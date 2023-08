escuchar

El candidato a presidente del oficialismo, Sergio Massa, dijo que seguirá siendo ministro de Economía. “Irme, y en eso coincido con Javier Milei, sería generar mayor desestabilización”, explicó. El funcionario sostuvo que el candidato de La Libertad Avanza propone soluciones “mágicas” como la dolarización. Y cuestionó sus conocimientos: “Comparó la NASA con el Conicet, no sabe lo que dice”, manifestó.

“No explica cómo va a dolarizar con la deuda de $45 mil millones del FMI que dejó Macri”, añadió en declaraciones a la señal TN. “Hay que decirle a la gente que Milei lo que quiere es un Plan Bonex, manotear los ahorros de la gente, porque están acostumbrados a eso”, precisó. El plan Bonex lo implementó Carlos Menem y se trató de un canje compulsivo de los ahorros de la gente por bonos.

Sostuvo que habló con Cristina Kirchner después de las PASO y que la vicepresidenta estaba tranquila: “La elección nos dejó en un lugar competitivo. También tenemos un futuro complicado ”, explicó. Y admitió que la devaluación del 20% fue consensuada con el FMI, pero sostuvo que el organismo quería una devaluación del 100 por 100.

Massa anticipó que el miércoles el Fondo desembolsará casi $8.000 millones. “Viajo el miércoles”, afirmó. Y agregó que va a usar el dinero con aval del organismo para intervenir en el mercado de cambios.

Massa adelantó que va a haber suma fija, aumento en Asignaciones Familiares, refuerzo de AUH: “La gente tiene que saber que sabemos lo que le pasa a la gente. La gente tiene que saber que al Fondo no lo traje yo”, explicó. Agregó que está “muy bueno que vayan al Fondo (los precandidatos) para no hablar tan fácil de pedir más plata”. “El Fondo le prestó a Macri algo que técnicamente no le correspondía”, advirtió.

Devaluación pos PASO

En ese sentido, explicó a que se debió la devaluación del 20% del dólar oficial, que repercutió en el blue y en los precios de la mayoría de productos. “Hay dos situaciones: lo primero es que el Fondo exigía como parte de los objetivos un cambio en el tipo del cambio, una actualización, porque desde el 2021 hasta ahora teníamos un retraso de casi 19% y medio. Y en segundo lugar porque no pedía el 20%, pedía, unificación y 60% de devaluación. Por eso hubo un mes que estuvo cortada la negociación porque ellos se habían plantado en ese 60% y los convencimos para solo el 20%”.

“Si este lío tenemos con el 20% que lo vamos a acomodar y mañana (jueves) se van a conocer anuncios, con el peso y situaciones de compensación del daño, imagínense con el 100% que propone Bullrich con quitar el Cepo si gana el 10 de diciembre”.

En esa línea agregó: “Hoy estamos con casi el 90% de las empresas con acuerdo de precios. Y ha un dato que el cambio queda estacionado hasta el 30 de octubre. El dólar oficial va ser $350 hoy y mañana”.

“El objetivo central es tomar primero alimentos de primera y segunda necesidad. Para eso cerramos un sendero de aumento de cinco, cinco y cinco en los próximos meses. Además, les estamos bajando impuestos, cediendo parte de los recurso del Estado a las empresas que acuerden estabilidad de precios, y los que lo violen tendrán duras sanciones, no ‘multitas’; aquellos que no quieren entrar al programa y abusen le vamos aplicar todo el peso de la ley”.

Consultado sobre uno de los sectores donde más se sintió el aumento, la carne, indicó: “En el proceso de la carne hubo una suba por falta de oferta. Pero estuvo estacionada. Y en el tema de frescos, las cadenas de supermercados vienen cumpliendo los acuerdos, pero hay otros de barrio que no, que quizás son víctimas de los mayoristas, les pido que denuncien a los mayoristas”.

Crítica a Milei y Bullrich: “Son lo mismo”

Más tarde, volvió sobre los resultados de las elecciones y consideró que el gobierno se mantienen competitivo, ya que señaló que: “ Estamos hablando que en 500 mil votos de diferencia están las tres fuerzas políticas ”. Aunado a ello, sostuvo que no cree que el corte de boleta en las votaciones ligadas a los intendentes haya sido “trampa”. “Entiendo la dinámica que se da del vecino con la gente”, dijo.

“Estamos viendo a candidatos que vienen para hacer videos de redes de frases fáciles que se viralizan, que para aquel que está preocupado por sus día a día. Esas consignas suenan como solución a los problemas, pero necesitamos un programa de desarrollo exportador”, señaló y agregó: “Es el camino a recorrer. Tenemos una tormenta que la tenemos que administrar”.

A su vez, criticó las ideas planteadas por parte del resto de los candidatos sobre los recortes en el Estado y privatizaciones como las postuladas por Milei en una entrevista con LN+ el martes por la noche. “Me parece decir que ellos (por la oposición) que le van a privatizar la educación, y que eso le va a costar a cada estudiante tres millones de pesos por año”.

“El seguro de salud, de lo que hablan los dos candidatos, significa que van a tener que pagar”, criticó: “Están planteando los jubilados que vuelven las Afjp”, aunque diagnosticó: “Creo que hay un Estado que tiene que ser mas eficiente”. “Cuál es el cuento, como para muchas veces la educación pública no me sirve para nada ¿y por eso van a hacerla privada?”.

De igual forma, consideró que sus adversarios rumbo a octubre “son lo mismo”, y argumentó: “Están expresando la misma idea”. Criticó el slogan de campaña: “Es muy difícil volver del todo o nada a un poquito y un poquito”.

Por último se expresó, sobre la interna que perdió su esposa Malena Galmarini en la intendencia de Tigre que perdió frente al actual intendente Gerardo Zamora. “Yo he sacado 10 puntos en una elección. He sacado 45 y 10. Hago política porque amo este país”.

