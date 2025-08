Martín Tetaz comparó el “riesgo kuka” con el “ah, pero Macri” y dijo que votará en contra del veto al aumento jubilatorio

El diputado nacional Martín Tetaz cuestionó las recientes declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, respecto a que la inestabilidad del dólar durante julio se debió a la incertidumbre de una eventual victoria del kirchnerismo en las elecciones de medio término, algo que el funcionario definió como “riesgo kuka”. Entrevistado el domingo por la noche, el legislador de la UCR ironizó: “Eso sirve para echarle la culpa una vez, es como el ‘ah, pero Macri′, pero hace dos años que gobiernan”.

Tetaz, además, adelantó que acompañará el veto de Javier Milei a la moratoria previsional, pero no al aumento de los jubilados.

El legislador dijo en TN que la escalada del dólar oficial, que trepó un 13,6% en julio, se podría haber evitado si el Gobierno hubiera establecido un Banco Central independiente del Poder Ejecutivo. “Si nosotros tenemos un Banco Central independiente, se acaba el ‘riesgo kuka’, porque, por más que venga el que venga, no puede tocar la política monetaria”, analizó el diputado y agregó: “La estabilidad no puede depender de la próxima elección, porque algún día va a ganar otra fuerza”.

El diputado Martín Tetaz en AmCham Summit 2025

El economista insistió con su tesis y agregó un punto más: “La inestabilidad del dólar se produjo porque el Gobierno no tomó dos decisiones que eran importantes: un Banco Central independiente, pero también un presupuesto que nos habíamos comprometido a votarle con equilibrio. La consecuencia es que, cuando hay inestabilidad, la paga la gente que no tiene nada que ver”.

Pese a ello, Tetaz coincidió con Caputo sobre que el aumento del dólar no se trasladaría a los precios de los bienes y servicios en agosto, con una salvedad. “No pasa a precios”, dijo y explicó: “Hubo un cambio en la política monetaria. Antes el Banco Central manejaba la tasa de interés, se decía que ‘si la gente quiere más pesos, le vamos a dar más pesos a medida que el mercado los requiera”'. Pero cambió: ahora pone una cantidad fija de pesos y no la mueve por más que el mercado lo necesite y las tasas vuelen. Cuando son muy altas las tasas de interés, el dólar está tranquilo; pero cuando bajan, los ahorristas se van al dólar“.

“Dado el régimen de flotación, el traslado a precios va a ser acotado”, auguró, pero puso la lupa sobre los bienes importados: “Van a ajustar, pero no así la mayoría de los bienes de la góndola”.

Veto presidencial

Por otro lado, Tetaz fue consultado respecto a qué postura tendrá en el Congreso cuando se traten los vetos presidenciales hacia las leyes aprobadas por el Poder Legislativo: aumento de jubilaciones y discapacidad. “El Presidente tuvo la oportunidad de hacer un veto inteligente: reconocer que el 7,2% de aumento a los jubilados se paga con la inflación”, sostuvo y argumentó: “No es un aumento real, es nominal, no es jubilar más gente”.

Para Tetaz, Javier Milei debió haber diferenciado “la moratoria y el aumento del 7%”. “Decir que la moratoria no, porque es parte del problema, pero sí al aumento que le corresponde a los jubilados porque se paga con la inflación. Sale del aumento de recaudación por inflación”, especificó.

Martín Tetaz en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación Santiago Oroz

“Voy a rechazar el veto del presidente por el aumento del 7%. Lamentablemente no fue inteligente y es por sí o por no. Así que, en la ley, tengo que rechazar todo. Y luego voy a acompañar el veto en el fin de la moratoria que es la causa del problema. Durante el kirchnerismo se decidió jubilar al 98% de los adultos mayores de la Argentina, lo que implica pagarles una miseria”, remarcó el diputado.

Según manifestó Tetaz, el Gobierno podría hacer recortes en otras áreas para pagar el aumento de jubilados que, tal y como explicó, implica el 0,2% del PBI. Entre esos recortes apuntó contra los beneficios fiscales de Tierra del Fuego, y además mencionó el buen trabajo del Ejecutivo en materia fiscal, por lo que justificó que “el Gobierno tiene el dinero para financiar el aumento”.

Por último, habló sobre la actualización de las asignaciones por discapacidad. “Otro error del Presidente es en discapacidad. Hay un montón de curros —dice el gobierno, cosa que es verdad— en la intermediación, en los prestadores, que no tienen que estar más. Pero en lugar de anunciar un cambio importante, dicen que hasta que no se terminen las auditorías no va a aumentarles. Yo no estoy votando una prestación adicional, o más pensiones, o que sumen a más discapacitados, sino la actualización de las prestaciones, que tiene su propia plata, sin mover el presupuesto", sentenció.