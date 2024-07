Martín Menem busca destrabar un conflicto por la integración de la Comisión Bicameral de Inteligencia

Escuchar

Martín Menem tratará esta tarde de evitar una guerra con el bloque de Miguel Ángel Pichetto, que amenazó con abandonar su ropaje dialoguista tras el corrimiento de uno de sus principales referentes, Emilio Monzó, de la integración de la Comisión Bicameral de Inteligencia. Tras la advertencia del jefe de bancada de Hacemos Coalición Federal (HCF) de llevar la discusión al recinto -donde el oficialimo tiene serias chances de perder la pulseada-, el presidente de Diputados motorizó una cumbre donde se ampliará la negociación y se pondrá sobre la mesa la conformación de otras comisiones compartidas con el Senado: Biblioteca, Seguridad Interior y Mixta Revisora de Cuentas.

Pichetto no quiere dar el brazo a torcer. Según pudo saber LA NACION, fortalecerá su pedido para incluir a Monzó en la estratégica Comisión que deberá, entre otras cosas, investigar el accionar de la Policía y dictaminar sobre un inminente proyecto de reforma de la Agencia Federal de Inteligencia impulsado por el Ejecutivo. No obstante, se espera que Menem defienda la integración que se formalizó el viernes, donde el oficialismo ubicó a dos alfiles: Gabriel Bornoroni y César Treffinger. Los libertarios quisieron retener el control de la decisiva comisión y compensar la falta de referentes por el Senado, donde su par, Victoria Villarruel, nombró a Martín Goerling Lara (Pro), Mariana Juri (UCR), Edith Terenzi (Cambio Federal) y Edgardo Kueider (Unidad Federal).

Para alivianar una discusión que se preanuncia tensa, el titular de Diputados accedió a discutir la conformación de otras comisiones bicamerales y podría ceder lugares de peso al bloque de Pichetto. En principio, fuentes cercanas al jefe de HCF anticiparon que pedirá estar al frente de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas . Esta comisión está vinculada con la Auditoría General de la Nación (AGN), el órgano legislativo que controla a la administración de Gobierno, del que Pichetto fue hasta hace muy poco su titular. Detrás de este pedido, ademas, existe un acuerdo implícito por el que HCF dio luz verde a Jorge Triaca (Pro) y Mario Negri (UCR) para ocupar una silla en el órgano de control del Congreso. El tercer lugar está reservado para Unión por la Patria (UxP), donde se dirime una pulseada entre Sergio Massa y Máximo Kirchner, quienes impulsan a Guillermo Michel y Juan Forlón, respectivamente.

Miguel Ángel Pichetto, referente de la oposición dialoguista y un hombre clave para que avancen los proyectos oficialistas en el Congreso LA NACION/Rodrigo Néspolo

Otra de las comisiones en juego es la Bicameral Fiscalización de los Órganos y Actividades de Seguridad Interior , que deberá revisar el accionar de las fuerzas policiales dependientes de la ministra Patricia Bullrich. Se espera que su presidencia quede en manos de un peón legislativo del gobernador cordobés Martín Llaryora, parte del armado parlamentario de Pichetto.

Por último, también se discutirá quien ocupará la Comisión Bicameral Administradora de la Biblioteca del Congreso . Se especula con que un referente de Innovación Federal, que contiene a los oficialismos provinciales de Salta, Neuquén, Misiones y Río Negro -y es parte de la variopinta escudería de Pichetto-, retenga su control.

Para cerrar estos entendimientos, el jefe de bancada de HCF estará acompañado por Oscar Agost Carreño, protagonista indiscutido de las interminables negociaciones con el oficialismo por la Ley Bases. Según pudo saber LA NACION, todavía no hay un horario establecido de reunión, pero se definió que sea por la tarde. La precisión llegará antes del mediodía, cuando los vuelos de los diputados del interior hayan despegado hacia Buenos Aires.

“Veremos q propone Menem en nombre de las fuerzas del cielo”, ironizó un referente de HCF, uno de los espacios con los que el oficialismo construyó la mayoría para aprobar las iniciativas fundantes de la administración de Javier Milei. Con 31 integrantes, la bancada conducida por Pichetto fue una de las llaves del quorum y medió en el recinto para sortear los embates de la oposición intransigente.

Una guerra con esta bancada no solo complicará a los libertarios en un Congreso que ya anunció que impulsará una “agenda propia” sino que, además, podría funcionar como un adhesivo para una oposición fragmentada. HCF no descarta plantear durante la próxima sesión -pedida por los libertarios para el 7 de agosto- que sea el pleno, y no el presidente del cuerpo, el que defina cómo deben integrarse las comisiones. Es un reclamo que el kirchnerismo no se cansa de repetir desde que Menem desonoció el acuerdo durante la sesión preparatoria y ejerció la distribución de lugares en las comisiones según los acuerdos de bloques formados ad hoc, y no por bancadas ya constituidas.

