Massa juega fuerte para que el peronismo de Santa Fe lleve a Lewandowski de candidato a gobernador

escuchar

ROSARIO.-Los días pasan y en el peronismo de Santa Fe no asoma aún un acuerdo de cara a las elecciones de este año, que serán desdobladas de las nacionales: las PASO se realizarán el 16 de junio y las generales serán el 10 de setiembre. Pero hay un plazo intermedio que demarca las negociaciones en el PJ, como es el cierre de listas que vence el viernes próximo.

La duda que persiste es si Marcelo Lewandowski, actual senador nacional, que mejor mide en las encuestas dentro del peronismo, será o no candidato a gobernador para enfrentar a los postulantes de la alianza opositora Unidos por Santa Fe, en el que hay dos postulantes de peso, como Carolina Losada y el exministro de Seguridad Maximiliano Pullaro.

Lewandowski, que proviene del espacio que fundó la exministra de Hábitat María Eugenia Bielsa, no tiene estructura propia dentro del PJ y su futuro electoral está condicionado a que Perotti lo respalde y ponga a favor de su postulación la maquinaria del Estado santafesino. El problema que subsiste hasta ahora es la letra fina del acuerdo. El gobernador, que está previsto que encabece la lista de diputados provinciales, pretende comandar en solitario el armado de la nómina de legisladores, algo que el senador nacional rechaza.

El senador Marcelo Lewandowski, uno de los posibles candidatos a gobernador de Santa Fe por el PJ Marcelo Manera - LA NACION

Santa Fe tiene una característica, que delinea la Constitución provincial, que el que gana en la categoría de diputados provinciales se queda con la mayoría de 28 bancas . En este momento esa categoría tiene una relevancia mayor porque sería el refugio del PJ si no logra obtener un triunfo en las elecciones del 10 de setiembre. “Se negocia la sobrevivencia” , interpretó una fuente del peronismo.

Sergio Massa es hoy una de las claves para destrabar el acuerdo. El ministro de Economía está involucrado de lleno en el escenario político de Santa Fe . Las elecciones generales en la provincia serán el 10 de septiembre, poco más de un mes antes de las nacionales, por lo que en el plano político se la considera clave, sobre todo si el peronismo tiene chances de ganar. Ese punto se cruza con la posibilidad de que Massa sea candidato a presidente , lo que suma importancia el resultado en ese distrito.

Massa se reunió con Perotti la semana pasada para tratar de ablandarlo, una misión complicada, según los que conocen al gobernador de Santa Fe, un dirigente que no se corre de su postura fácilmente. Durante el fin de semana, el mandatario santafesino mantuvo otro encuentro con Lewandowski, pero no lograron sellar un acuerdo. Fuentes cercanas al senador nacional advierten que no hay mucho tiempo. El viernes es el último plazo para presentar las listas.

Agustín Rossi al salir del Consejo del PJ Tomás Cuesta - LA NACION

Lewandowski también mantuvo reuniones con Cristina Kirchner, quien en 2021 lo impulsó como candidato de ese espacio, en contraposición a Agustín Rossi, actual jefe de Gabinete que, en aquel momento, se fue del Gobierno -era ministro de Defensa- porque desafió al presidente Alberto Fernández. La vicepresidenta también realiza gestiones para destrabar un acuerdo de unidad, señalaron en torno al senador nacional.

Perotti mantiene en expectativa a su hombre de confianza, el diputado nacional Roberto Mirabella, como posible candidato a gobernador. Es un as en la manga, pero saben que por ahora el legislador nacional no es gravitante en las encuestas. El lunes participó de un acto en Villa Constitución en la presentación de un libro que tiene el prólogo del gobernador.

Después de que el lunes de la semana pasada se lanzara al ruedo electoral Carolina Losada como precandidata a gobernadora por la alianza Unidos por Santa Fe, el peronismo está en la cuenta regresiva. Ya hay otros postulantes en el ruedo desde hace un tiempo, a la par de Mirabella, como Leandro Busatto, dirigente cercano al jefe de Gabinete Rossi, y el camporista Marcos Cleri. Pero ambos precandidatos no tienen por ahora un volumen electoral para competir con Losada. Es distinto cuando aparece el nombre del exrelator de Fútbol para Todos.

Cristina Kirchner se reunió con los senadores santafesinos Marcelo Lewandowski, María de los Ángeles Sacnun, Roberto Mirabella y Magui Mastaler.

En medio de las negociaciones, el peronismo registró el nuevo nombre con el que competirá en las elecciones. Como anticipó LA NACION, Frente de Todos no será de la partida. Llamó la atención el nombre que eligieron: “Juntos Avancemos”.

El peronismo usará el término “Juntos”, mientras la alianza opositora, donde confluyen PRO, UCR, Juntos por el Cambio y el socialismo, utilizará el nombre “Unidos para Cambiar Santa Fe”. El peronismo presentó un frente de 12 partidos, entre los que se encuentra el Justicialista, el Frente Renovador, Fe, Patria Grande, Solidario y Frente Grande, entre otros.