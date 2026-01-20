Martín Tetaz, en Cariló: su receta para terminar con el “riesgo kuka” y la “trampa económica” que Milei debe evitar

PINAMAR (Enviado especial).— El ahora exdiputado nacional por la Unión Cívica Radical Martín Tetaz vuelve a pasar sus vacaciones de verano en la costa atlántica. Como todos los años, elige Cariló para descansar, esta vez con la cabeza puesta ya de regreso pleno a su rol de economista, a menos de un mes de haber dejado su banca en la Cámara baja, donde se desempeñaba desde 2021.

Previo a su encuentro con LA NACION, y empujado por las condiciones climáticas que marcaron el fin de semana en el partido de Pinamar —días ventosos y con temperaturas bajas para la época—, Tetaz se aleja de la playa y pasa la tarde del domingo en una pequeña cancha de fútbol tenis del balneario Divisadero. Allí, en un encuentro breve y distendido, intercambia pelotas con naturalidad y deja ver algo de destreza: rodillazos, cabezazos y hasta algún taco como muestra de habilidad, una secuencia que también quedó registrada en imágenes. Terminada esa pausa deportiva, la charla se traslada a un pequeño café.

Martín Tetaz vuelve a su rol de economista tras su paso por el Congreso Marcelo Manera - LA NACION

Con el sol en retirada, sin nada en los pies y un rompevientos encima, Tetaz se sienta a conversar y desgrana su mirada sobre la economía de la administración Milei. A lo largo de la conversación, vuelve una y otra vez sobre lo que considera el punto neurálgico del programa oficial: la necesidad de independizar el Banco Central como condición indispensable para eliminar de manera definitiva el “riesgo kuka”. A su entender, buena parte de la inestabilidad que atravesó el oficialismo durante el año electoral fue “daño autoinfligido”, producto de una política monetaria errática y excesivamente subordinada al calendario político. “Si el Banco Central fuera independiente, una elección provincial no movería ni el dólar ni la inflación”, sintetiza.

El economista también se detiene en lo que define como una “trampa” del esquema monetario y cambiario actual. Advierte que la combinación de bandas cambiarias y reglas de intervención genera una contradicción estructural: obliga al Banco Central a “vender dólares que no tiene” ante movimientos del tipo de cambio que considera normales. “Decir que vas a comprar reservas y al mismo tiempo estar obligado a vender es contradictorio”, plantea, y alerta que ese mecanismo puede “aniquilar al Gobierno” frente a cualquier shock externo, desde un problema climático hasta un movimiento de tasas en Estados Unidos.

Martín Tetaz, en un fútbol playa en Cariló; el economista encendió alarmas con el programa del gobierno Marcelo Manera - LA NACION

En materia inflacionaria, Tetaz descarta un escenario de inflación cero en el corto plazo y ubica el objetivo de este año en torno al 20%, un nivel que considera “un logro” dentro del contexto argentino. Para explicarlo, apela a una metáfora que repite a lo largo de la entrevista: “Es como cuando uno adelgaza. Bajar de 130 a 100 es relativamente fácil; de 95 para abajo se pone mucho más difícil”. En ese marco, reconoce como un avance central el ancla fiscal, aunque advierte que “es lo único que hoy sostiene el modelo” y que resulta insuficiente.

El análisis se extiende al plano político. Tetaz describe un escenario con escasa competencia real para el oficialismo y señala que la oposición atraviesa una etapa de debilidad estructural. Sostiene que el radicalismo perdió un proyecto nacional, que el Pro no logró construir una alternativa clara y que el peronismo quedó atrapado en su propio pasado tras haber dejado el poder en medio de una crisis. “La sociedad no quiere volver atrás”, afirma, y considera que esa combinación le deja a Milei una cancha despejada, al menos en el corto plazo.

