Massa se pronuncia en contra de las PASO en el oficialismo: “Me parece un gravísimo error”

El ministro de Economía, Sergio Massa, se pronunció esta tarde en contra de que la coalición de gobierno seleccione a su candidato presidencial por medio de las PASO. Lo hizo en la reunión anual de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (Amcham), luego de que le preguntaran si se postulará este año para la Casa Rosada. “ Esto de dirimir en una primaria si el gobierno tiene diferencias me parece un gravísimo error” , advirtió el jefe del Palacio de Hacienda y uno de los socios principales del Frente de Todos.

“Eso lo que hace es darle incertidumbre a la gente”, argumentó Massa, en coincidencia con la postura de Cristina Kirchner, que propicia la proclamación de una candidatura única, sin pasar por la instancia de las primarias. Al contrario, Alberto Fernández exige la realización de las PASO, algo que dijo en forma explícita cuando declinó de competir en la búsqueda de su reelección.

Según pudo saber LA NACION, detrás del pronunciamiento de Massa no hay solamente motivos económicos, sino también de estrategia electoral: “Si vas con candidatos enanos sumas menos de 20 puntos y salís tercero; si vas con un candidato único, podes quedar primero en la primaria y muy competitivo para la general, sea Massa o quien sea” , explicaron desde el Frente Renovador que lidera el ministro de Economía.

En la cita de la Amcham, donde fue el último expositor, Massa profundizó su rechazo a las PASO e incluso dejó abierta la posibilidad de no participar de la próxima contienda electoral si el Frente de Todos define que elegirá a su candidato en las primarias del 13 de agosto. “Si la pelea es de posicionamiento individual prefiero mirar desde el costado” , advirtió desde los salones del hotel Alvear.

“Uno no es solo uno, sino que es uno y las circunstancias que lo rodean. Soy parte de una coalición de gobierno y quiero que mi coalición siga gobernando. Para eso tenemos que decirle a la gente qué es lo que nos tocó resolver, lo que no pudimos resolver y hacia dónde vamos, no ponernos a pelear sobre diferencias que tienen más que ver con cuestiones de posicionamiento individual”, remarcó Massa.

Además, ante una pregunta directa sobre si será candidato a presidente este año, Massa agregó: “A veces no es solo lo que uno quiere sino el contexto. Uno es el familiar. El tema del contexto familiar para mí es todo un tema . La familia que tengo es lo más importante que construí en mi vida y eso es un condicionante”. Pero enseguida insistió en su postura en contra de las PASO: “Un gobierno tiene la obligación de dar certidumbre y para eso nos tenemos tenemos que pelear puertas adentro”.

Tras la presentación de Massa, desde el Palacio de Hacienda enumeraron datos que sugieren que, para sus funcionarios de confianza, el ministro está en carrera. “Ordenamos el dólar, hace días que los mercados están tranquilos. Eso se hace con liderazgo y determinación. Esto no es para tibios” , remarcaron cerca del jefe del Frente Renovador.

Desde allí también rechazaron que el aumento de la inflación saque de la inminente competencia presidencial al ministro de Economía. “No es un escenario de desempleo y recesión, sino de crecimiento económico con inflación alta, que estamos trabajando para ordenarla. Pero hay actividad y eso se nota en todos lados”, sostuvieron los renovadores.