Nicolás Massot, el exdiputado sostiene que "la indisciplina con el gasto público ha sido el factor común en los últimos 16 años" Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de febrero de 2021 • 17:28

El exdiputado de Cambiemos y actual director del banco Ciudad, Nicolás Massot, sostiene que "no da para más seguir postergando el debate de fondo", luego de que se diera a conocer la inflación del 4% para el primer mes del año y que acumula, en los últimos doce meses, una suba de 38,5%.

"No debería sorprender el nivel en sí mismo, no se esperaba un registro menor al anterior. Lo que no da para más es seguir postergando el debate de fondo que no es técnico. La indisciplina con el gasto público ha sido el factor común en los últimos 16 años", dijo Massot, en recientes declaraciones radiales.

El exdiputado, que actualmente está trabajando políticamente en Tigre, piensa que "asumir lo que implica la solución de fondo de este tema (inflación) es duro y costoso" y que el gobierno anterior, del cual él formó parte, "puso el tema sobre la mesa y se hizo muy duro para mucha gente".

Según Massot, hay que dejar de emitir, ya que "le quita respaldo a la moneda". Dejar de emitir para el exdiputado podría lograrse de dos maneras: con crecimiento económico o con reducción del gasto público.

"Se puede retomar la senda del crecimiento económico, congelando el gasto público, y eso hará que en pocos años se diluya el peso del gasto público en el crecimiento de la economía y quite la presión de emitir para reducir gasto", dijo Massot, y si bien cree que "esta es la manera que todos queremos" considera que "es casi imposible" pues el país carece de un proyecto común, trasversal a la oposición y oficialismo.

"Tenemos que ponernos al menos de acuerdo en cuales van a ser los cuatro o cinco sectores que van a empujar el crecimiento. No puede ser que algunos, como nosotros queramos apalancar el crecimiento, en el sector de la economía del conocimiento, y viene otro gobierno y expulsa al empresario más importante del sector", dijo.

Ahora bien, cuando no hay crecimiento, según Massot, existe otro camino: ajustar el gasto. Y según el exdiputado es el que está tomando el gobierno. "Todo el gasto que el gobierno puede hacer crecer por debajo de la inflación es un ajuste encubierto", asegura y ejemplifica con las jubilaciones que los aumentos fueron por debajo de la inflación.

Por otra parte, sobre la actitud de la oposición en torno a la aplicación de la vacuna Sputnik V, que fue duramente criticada por el oficialismo en los últimos días, Massot explicó que el problema no es "una cuestión ideológica" sino de "gestión pública". De este modo, el exdiputado aclaró que lo que se cuestionaba al principio es "haber tomado una decisión a ciegas" ya que se retaceaba la información y ahora, desde su partido exigen gestión, a través de acuerdos comerciales y que la vacuna llegue al país. "Hay que gestionar y que la vacuna llegue más rápido", dijo.

Sobre las próximas elecciones legislativas, el exdiputado cree que las PASO son importantes y pide que si no va a haber "que se diga ahora", pues es importante para que crezca el espacio que representa "dotarnos de elementos de democracia interna". En esta línea, piensa que es "sano que proliferen las candidaturas", en especial la de Lilita Carrió como candidata a diputada de la provincia de Buenos Aires por Cambiemos.

Sobre el expresidente, Mauricio Macri, Massot considera que no tiene sentido discutir su lugar. "Esporádicamente hace apariciones, como corresponde a un expresidente y participa de la conducción de Cambiemos porque el objetivo de ayudar a potenciar el espacio es el objetivo que compartimos todos", dijo.

Conforme a los criterios de Más información