Martín Tetaz reconoce un debilitamiento de la oposición Marcelo Manera - LA NACION

Sin embargo, advierte que ese escenario no será eterno. Según plantea, una vez que la inflación termine de bajar, la sociedad va a empezar a demandar algo más que estabilidad. “Después de bajar la inflación, la sociedad va a empezar a pedir otra cosa. Todavía no sabemos qué es”, anticipa, y deja abierta una incógnita que atraviesa toda la charla: quién logrará interpretar primero esas demandas de una segunda etapa.

—Los trolls libertarios lo tuvieron de punto todo el año, contando los días para que dejaras de ser diputado...

—Es parte de la regla del juego. Vos cuando te metés en el barro no te podés enojar de que salís un poco embarrado. Se la agarraban conmigo con el fin de apuntar a quienes somos referentes en la discusión de las redes sociales de Juntos por el Cambio, para tratar de anular las espadas que pelean por el mismo electorado que ellos. Al final del día, cuando vos ves el resultado de la elección de octubre, el mapa de ahora y el de 2017 son similares. Juntos por el Cambio ganó en los mismos lugares donde ahora ganó Milei. Esencialmente el mismo electorado.

—¿Cómo viste el panorama económico de 2025?

—Yo creo que fue un año con muchos problemas con la política monetaria del Gobierno. De hecho, fue lo más flojo. En un momento controlaban la tasa de interés. Después de la primera revisión con el Fondo, empezaron con controles de los agregados monetarios, que es lo contrario. Las tasas se pusieron recontra volátiles, eso frenó la actividad y generó muchos problemas. Luego cambió la política de bandas, que también era algo que venía generando problemas. Es decir, permanentemente el Gobierno fue muy errático. Para mí, el verdadero problema acá es que la política monetaria dependa del Ejecutivo. El daño autoinfligido por parte de la administración Milei en el medio del proceso electoral, el famoso “riesgo kuka”, es algo que podría haberse evitado si se hubiera adoptado el mismo modelo que Colombia, Perú, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: independizar el Banco Central. Entonces, el riesgo de una buena elección de Kicillof en la provincia de Buenos Aires, como lo había sido en septiembre, no hubiera tenido ningún impacto en los mercados, no hubiera acelerado la inflación como la aceleró, no hubiera complicado la estabilidad del dólar y de la moneda.

—¿Por qué independizar al Banco Central eliminaría ese riesgo? ¿Es posible?

—Absolutamente. Se termina la inflación. Por supuesto, hay “riesgo kuka” en otras dimensiones, pero no en la monetaria. Si vos independizas el Banco Central, ni los kukas ni nadie lo tocan. Ponés una regla, por ejemplo, que los diez directores del Banco Central los pongan cada uno de los primeros diez bancos en depósitos en Argentina. La lógica es que ninguno de esos directores va a poder ser removido por la política, y esos directores van a elegir un presidente del Banco Central que tampoco va a poder ser removido por la política. Si lográs eso, ganás estabilidad para siempre. No va a depender del resultado electoral. Lo hicieron todos los países de la región. Las mismas excusas que se usan acá -el riesgo idiosincrático argentino o el riesgo kuka- también estaban en Perú. Estaba el riesgo Lula en Brasil, estaba en Uruguay, estaba en Chile. Y quedó demostrado que no pasa nada. Si vos independizás el Banco Central, se termina el problema.

—¿Inflación cero este año?

–No. Este no es un año de inflación cero. Este es un año que va a terminar con una inflación cercana al 20%, si sale todo bien. Venís de 32, casi 31,5%. Ahora debería empezar a bajar de vuelta y terminar el año en una inflación acumulada cercana al 20. 18 o 20% sería un logro para el Gobierno, que tendría que ir a buscar en el 2027 el dígito único. La inflación cero, cuando mirás todas las experiencias antiinflacionarias de Argentina y del mundo, es como la experiencia de bajada de peso: relativamente fácil bajar de 130 a 110, a 100, a 95, pero de 95 para abajo se te empieza a poner difícil.

