escenario económico, el titular de la Cámara baja señaló que existen factores que escapan al control del Gobierno y mencionó las variaciones del precio del petróleo. “Hay cosas que no se pueden manejar, como que suba un 50% el petróleo”, expresó.