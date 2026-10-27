Milei bajó la orden de no confrontar con Bullrich, pero su hermana filtró su malestar por los constantes desmarques

Javier Milei bajó la orden directa de no confrontar con Patricia Bullrich por sus desmarques constantes de la administración libertaria. La estrategia del Presidente no contaría con el aval de su hermana Karina, que a través de fuentes cercanas a ella dejó saber su malestar con la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, que no oculta sus ambiciones electorales.

“A Karina le molesta”, dijo, sin eufemismos, una fuente con acceso directo a la secretaria general de la Presidencia sobre la forma en la que se mueve Bullrich.

Solo en los últimos días, Bullrich volvió a sacar un video que generó repercusión externa y ruidos internos, como viene haciendo desde febrero pasado, cuando al ritmo de “Vogue” de Madona, celebró el triunfo de la reforma laboral en el Senado casi como si hubiera sido un logro propio.

Desde entonces, también fue acumulando cada vez más gestos en los que mostró su diferenciación del rumbo original del Gobierno, tanto en medidas económicas, como este último domingo, cuando se transformó en la única dirigente del oficialismo en criticar los dichos del mandatario sobre quemar periodistas en la hoguera.

El viernes a la noche, antes de decir que Milei “cruzó un límite” por su nuevo ataque a la prensa, Bullrich se abrazó al Presidente en la Fundación Faro. Unas horas después, con un tuit avaló tácitamente las agresiones verbales con un tuit: “Una noche de ideas y de libertad en Fundación Faro con el Presidente”.

⁠Una noche de ideas y de libertad en Fundación Faro con el Presidente @JMilei. pic.twitter.com/MrzsGDkc8X — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 24, 2026

En el Gobierno admitieron que ese “operativo de diferenciación” que encabeza Bullrich con sus videos y declaraciones “en cierto sentido está hablado con el presidente”, algo sobre lo que también apuntan cerca de la exministra de Seguridad. E incluso habría sido abordado en el encuentro que ambos mantuvieron en la mañana del viernes 9, en la residencia oficial de Olivos.

“Está charlado y aclarado”, agregó otro de los consultados. La idea, según pudo saber LA NACION, es que el presidente respeta que cuando Bullrich no esté de acuerdo, lo diga en público y privado. “Fue una charla y se sigue como se siguió hasta ese momento”, explicaron en el campamento violeta.

Bullrich es una convencida de la necesidad de cuidar a su electorado, marcado fundamentalmente por los republicanos, que en 2023 fueron decisivos en el balotaje.

“Patricia es como los chicos que van probando dónde es el límite”, agregó un vocero oficial. La misma fuente reconoció que el mandatario valora a Bullrich. “La quiere y la valora. Él cree que es frontal y complementaria”, completó.

“Los liberales no somos manada, tenemos diferencias y se las respeta”, fue otra de las frases escuchadas alrededor del tema que el último viernes sumó un nuevo capítulo con el último video de Bullrich, al ritmo de la música del grupo “Plan B” y con distintas imágenes que fomentaron varias ideas sobre su futuro político.

A partir de estos movimientos, se abren dos escenarios posibles sobre Bullrich de cara a 2027: se mantiene alineada con La Libertad Avanza o se va. Su nombre circula como posible compañera de fórmula de Milei, como vicepresidenta.

“Libre interpretación”, respondieron enigmáticos cerca de Bullrich sobre sus videos. En los últimos días, grabó el mensaje con la música de “Plan B”, luego de adelantar en redes “se vienen cositas” y también de volver a coquetear con una eventual candidatura a presidente. En la previa a eso, en diálogo con Infobae TV, la senadora dijo que, si bien se encuentra “preparada” para ser presidente, Milei “lleva la delantera” para encabezar la fórmula del oficialismo.

En el Gobierno también hay una cuota de aceptación. “Todos estamos esperando el próximo video de Patricia”, se sinceraron en un despacho de Balcarce 50.