—Sistema de bandas cambiarias: ¿qué piensa?

—Es un problema para el Gobierno. Primero, es absolutamente innecesario. El oficialismo adoptó ese esquema de bandas cuando decidió salir del cepo porque no sabía dónde se iba a ir el dólar. En el acuerdo con el Fondo hay una cláusula que se llama “price discovery”, que sirve para descubrir el precio. Eso era razonable. Pero hoy no hay un argumento para mantener las bandas. El Banco Central empezó a comprar dólares, lo cual es un gran logro, pero al mismo tiempo tiene una regla que dice que si el dólar se va a $1560 o $1570 está obligado a vender. Entonces el mensaje es contradictorio: decís que vas a comprar, pero si se mueve un poco vendés. Ante cualquier problema —la cosecha, Brasil, tasas en Estados Unidos— te obliga a vender dólares que no tenés. Eso te mete en una trampa. Te convertís en un cajero automático que vende dólares que no tiene. Esa trampa puede aniquilar al gobierno.

—¿Hay una dependencia en el Tesoro de Estados Unidos?

— Sí. El esquema monetario-cambiario del Gobierno, con el perfil de vencimientos que tiene Argentina y con las complicaciones que tiene hacia adelante, no resistiría no tener al Tesoro del otro lado sosteniéndolo. El Tesoro está haciendo las veces de un Banco Central con reservas. Lo que nosotros no podemos resistir con reservas, lo estamos resistiendo con el Tesoro norteamericano. Si tuviéramos estabilidad monetaria, estabilidad cambiaria y acceso al crédito, no necesitaríamos eso.

—¿Cómo ve hoy el escenario político?

—No hay proyectos alternativos. El radicalismo se convirtió en una confederación de partidos provinciales y perdió la brújula de un proyecto nacional. El Pro no tiene un proyecto alternativo. El peronismo, por primera vez, está en una trampa: se fue del poder en medio de una crisis macroeconómica severa, con inflación altísima. No puede decir “volvamos”. ¿Volver a dónde? La sociedad no quiere volver atrás. Eso le deja a Milei una cancha despejada. Pero no es eterno. Cuando termine de bajar la inflación, la sociedad va a empezar a pedir otra cosa. Todavía no sabemos qué es. El que la lea primero probablemente sea el próximo presidente.

—¿Y en lo personal, qué se viene ahora para usted?

—Vuelvo a hacer lo que hice siempre. Volver a la divulgación económica, a la consultoría con empresas, a escribir y publicar libros de economía. A ayudar a entender el quilombo de la economía argentina sin necesidad de ponerse a estudiar un manual de macro o de microeconomía, sin tener que hacer un curso, y a que la gente tenga herramientas para entender qué está pasando y para tomar decisiones. Eso es algo que hice durante muchos años y que voy a seguir haciendo. Después, obviamente, siempre tengo mi corazoncito en la política. La política es algo que nunca se va del todo, pero hoy el foco vuelve a estar puesto en explicar la economía y en tratar de aportar desde ese lugar.

—Por último, ¿qué pronóstico hace para la economía del 2026?

—Yo creo que este va a ser un año de estabilización. El Gobierno tiene el desafío de que la Argentina vuelva a despegar. La economía está prácticamente parada y tiene que volver a crecer. Para volver a crecer hay tres motores. El primero es el crédito. Toda la inestabilidad de tasas le aniquiló al Gobierno el motor del crédito. El segundo motor es el salario real. Solamente si sigue bajando la inflación va a haber recuperación de salarios. Y el tercer motor es la inversión, que es el motor de largo plazo. Para que aparezca la inversión necesitás estabilidad macroeconómica, estabilidad cambiaria y una caída fuerte del riesgo país. Yo soy optimista en los tres motores. Creo que el 2026 va a ser un buen año en esos tres frentes. No para que la economía crezca 5 o 6%, pero sí para que empiece a crecer alrededor de 3 o 3,5%.