Más de 5000 chicos celebraron el cumpleaños de Lionel Messi en Rosario

Más de 5000 chicos le cantaron “Feliz cumpleaños” a Lionel Messi este miércoles en Rosario, ciudad donde nació el campeón del mundo, en el marco de un evento organizado por las autoridades locales y el programa de Telefe Mundo Leo, dedicado al futbolista. El festejo se dio en el Monumento Nacional a la Bandera, uno de los lugares más emblemáticos y contó con la participación del músico Abel Pintos.

El cantante condujo y acompañó el tributo colectivo que “unió música, emoción y reconocimiento a la figura del capitán argentino”. El artista ya había estado presente en el monumento días atrás para participar en el acto en homenaje al Día de la Bandera.

La iniciativa fue organizada por la Municipalidad de Rosario y Mundo Leo ,el programa creado hace 14 años con el objetivo de contar la trayectoria, los valores y el legado de Lionel Messi, acompañando cada etapa de su carrera y acercando su historia a millones de seguidores.

El homenaje también buscó celebrar no solo al futbolista, sino también “al rosarino que inspira a generaciones de niños y jóvenes con su esfuerzo, humildad y pasión por el deporte”. “Desde Rosario, miles de voces se unen en un mismo mensaje para homenajear a su hijo más ilustre: ¡Feliz cumpleaños, Leo!“, señalaron desde la municipalidad.

Abel Pintos participó en el saludo a Messi

El capitán de la selección argentina, que cumplió 39 años, recibió saludos especiales en su día, mientras se encuentra trabajando para el partido del próximo sábado ante Jordania por el Mundial 2026. Ya durante la tarde, alumnos de distintas escuelas de Vicente López participaron de la tradicional jura de la bandera realizada en Tecnópolis, donde aprovecharon la ocasión para rendirle un especial homenaje a Messi. En medio del acto, los estudiantes sorprendieron al entonar el “Feliz cumpleaños” dedicado al campeón del mundo.

El futbolista también fue sorprendido por sus compañeros de la selección argentina. “Anoche arrancamos con una linda sorpresa. ¡Gracias!”, escribió Messi en una publicación en la que se lo ve junto a Rodrigo De Paul y Leandro Paredes, celebrando con una torta decorada con los colores de la selección argentina.

A su vez, el plantel de la albiceleste le hizo una sorpresa particular: el equipo completo se hizo una camiseta especial para celebrar los 39 años del capitán y sorprendió a todos con un mensaje conmovedor en la parte de atrás. En la remera, cada uno tenía una foto suya con Messi, mientras que en el dorso tenía un emotivo mensaje, que decía: “A vos que nos cambiaste la vida, que nos regalaste momentos inolvidables, que nos hiciste creer que los sueños son posibles... Lo mejor no fue verlo, fue vivir con vos! Feliz cumpleaños capitán, te amamos. Que seas inmensamente feliz!“.