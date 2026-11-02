Massa se mostró con el ideólogo del “ejército de Lula” y proyecta el armado de un frente nacional anti Milei

No lo hizo en combi, como Flavio Bolsonaro, sino en avión. Pero el armador del “ejército de Lula” también pasó la frontera brasileña hacia la Argentina. Este lunes, el diputado federal André Janones llegó a Buenos Aires para reunirse con Sergio Massa, una de las figuras del peronismo que se encuentra en pleno armado de un “frente anti Milei”, según revelaron fuentes de su entorno.

Janones llegó pasado el mediodía a las oficinas que el Frente Renovador tiene sobre la Avenida del Libertador, en Retiro, acompañado por Chico Kertész y Rafael Marroquim, ambos integrantes del equipo de campaña de Lula que consiguió una histórica remontada en el balotaje contra Bolsonaro. Los cuatro estuvieron reunidos por poco más de dos horas.

Janones comandó la campaña digital en la campaña de Lula. Al frente del canal de WhatsApp “Ejército de Lula”, organizó la actuación de la militancia a favor del dirigente petista, donde pasó a disputarle espacio al bolsonarismo, que tradicionalmente tiene un mejor desempeño que la izquierda en esos ámbitos. El canal tuvo un pico de participación de diez millones de usuarios.

“Massa escuchó en primera persona la experiencia del ejército de Lula, de la cual busca aprender, y les contó cómo está el armado del frente nacional anti Milei”, dijeron a LA NACION las fuentes del Frente Renovador.

André Janones y Lula Da Silva

Marroquim, uno de los participantes del encuentro, ya había detallado la manera en que la campaña de Lula se apropió simbólicamente de la figura del presidente Milei para usarlo en beneficio propio y expandir la “geografía del miedo” entre los votantes que, a la postre, le dieron la reelección al jefe del PT. En los hechos, emparentaron a Bolsonaro con la motosierra libertaria.

Así como este lunes recibió a uno de los principales colaboradores de Lula en el plano proselitista, los vínculos de Massa con el PT están aceitados. A tal punto, que ya fue invitado a la reasunción del presidente de Brasil el próximo 1 de enero.

Según pudo saber LA NACION, los otros dos invitados del peronismo serán el gobernador Axel Kicillof y el expresidente Alberto Fernández. Aún no se sabe si el kirchnerismo también será incluido en esa ceremonia oficial.

Massa aún no confirmó su intención de disputar la presidencia en 2027, pero en los últimos meses viene manteniendo diálogo con dirigentes del peronismo y de otros espacios políticos para formar un “frente nacional anti Milei”. Entre esos referentes, uno de los contactados fue el porteño Horacio Rodríguez Larreta.

Chico Kertész, Sergio Massa, André Janones y Rafael Marroquim

“El modelo de Brasil es el de un acuerdo muy amplio y la Argentina necesita eso”, afirmaron en el massismo y ejemplificaron: “Lula y Geraldo Alckmin, claramente de ideas diferentes, se juntaron y defendieron la democracia”.

El armado del frente opositor también puede incluir a Miguel Pichetto, Emilio Monzó y los radicales Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti, además de algunos gobernadores que no integran el núcleo duro del peronismo.

“La idea es que el frente define a sus candidatos en las PASO en cada distrito. Y jugar con todos para vencer a Milei”, remarcaron las fuentes. De todos modos, desde el FR aclararon: “Massa no está en candidato, sino en arquitecto”.