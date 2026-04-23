El fuerte cruce entre Tetaz y Kelly Olmos: “¿De qué vamos a vivir los argentinos?"

El economista Martín Tetaz y la diputada nacional de Unión por la Patria (UxP) Kelly Olmos tuvieron un fuerte cruce sobre la delicada situación económica del país este miércoles en el marco de un debate televisivo. Por un lado, la legisladora cuestionó el programa económico del Gobierno y, por el otro, el radical sostuvo que bajo la administración libertaria se terminaron con “90 años de sesgo antiexportador”.

El intercambio se extendió por varios minutos y fue subiendo de tono, hasta que, sobre el final, Tetaz le apostó un asado a Olmos.

“El peronismo no es duro, lo que es duro con Milei es la realidad”, aseguró Olmos, en el inicio de su alocución y agregó: “Es un programa económico inviable y los indicadores lo demuestran”.

La diputada defendió la gestión kirchnerista

“Tenemos niveles de actividad que son parecidos a la pandemia, pero hoy la pandemia se llama Milei”, siguió Olmos, y subrayó: “Con todo esto yo me pregunto: ¿de qué vamos a trabajar los argentinos y cómo vamos a hacer para que ese trabajo se valorice?“.

Antes de empezar con su participación, a Tetaz le preguntaron: “¿Cómo hubiera sido esta situación actual pero con un gobierno peronista?“. Sin tener la chance de responder, Olmos lo hizo por él y dijo: ”Lo que diga Tetaz nunca va a ser bueno“.

El economista aseguró que durante el macrismo "la deuda pública no aumentó"

Luego, el economista contestó: “El cambio más importante que debe afrontar el Gobierno es estructural”. Pero, sin lograr terminar la idea, se la volvió a escuchar a Olmos diciendo: “No, no es así”.

Tetaz marcó que, con el gobierno de Milei “se terminaron con 90 años de sesgo antiexportador". “El peronismo, cuando se fue, solo pagó el 13% de las importaciones. Y esa situación siempre nos deja el déjà vu de quedarnos sin dólares y terminar siempre en una gran devaluación", indicó.

Según Tetaz, “la actual recesión se debe al mal manejo de la política monetaria del Gobierno”. “Por eso lo que debe hacer Milei es presentar una ley urgente de independencia absoluta del Banco Central: el Ejecutivo tiene que dejar de meterse ahí”, planteó. Esta última idea, provocó las risas de la legisladora de UxP.

Al retomar las riendas del intercambio, Olmos sacó una hoja y, mostrándola ante las cámaras, dijo: “Estos son los dos momentos de mayor endeudamiento del país en los últimos años. Primero, Caputo 1, con Macri, y luego Caputo 2, con Milei”.

Tetaz se mantuvo fiel a su estilo enérgico Hernan Zenteno - La Nacion

El planteo provocó la reacción de Tetaz, quien se levantó de su lugar y fue hasta la silla de Olmos, a quien le sacó la hoja. De vuelta en su silla, el economista dio su versión sobre el mismo gráfico.

“Esto no es un gráfico de deuda externa. Es la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI): es un gráfico de deuda de un país con el FMI", aseguró, en un intento de desmentir a la legisladora, lo cual despertó la ira de Olmos, quien intentó decir algo, pero Tetaz insistió: “¡No parás de hablar, dejame hablar!”.

Al cierre de la disputa verbal, Tetaz le dijo a Olmos: “Te apuesto un asado para vos y toda tu familia: cuando entró el FMI en la Argentina durante el macrismo, el total de deuda pública no se movió”.

“Ustedes se endeudaron con el FMI porque tenían que pagar la bicicleta financiera: acordaron con los acreedores internacionales y por eso perdieron las elecciones”, devolvió Olmos y retrucó: “¿O me vas a decir que Macri no perdió por eso y está todo en mi imaginación?“.

“Sí”, respondió Tetaz. “Está todo en tu imaginación, porque Macri no perdió por eso, perdió porque hizo una gran devaluación”, finalizó el economista.