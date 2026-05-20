La rebelión de los tuiteros de Santiago Caputo: hartazgo, rabia y dos desautorizaciones a Milei

El fin de semana se desencadenó una nueva crisis en el gobierno de Javier Milei, que fue anoche desautorizado por la tropa de militantes de Santiago Caputo tras su intervención para intentar neutralizar la pelea interna que se reabrió con Martín Menem, un aliado de la hermana del Presidente.

Por primera vez, la disputa entre las dos facciones que conviven en La Libertad Avanza (LLA) desde hace dos años y medio expuso a dos de sus protagonistas de mayor rango. Si bien las tensiones y batallas subterráneas por espacios de poder existen hace meses, nadie esperaba un choque de estas magnitudes. Por un lado, el asesor presidencial y sus laderos de Las Fuerzas del Cielo, la agrupación militante que apela a las redes como su principal herramienta política. Y por el otro Menem, titular de la Cámara de Diputados y hombre de extrema confianza de Karina Milei en el manejo del partido del oficialismo nacional.

Caputo y su equipo dejaron trascender que habían monitoreado durante el último tiempo la actividad de dos cuentas en la plataforma “X”. Aseguran que sospechaban que eran manejadas por el propio Menem, vicepresidente de LLA y detractor interno del consejero multitareas de Milei. Una era Praetor del León (@PraetorLeon) y la otra, @PeriodistaRufus. Una notificación en el celular alertó a uno de los leales a Caputo sobre un nuevo posteo del usuario de @PeriodistaRufus, en el que apuntaba directamente contra el consultor y Manuel Vidal, su mano derecha. Adujeron que al abrir el link los llevaba al enlace con la cuenta de Instagram de Martín Menem. Difundieron un video y capturas de pantalla como evidencias del traspié técnico. El mensaje era para Milei.

Convencidos de que Menem se habría presuntamente autoinculpado -el diputado negó la presunta vinculación con el usuario anónimo @PeriodistaRufus y habló de un “error involuntario” de su community manager-, el sector de Caputo activó su maquinaria en “X” para demostrarle a sus rivales internos -¿y al Presidente?- que aún conservan poder de fuego. En rigor, quisieron exponer a los Menem ante los ojos de Milei. A los herederos políticos del expresidente Carlos Menem los acusan de operar con una agenda paralela a la oficial para acumular poder con el sueño de tener un proyecto propio. Para los caputistas, lo que está en juego es la lealtad al Presidente y la fisonomía de LLA ante su electorado fiel.

Santiago Caputo y Martín Menem Archivo

La rebelión digital de los “celestiales” del último sábado tuvo como objetivos blindar a Caputo de eventuales ataques internos y evidenciar un malestar del sector libertario más extremista. Ni Caputo ni los integrantes de su primer anillo piensan irse del Gobierno o abandonar los altos cargos que ocupan en el Ejecutivo. Dicho de otro modo: se quejan por haber sido excluidos de la toma de decisiones, pero no dejarán las sillas en la SIDE, en las empresas del Estado, en la Procuración del Tesoro o en la Secretaría Legal y Técnica. “No vamos a sacar los pies del plato”, avisan.

Para todos los que me escriben con mensajes positivos quiero reafirmarles que voy a defender el proyecto nacional de @JMilei DEL QUE SEA y me importa poquísimo quien se ofende en el proceso. Llegue acá con el Presidente, me iré con el Presidente o cuando él disponga, y mientras… — Santi C. (@slcaputo) May 18, 2026

Los “celestiales” no se ilusionaban con que haya un cambio de actitud de Milei. Es decir, que el Presidente decida zanjar la disputa interna o limitar la injerencia de su hermana. “No va a pasar nada”, dijeron ayer, con resignación, cerca de Caputo, quien escribió un tuit en el que reiteró que solo se irá del Gobierno cuando el Presidente se lo pida. El mensaje fue retuiteado por Milei, todo un gesto en plena escalada del conflicto interno.

Ayer a la tarde, en diálogo con el canal de streaming Neura, el líder de LLA volvió a desairar a Caputo y sus feligreses cuando respaldó la explicación de Menem en torno al incidente con su cuenta de Instagram: “Esto es algo que está prefabricado para generar un problema”, sostuvo. Pero, como es habitual, buscó compensar: reiteró que Caputo era como un hermano para él.

Sin embargo, Daniel Parisini, alias @GordoDan, contradijo unas horas después la versión de Milei. Fue en La Misa, en el canal de streaming Carajo, un programa que atrae al núcleo duro de LLA, donde lamentó que le hayan “mentido” al Presidente. Insistió en que está seguro de que la cuenta @periodistarufus era manejada por Menem. “Estoy convencido que no es algo fabricado. Estoy seguro que la cuenta era de Martín Menem, y le mintieron al Presidente. Incluso cambiaron de version varias veces”, dijo Parisini.

