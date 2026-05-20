El “Gordo Dan” habló sobre la interna libertaria, apuntó contra Martín Menem y aseguró: “Le mintieron al Presidente”

El propagandista del Gobierno Daniel Parisini (alias “Gordo Dan”) reabrió la interna digital surgida tras la filtración de una cuenta de X atribuida a Martín Menem, desde la que se difundía material opositor a la gestión de Javier Milei. Este martes, el propio Presidente desmintió la existencia de un conflicto en redes sociales y aseguró que se trata de algo “prefabricado” que “le armaron” al titular de la Cámara de Diputados. Sin embargo, el referente de Las Fuerzas del Cielo dijo que no cree en esa versión.

“Yo estoy convencido de que no es algo fabricado, sino que la cuenta pertenecía a Martín Menem. De hecho, lo tengo totalmente asegurado, no tengo dudas. Creo que le mintieron al Presidente. Vuelven a cambiar la versión respecto a lo que ya había dicho el propio Menem sobre que fue una equivocación de un CM [community manager] suyo. Ahora están diciendo que es una operación implantada, lo cual no tiene conexión con esa versión previa", expresó Parisini durante su programa de streaming oficialista en Carajo.

Las declaraciones del libertario se dieron unas horas después de que Milei, en Neura, afirmara que la creación y filtración de la cuenta fue una operación contra el Gobierno. Además, contó que Santiago Oría, cineasta y publicista afín al jefe de Estado, le presentó un video armado en el que explicó que la controversia fue “prefabricada para generar un problema”.

El mensaje de Gordo Dan contra Santiago Oría

Sin embargo, Parisini no se sumó a la versión del Presidente y, además, llamó a Oría a publicar el video que realizó. “Me parece que sería muy sano para todos. Si se publica y tiene un argumento más o menos convincente, yo mismo me comprometo a pedir disculpas públicas. Pero creo que todo el foro y toda la Argentina tienen el derecho de verlo. Sería lo correcto“.

“Vamos a ver qué hacen, yo creo simplemente que no se puede tomar de pelotuda a la gente. Me parece que ya quedó todo al descubierto y nos sacamos las caretas. La gente ya sabe quién es quién”, cerró.

El conflicto inició este sábado, cuando un posteo con denuncias contra el Gobierno publicado en la cuenta de Instagram @ciberperiodista -que suele difundir material opositor a la gestión de Milei- fue difundido desde una cuenta de esa misma red social atribuida al propio Martín Menem, según consta en las capturas.

El posteo de Caputo para dejar en evidencia al clan Menem

Acto seguido, la cuenta fue eliminada y el asesor presidencial Santiago Caputo reaccionó en sus redes: “Borrar la cuenta lo único que confirma es que es de ustedes, mogólicos”. También mostró un supuesto link de cuentas conectadas que mostraba que el perfil compartía dispositivo con el de Menem.

En ese momento, Parisini también se metió en la disputa y cruzó a la diputada Lilia Lemoine, que defendió a Menem. “Como no saben de redes, no saben que en web.archive.org se hace back up de todo, Lilia. Acá está el tweet donde anunciaron a Mahiques una semana antes. Ya lo guardé para evitar que suceda lo que estás intentando que suceda. Abrazo grande, Li”, escribió.

En tanto, Lemoine retrucó: “Igualmente, ponele que sea de Menem, ¿da para hacer un escándalo a cielo abierto para que lo levanten todos los medios? Si yo tuviera pene, estaría cagándome a piñas en vez de hacer esto. Ustedes que pueden, háganlo. Es más saludable”.

Santiago Caputo redobló la apuesta

Tras el escándalo, Santiago Caputo hizo un posteo en su cuenta personal de X, donde explicó que, más allá de la interna, el sigue bajo la línea del Presidente. “Para todos los que me escriben con mensajes positivos quiero reafirmarles que voy a defender el proyecto nacional de Javier Milei del que sea y me importa poquísimo quien se ofende en el proceso”, subrayó.

“Llegué acá con el Presidente, me iré con el Presidente o cuando él disponga”, continuó el asesor de Milei, en un posteo que fue interpretado como un desafío directo a quienes buscan su salida del entorno presidencial.

Este, sin embargo, no fue el primer cruce en redes sociales entre el sector que responde a Santiago Caputo y el allegado a Karina Milei. El mes pasado, la decisión de la Justicia de citar a indagatoria a 11 tuiteros por supuestas amenazas contra Sebastián Pareja, ladero de Karina Milei, dinamitó la interna en el seno de La Libertad Avanza (LLA).