También en La Misa se expuso otra lectura diferente a la del Presidente sobre la situación judicial de José Luis Espert. Milei había publicado un largo tuit en el que destacaba que Fred Machado -financista de Espert preso en Estados Unidos- había llegado a un acuerdo con la fiscalía de ese país para declararse culpable de fraude y lavado de dinero, pero ser absuelto por narcotráfico. Según el Presidente, esta novedad era la prueba de que Espert fue víctima de una “operación mediática infame”. Pero uno de los invitados a La Misa, Gabriel Palandri (que tuitea como Los Herederos de Alberdi), destacó que en la causa contra Espert no hubo novedades, que se lo sigue investigando. “Acá la versión medio Manaos fue Espert absuelto, Viva la libertad carajo y qué se yo”, dijo. Entre carcajadas generalizadas, le respondieron: “Ah... bien habida es la plata”. Parisini se reía y se tapaba la cara.

El mensaje de Gordo Dan contra Santiago Oría

“Perdemos las banderas”

Caputo y los suyos ejecutaron la jugada del sábado en un momento crítico del Gobierno, que, según la mayoría de las encuestas, sufre un desgaste por el caso Adorni y, sobre todo, el lento repunte de la actividad económica. “Estamos perdiendo nuestras banderas. Lo de Adorni es indefendible y nos pegó en el corazón del relato anti-casta”, reconoce un “celestial” que pululaba hasta hace poco en el Salón Martín Fierro del primer piso de la Casa Rosada, donde Caputo tiene su despacho.

En Carajo, el Gordo Dan y su equipo se ríen de la explicación de Milei del caso Espert

El desencanto

La batalla política que se libra más de fondo tiene que ver con el gen identitario del proyecto de LLA. La juventud digital advierte sobre el riesgo de perder la esencia antisistema de la fuerza de Milei. En el bando de Caputo se autoperciben como los guardianes de la narrativa de LLA y creen que la fórmula tradicional que aplican los Menem, acobijados en Karina Milei, para acumular poder afectó el espíritu inicial del espacio libertario.

Fuera de micrófonos, allegados a Caputo despotrican contra los altos mandos de LLA. Si bien intentan preservar a Milei de sus críticas, están convencidos de que el espacio requiere un golpe de timón para frenar el descrédito social en el núcleo duro. Hace meses notan desencanto y rabia en la base militante de Milei, que se traduce, relatan, en los mensajes de cuentas -en su mayoría son anónimas- que operan militantes jóvenes del espacio. En los debates intramuros, alertan sobre el costo político que podría pagar el Presidente en las urnas en 2027 si no escucha los reclamos de lo que denominan como la “militancia genuina”. Por caso, tomaron nota de que los reproches ya no solo se circunscriben al entorno presidencial, sino que alcanzan a la figura de Milei. Hasta hace poco, arguyen, los cuestionamientos de usuarios anónimos que se exhiben como defensores de Milei estaban dirigidos a la hermana del primer mandatario, el gran sostén de los Menem y Sebastián Pareja. Pese a sus advertencias, no hubo cambios. No se sienten escuchados por Milei, quien supo utilizar las redes sociales para sumar adeptos a su proyecto presidencial y, ante todo, conectar con los electores más jóvenes, claves en su ascenso al poder en 2023.

Los caputistas machacan con que su capacidad de daño sigue intacta. Por eso, quisieron dejar en claro que su poder es real. Ese grupo se formó en 2021, cuando el economista libertario se probó como candidato a diputado en la Capital. Romo y “Gordo Dan” se acercaron al círculo íntimo de Milei, donde ya tallaba la hermana del Presidente.

El “X” de Milei, un reflejo de la interna

Una herramienta desarrollada por el equipo de LA NACION Data permite evaluar la actividad de la cuenta del Presidente en “X”, desde la cantidad de mensajes hasta interacciones o el “engagement”, como likes, retweets, respuestas y citas. El análisis de los movimientos de las últimas cuatro semanas arroja datos curiosos. Por ejemplo, Luis Caputo fue el funcionario más arrobado por el Presidente, con 70 menciones en la última semana. En el podio de menciones de Milei también aparecen el canciller Pablo Quirno, @agarra_pala, @lade0rechadiario, @DiegoMac227 y @anxodeespadas.

Afectado por las revelaciones sobre sus viajes al exterior y la compra de propiedades que surgen de la causa por presunto enriquecimiento ilícito, Manuel Adorni dejó de ser uno de los integrantes del Gabinete más mencionados por Milei en abril. Pasó de 93 menciones en marzo a 57 en el mes pasado. Algo similar ocurrió en los últimos tres meses con Bullrich, quien dio muestras de autonomía en el Senado y se desmarcó en el caso Adorni. En febrero, Bullrich había cosechado 89 menciones de Milei. Esa cifra cayó a 34 en marzo y a 24 en abril.

Me vinieron a buscar en 2020 para que les lave la cara y nunca les cobre un mango. Hasta les limpie los tuits de la cuenta de tuiter donde era mas peruca que venderle comida podrida a los pobres. Que hdps pic.twitter.com/fPXxHUcSYH — Agustín Romo (@agustinromm) May 16, 2026

Quien también perdió terreno entre las interacciones de la cuenta del Presidente es Daniel Parisini, alias @GordoDan, uno de los máximos referentes de Las Fuerzas del Cielo y uno de los más críticos sobre el armado partidario de los Menem y Pareja. Según el medidor del “X” de Milei de LA NACION, la última aparición de Parisini en el top 20 de usuarios más mencionados por el Presidente fue en julio de 2025. En julio de 2024, se jactaba de anticipar la salida de funcionarios del Gobierno en su cuenta, como ocurrió con Fernando Vilella o Julio Garro. Pero Gordo Dan perdió protagonismo, pese a que Milei lo visitó la semana pasada en su canal de streaming para saludarlo por su cumpleaños. “Se sobregiraron. Echar funcionarios por Twitter era faltarle el respeto al Presidente”, se defienden los karinistas.

Agustín Romo, junto a Santiago Caputo, Daniel Parisini, alias "el Gordo Dan", Juan Pablo Carreira y Tomás Jurado, entre otros.

En cambio, la diputada nacional Lilia Lemoine (@lilialemoine), una de las pocas integrantes de LLA con acceso a la intimidad de la quinta de Olivos, fue una de las diez más arrobadas por Milei en abril. La tendencia continuó en las primeras semanas de mayo. Hace un mes, Parisini y Lemoine habían protagonizado un choque de alto voltaje en redes, a partir de que la Justicia porteña activara una causa penal por denuncia de Pareja contra un grupo de tuiteros.

Principio de revelación



El autodoxeo de la cuenta fake del Equipo Rocket desnudó el modus operandi diario de un grupo de energúmenos.



Su mayor preocupación es la acumulación de poder propio, sin importarles si eso va en contra del gobierno, de sus integrantes o inclusive del… — Sagaz (@SagazLuna) May 17, 2026

En el grupo de Caputo no solo pusieron la mira en Lemoine, sino también en otro integrante del primer anillo de Karina Milei: el cineasta Santiago Oria, que ocupa un cargo de director de Realización Audiovisual de la Presidencia.

Del hartazgo a la revuelta

En ese contexto, los “celestiales” o principales exponentes de las tropas digitales de Milei se hartaron de que los Menem y sus lugartenientes, como Pareja, los marginaran de la estructura partidaria y de la toma de decisiones. Primero, fueron apartados del armado electoral de 2025. Con Karina Milei como dueña de la lapicera, los dirigentes que se identifican con “Las Fuerzas del Cielo” no accedieron a lugares codiciados en las listas. Luego, llegó la promoción de Manuel Adorni como jefe de Gabinete y el avance de Karina Milei sobre el área de Justicia, que hasta marzo había controlado Caputo.

Los “celestiales” se jactan de no haber desatado un tembladeral cuando quedó en evidencia que eran relegados y bastardeados. Por ejemplo, argumentan, después de los cierres de listas o cuando se confirmó la designación de Juan Bautista Mahiques como reemplazante de Mariano Cúneo Libarona. Los cambios en Justicia fueron el gran desaire para Caputo, quien impulsaba la llegada de Guillermo Montenegro y quedó descolocado cuando se confirmó que Mahiques era el elegido.

En los celestiales acusan a los Menem de hacer su propio juego en la Justicia y, por ejemplo, haber tendido puentes con Horacio Rosatti, titular de la Corte Suprema. El consultor, en cambio, apostaba por Ricardo Lorenzetti como interlocutor con el máximo tribunal, dicen los suyos, a pedido de Milei. Por caso, en su sector ven la mano de los Menem detrás de la abstención del senador Juan Carlos Pagotto en la votación del pliego de Ariel Lijo. “Les importa su agenda, no la del presidente”, insisten.

En la cúspide del Ejecutivo cada movimiento se lee en clave interna. Las distintas tribus conviven en una atmósfera de desconfianza. “Miren que las internas terminan con los gobiernos”, advirtió Bullrich en la intimidad. Los destinatarios del recado eran los hermanos Milei y el resto de la plana mayor de la administración libertaria. No obstante, lejos de apaciguarse, el conflicto se expande. “Esto es como si el kirchnerismo echara a La Cámpora; es Perón sacando a Montoneros de la Plaza”, grafica uno de los dirigentes que trabajaron codo a codo con los Milei para llegar a la Casa Rosada.

🇦🇷 Ciudadanos de bien que pusieron sus esperanzas en las ideas de la libertad.



Presenté la denuncia penal. Adjunto.



Muchos se quejan, retuitean, gritan desde el anonimato digital… pero pocos se animan a poner la cara y cambiar las cosas, incluso puertas adentro.



Como diría el… pic.twitter.com/4zgzS6r1c2 — Maxi Corio (@MaxiCorio) May 14, 2026